Omar Marmoush - statystyki, kariera i sukcesy egipskiego piłkarza

Omar Marmoush - życiorys i kariera

Omar Marmoush urodził się 7 lutego 1999 roku w Kairze i tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Wychował się w dzielnicy Maadi i trenował w akademii Wadi Degla, w którym to zadebiutował w seniorskiej piłce w lipcu 2016 roku. Rok później młody napastnik wyjechał do Europy i podpisał kontrakt z niemieckim zespołem VfL Wolfsburg. Początkowo grał w drużynie rezerw, ale z czasem przebił się do pierwszego składu i zadebiutował w Bundeslidze w maju 2020 roku. W kolejnych latach macierzysty klub wypożyczał go do FC St. Pauli oraz VfB Stuttgart, gdzie piłkarz regularnie zbierał doświadczenie na niemieckich boiskach.

Kariera Egipcjanina nabrała dużego tempa po transferze do Eintrachtu Frankfurt w maju 2023 roku. Piłkarz strzelił 16 goli w swoim debiutanckim sezonie, a jesienią pobił klubowy rekord i zdobył 15 bramek w zaledwie jednej rundzie. Świetna forma zaowocowała głośnym transferem w styczniu 2025 roku. Napastnik przeszedł do Manchesteru City za 59 milionów funtów i szybko odnalazł się w nowym piłkarskim otoczeniu. W barwach angielskiego zespołu zdobył Puchar Anglii oraz Puchar Ligi, a także zanotował na swoim koncie nagrodę za gola sezonu w Premier League. Omar jest muzułmaninem i bardzo często celebruje zdobyte bramki wykonując na murawie tradycyjny sudżud.

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Omar Marmoush - najważniejsze informacje

Oprócz kariery klubowej piłkarz jest również bardzo ważnym ogniwem reprezentacji Egiptu. Zawodnik zadebiutował w kadrze narodowej 8 października 2021 roku i od razu strzelił zwycięskiego gola w spotkaniu przeciwko Libii. Co ciekawe zawodnik posiada także obywatelstwo kanadyjskie, ponieważ jego rodzice mieszkali w Kanadzie przez sześć lat. Piłkarz mógł reprezentować ten kraj na arenie międzynarodowej, ale ostatecznie zdecydował się na grę dla swojej ojczyzny. W 2021 roku dotarł z reprezentacją Egiptu do finału Pucharu Narodów Afryki, a w kolejnych latach zdobywał bardzo ważne bramki w meczach eliminacyjnych. Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych faktów na temat tego zawodnika.

Imię i nazwisko: Omar Khaled Mohamed Abdelsalam Marmoush

Omar Khaled Mohamed Abdelsalam Marmoush Data urodzenia: 7 lutego 1999 roku

7 lutego 1999 roku Miejsce urodzenia: Kair, Egipt

Kair, Egipt Narodowość: Egipt, Kanada

Egipt, Kanada Pierwszy klub: Wadi Degla

Wadi Degla Aktualny klub: Manchester City

Manchester City Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 183 cm

Omar Marmoush - kariera w liczbach

Napastnik może pochwalić się dobrym dorobkiem strzeleckim zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. Zawodnik rozegrał kilkadziesiąt spotkań w kadrze narodowej Egiptu i regularnie trafiał do siatki rywali na przestrzeni wielu lat. Na poziomie klubowym jego bardzo skutecznym okresem był pobyt w zespole Eintracht Frankfurt, dla którego strzelił 37 goli w 67 występach we wszystkich rozgrywkach. Po transferze na Wyspy Brytyjskie piłkarz utrzymał wysoką dyspozycję i kontynuował zdobywanie bramek dla Manchesteru City. Dokładne zestawienie meczów i goli na przestrzeni całej kariery przedstawia poniższa tabela: