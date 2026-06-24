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Wynik meczu Panama - Chorwacja
- Panama [0:0] Chorwacja
Panama - Chorwacja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Panama
|Chorwacja
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|0
|1
|Strzały niecelne
|0
|1
|Wszystkie strzały
|1
|2
|Strzały zablokowane
|1
|0
|Strzały z pola karnego
|1
|1
|Strzały spoza pola karnego
|0
|1
|Faule
|9
|5
|Rzuty rożne
|0
|0
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|36%
|64%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|170
|305
|Celne podania
|135
|267
|Skuteczność podań
|79%
|88%
ROZBAWIENI LEWANDOWSKI I SZCZĘSNY PARODIOWALI TOMASZEWSKIEGO!
Panama - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Panama:
- Orlando Mosquera (bramkarz)
- Jiovany Ramos (obrońca)
- José Córdoba (obrońca)
- Andrés Andrade (obrońca)
- Amir Murillo (pomocnik)
- Carlos Harvey (pomocnik)
- Yoel Bárcenas (pomocnik)
- César Blackman (pomocnik)
- Cristian Martínez (napastnik)
- José Fajardo (napastnik)
- José Luis Rodríguez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Luis Mejía (bramkarz)
- César Samudio (bramkarz)
- Fidel Escobar (obrońca)
- Edgardo Fariña (obrońca)
- Éric Davis (obrońca)
- Roderick Miller (obrońca)
- Jorge Gutiérrez (obrońca)
- Adalberto Carrasquilla (pomocnik)
- Ismael Díaz (napastnik)
- Alberto Quintero (napastnik)
- Aníbal Godoy (pomocnik)
- César Yanis (napastnik)
- Azarias Londoño (napastnik)
- Tomás Rodríguez (napastnik)
- Cecilio Waterman (napastnik)
Chorwacja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Chorwacja:
- Dominik Livaković (bramkarz)
- Josip Stanišić (obrońca)
- Josip Šutalo (obrońca)
- Marin Pongračić (obrońca)
- Joško Gvardiol (obrońca)
- Luka Modrić (pomocnik)
- Mateo Kovačić (pomocnik)
- Marco Pašalić (pomocnik)
- Martin Baturina (pomocnik)
- Ivan Perišić (pomocnik)
- Petar Musa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ivor Pandur (bramkarz)
- Dominik Kotarski (bramkarz)
- Duje Ćaleta-Car (obrońca)
- Luka Vušković (obrońca)
- Martin Erlić (obrońca)
- Kristijan Jakić (pomocnik)
- Nikola Moro (pomocnik)
- Nikola Vlašić (pomocnik)
- Mario Pašalić (pomocnik)
- Petar Sučić (pomocnik)
- Toni Fruk (pomocnik)
- Luka Sučić (pomocnik)
- Andrej Kramarić (napastnik)
- Ante Budimir (napastnik)
- Igor Matanović (napastnik)