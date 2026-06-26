Turcja - Stany Zjednoczone (26.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Mecz Turcji ze Stanami Zjednoczonymi na Mundialu 2026 to starcie w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej na SoFi Stadium w Los Angeles. Obie reprezentacje powalczyły o cenne punkty 26 czerwca w Kalifornii. Jaki padł wynik i kto częściej utrzymywał się przy piłce? Tak prezentują się statystyki meczu Turcja - USA.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Türkiye-USA (Mecz Mundial 2026)