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Wynik meczu Turcja - Stany Zjednoczone
- Turcja [3:2] Stany Zjednoczone
Turcja - Stany Zjednoczone - STATYSTYKI
|Statystyka
|Turcja
|Stany Zjednoczone
|Bramki
|3
|2
|Kto strzelił
Arda Güler (10')
Baris Alper Yilmaz (31')
Kaan Ayhan (98')
Auston Trusty (3')
Sebastian Berhalter (49')
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
Sebastian Berhalter (19')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Zeki Çelik (84')
Kenan Yıldız (84')
Orkun Kökçü (88')
Oğuz Aydın (92')
Baris Alper Yilmaz (92')
Timothy Weah (58')
Giovanni Reyna (76')
Brenden Aaronson (77')
Joe Scally (77')
Weston McKennie (86')
|Strzały celne
|4
|7
|Strzały niecelne
|3
|6
|Wszystkie strzały
|9
|18
|Strzały zablokowane
|2
|5
|Strzały z pola karnego
|0
|0
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|13
|13
|Rzuty rożne
|2
|9
|Spalone
|2
|5
|Posiadanie piłki
|47%
|53%
|Interwencje bramkarza
|5
|0
|Wszystkie podania
|0
|0
|Celne podania
|0
|0
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Turcja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Turcja:
- U. Çakır (bramkarz)
- Z. Çelik (obrońca)
- O. Kabak (obrońca)
- A. Bardakcı (obrońca)
- E. Elmalı (obrońca)
- O. Kökçü (pomocnik)
- S. Özcan (pomocnik)
- O. Aydın (pomocnik)
- A. Güler (pomocnik)
- K. Yıldız (pomocnik)
- B. Yılmaz (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- İ. Kahveci (pomocnik)
- K. Ayhan (obrońca)
- H. Çalhanoğlu (pomocnik)
- M. Günok (bramkarz)
- Ç. Söyüncü (obrońca)
- M. Demiral (obrońca)
- A. Bayındır (bramkarz)
- F. Kadıoğlu (obrońca)
- M. Müldür (obrońca)
- Y. Akgün (napastnik)
- İ. Yüksek (pomocnik)
- S. Akaydin (obrońca)
- K. Aktürkoğlu (napastnik)
- C. Uzun (pomocnik)
- D. Gül (napastnik)
Stany Zjednoczone - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Stany Zjednoczone:
- M. Turner (bramkarz)
- J. Scally (obrońca)
- M. McKenzie (obrońca)
- M. Robinson (obrońca)
- A. Trusty (obrońca)
- W. McKennie (pomocnik)
- S. Berhalter (pomocnik)
- G. Reyna (pomocnik)
- T. Weah (pomocnik)
- R. Pepi (napastnik)
- B. Aaronson (pomocnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- A. Freeman (obrońca)
- M. Arfsten (pomocnik)
- C. Brady (bramkarz)
- F. Balogun (napastnik)
- M. Tillman (pomocnik)
- M. Freese (bramkarz)
- A. Zendejas (napastnik)
- C. Richards (obrońca)
- S. Dest (obrońca)
- H. Wright (napastnik)
- C. Pulišić (pomocnik)
- A. Robinson (obrońca)
- T. Adams (pomocnik)
- T. Ream (obrońca)