Paragwaj - Australia (26.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-26 6:05

Mecz Paragwaju z Australią na Mundialu 2026 to jedno ze starć trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. Reprezentacje zagrały ze sobą 26 czerwca na Levi's Stadium w San Francisco. Jaki padł wynik i kto wpisał się na listę strzelców w tym pojedynku? Statystyki meczu Paragwaj – Australia oraz składy obu zespołów znajdziecie w zestawieniu poniżej.

Złoty Puchar Świata FIFA na tle powiewających flag Paragwaju i Australii, symbolizujący mecz Mundialu 2026. Pełne statystyki i składy drużyn znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Paraguay-Australia (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Paragwaj - Australia

  • Paragwaj [0:0] Australia

Paragwaj - Australia - STATYSTYKI

StatystykaParagwajAustralia
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek11
Kartki żółte

Diego Gomez (77')

Jackson Irvine (46')

Kartki czerwone--
Zmiany

Alexandro Maidana (45')

Gabriel Ávalos (67')

Omar Alderete (84')

Diego Gomez (92')

Matías Galarza (92')

Cristian Volpato (58')

Jackson Irvine (84')

Nestory Irankunda (84')

Strzały celne25
Strzały niecelne44
Wszystkie strzały712
Strzały zablokowane13
Strzały z pola karnego00
Strzały spoza pola karnego00
Faule96
Rzuty rożne13
Spalone00
Posiadanie piłki44%56%
Interwencje bramkarza52
Wszystkie podania00
Celne podania00
Skuteczność podań0%0%
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Paragwaj - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Paragwaj:

  • O. Gill (bramkarz)
  • J. Cáceres (obrońca)
  • G. Velázquez (obrońca)
  • G. Gómez (obrońca)
  • O. Alderete (obrońca)
  • A. Maidana (obrońca)
  • D. Gómez (pomocnik)
  • A. Cubas (pomocnik)
  • M. Galarza (pomocnik)
  • J. Enciso (pomocnik)
  • G. Ávalos (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • G. Olveira (bramkarz)
  • J. Alonso (obrońca)
  • A. Sanabria (napastnik)
  • I. Pitta (napastnik)
  • R. Sosa (napastnik)
  • D. Bobadilla (pomocnik)
  • A. Arce (napastnik)
  • A. Romero (pomocnik)
  • F. Balbuena (obrońca)
  • Maurício (pomocnik)
  • G. Caballero (napastnik)
  • R. Fernandez (bramkarz)
  • J. Canale (obrońca)
  • B. Ojeda (pomocnik)

Australia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Australia:

  • P. Beach (bramkarz)
  • A. Circati (obrońca)
  • H. Souttar (obrońca)
  • L. Herrington (obrońca)
  • A. Behich (pomocnik)
  • A. O&apos;Neill (pomocnik)
  • J. Irvine (pomocnik)
  • J. Bos (pomocnik)
  • C. Metcalfe (pomocnik)
  • N. Irankunda (napastnik)
  • C. Volpato (pomocnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Paul Michael Junior Okon-Engstler (pomocnik)
  • N. Velupillay (napastnik)
  • T. Yengi (napastnik)
  • M. Touré (napastnik)
  • K. Trewin (obrońca)
  • C. Devlin (pomocnik)
  • A. Hrustić (pomocnik)
  • C. Burgess (obrońca)
  • A. Mabil (pomocnik)
  • J. Geria (obrońca)
  • M. Degenek (obrońca)
  • P. Izzo (bramkarz)
  • M. Ryan (bramkarz)
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