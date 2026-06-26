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Wynik meczu Paragwaj - Australia
- Paragwaj [0:0] Australia
Paragwaj - Australia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Paragwaj
|Australia
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
Diego Gomez (77')
Jackson Irvine (46')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Alexandro Maidana (45')
Gabriel Ávalos (67')
Omar Alderete (84')
Diego Gomez (92')
Matías Galarza (92')
Cristian Volpato (58')
Jackson Irvine (84')
Nestory Irankunda (84')
|Strzały celne
|2
|5
|Strzały niecelne
|4
|4
|Wszystkie strzały
|7
|12
|Strzały zablokowane
|1
|3
|Strzały z pola karnego
|0
|0
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|9
|6
|Rzuty rożne
|1
|3
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|44%
|56%
|Interwencje bramkarza
|5
|2
|Wszystkie podania
|0
|0
|Celne podania
|0
|0
|Skuteczność podań
|0%
|0%
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Paragwaj - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Paragwaj:
- O. Gill (bramkarz)
- J. Cáceres (obrońca)
- G. Velázquez (obrońca)
- G. Gómez (obrońca)
- O. Alderete (obrońca)
- A. Maidana (obrońca)
- D. Gómez (pomocnik)
- A. Cubas (pomocnik)
- M. Galarza (pomocnik)
- J. Enciso (pomocnik)
- G. Ávalos (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- G. Olveira (bramkarz)
- J. Alonso (obrońca)
- A. Sanabria (napastnik)
- I. Pitta (napastnik)
- R. Sosa (napastnik)
- D. Bobadilla (pomocnik)
- A. Arce (napastnik)
- A. Romero (pomocnik)
- F. Balbuena (obrońca)
- Maurício (pomocnik)
- G. Caballero (napastnik)
- R. Fernandez (bramkarz)
- J. Canale (obrońca)
- B. Ojeda (pomocnik)
Australia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Australia:
- P. Beach (bramkarz)
- A. Circati (obrońca)
- H. Souttar (obrońca)
- L. Herrington (obrońca)
- A. Behich (pomocnik)
- A. O'Neill (pomocnik)
- J. Irvine (pomocnik)
- J. Bos (pomocnik)
- C. Metcalfe (pomocnik)
- N. Irankunda (napastnik)
- C. Volpato (pomocnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Paul Michael Junior Okon-Engstler (pomocnik)
- N. Velupillay (napastnik)
- T. Yengi (napastnik)
- M. Touré (napastnik)
- K. Trewin (obrońca)
- C. Devlin (pomocnik)
- A. Hrustić (pomocnik)
- C. Burgess (obrońca)
- A. Mabil (pomocnik)
- J. Geria (obrońca)
- M. Degenek (obrońca)
- P. Izzo (bramkarz)
- M. Ryan (bramkarz)