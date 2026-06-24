Panama - Chorwacja (24.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-24 2:00

Panama i Chorwacja grają właśnie na stadionie BMO Field w Toronto w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Spotkanie rozgrywane 24 czerwca to dla obu reprezentacji ważny krok w walce o punkty na tegorocznych mistrzostwach świata. Warto sprawdzić aktualne statystyki meczu, które pokazują, kto częściej utrzymuje się przy piłce i stwarza groźniejsze sytuacje podbramkowe. Poniżej znajdziecie aktualny wynik, składy oraz dane liczbowe dotyczące przebiegu tego starcia.

Złoty puchar FIFA World Cup obok flag Panamy i Chorwacji, symbolizujący rywalizację na Mundialu 2026. Pełne statystyki meczu i składy drużyn dostępne są na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Panama-Croatia (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Panama - Chorwacja

  • Panama [0:0] Chorwacja

Panama - Chorwacja - STATYSTYKI

StatystykaPanamaChorwacja
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne01
Strzały niecelne01
Wszystkie strzały12
Strzały zablokowane10
Strzały z pola karnego11
Strzały spoza pola karnego01
Faule95
Rzuty rożne00
Spalone00
Posiadanie piłki36%64%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania170305
Celne podania135267
Skuteczność podań79%88%
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Panama - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Panama:

  • Orlando Mosquera (bramkarz)
  • Jiovany Ramos (obrońca)
  • José Córdoba (obrońca)
  • Andrés Andrade (obrońca)
  • Amir Murillo (pomocnik)
  • Carlos Harvey (pomocnik)
  • Yoel Bárcenas (pomocnik)
  • César Blackman (pomocnik)
  • Cristian Martínez (napastnik)
  • José Fajardo (napastnik)
  • José Luis Rodríguez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Luis Mejía (bramkarz)
  • César Samudio (bramkarz)
  • Fidel Escobar (obrońca)
  • Edgardo Fariña (obrońca)
  • Éric Davis (obrońca)
  • Roderick Miller (obrońca)
  • Jorge Gutiérrez (obrońca)
  • Adalberto Carrasquilla (pomocnik)
  • Ismael Díaz (napastnik)
  • Alberto Quintero (napastnik)
  • Aníbal Godoy (pomocnik)
  • César Yanis (napastnik)
  • Azarias Londoño (napastnik)
  • Tomás Rodríguez (napastnik)
  • Cecilio Waterman (napastnik)

Chorwacja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Chorwacja:

  • Dominik Livaković (bramkarz)
  • Josip Stanišić (obrońca)
  • Josip Šutalo (obrońca)
  • Marin Pongračić (obrońca)
  • Joško Gvardiol (obrońca)
  • Luka Modrić (pomocnik)
  • Mateo Kovačić (pomocnik)
  • Marco Pašalić (pomocnik)
  • Martin Baturina (pomocnik)
  • Ivan Perišić (pomocnik)
  • Petar Musa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ivor Pandur (bramkarz)
  • Dominik Kotarski (bramkarz)
  • Duje Ćaleta-Car (obrońca)
  • Luka Vušković (obrońca)
  • Martin Erlić (obrońca)
  • Kristijan Jakić (pomocnik)
  • Nikola Moro (pomocnik)
  • Nikola Vlašić (pomocnik)
  • Mario Pašalić (pomocnik)
  • Petar Sučić (pomocnik)
  • Toni Fruk (pomocnik)
  • Luka Sučić (pomocnik)
  • Andrej Kramarić (napastnik)
  • Ante Budimir (napastnik)
  • Igor Matanović (napastnik)
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