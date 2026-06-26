Turcja - Stany Zjednoczone (26.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-26 6:05

Mecz Turcji ze Stanami Zjednoczonymi na Mundialu 2026 to starcie w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej na SoFi Stadium w Los Angeles. Obie reprezentacje powalczyły o cenne punkty 26 czerwca w Kalifornii. Jaki padł wynik i kto częściej utrzymywał się przy piłce? Tak prezentują się statystyki meczu Turcja - USA.

Złoty puchar FIFA World Cup na zielonej murawie stadionu, za nim powiewają flagi Turcji i Stanów Zjednoczonych, symbolizując nadchodzący mecz Mundialu 2026. Szczegółowe statystyki meczu Turcja - USA znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Türkiye-USA (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Turcja - Stany Zjednoczone

  • Turcja [3:2] Stany Zjednoczone

Turcja - Stany Zjednoczone - STATYSTYKI

StatystykaTurcjaStany Zjednoczone
Bramki32
Kto strzelił

Arda Güler (10')

Baris Alper Yilmaz (31')

Kaan Ayhan (98')

Auston Trusty (3')

Sebastian Berhalter (49')

Liczba kartek01
Kartki żółte-

Sebastian Berhalter (19')

Kartki czerwone--
Zmiany

Zeki Çelik (84')

Kenan Yıldız (84')

Orkun Kökçü (88')

Oğuz Aydın (92')

Baris Alper Yilmaz (92')

Timothy Weah (58')

Giovanni Reyna (76')

Brenden Aaronson (77')

Joe Scally (77')

Weston McKennie (86')

Strzały celne47
Strzały niecelne36
Wszystkie strzały918
Strzały zablokowane25
Strzały z pola karnego00
Strzały spoza pola karnego00
Faule1313
Rzuty rożne29
Spalone25
Posiadanie piłki47%53%
Interwencje bramkarza50
Wszystkie podania00
Celne podania00
Skuteczność podań0%0%
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Turcja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Turcja:

  • U. Çakır (bramkarz)
  • Z. Çelik (obrońca)
  • O. Kabak (obrońca)
  • A. Bardakcı (obrońca)
  • E. Elmalı (obrońca)
  • O. Kökçü (pomocnik)
  • S. Özcan (pomocnik)
  • O. Aydın (pomocnik)
  • A. Güler (pomocnik)
  • K. Yıldız (pomocnik)
  • B. Yılmaz (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • İ. Kahveci (pomocnik)
  • K. Ayhan (obrońca)
  • H. Çalhanoğlu (pomocnik)
  • M. Günok (bramkarz)
  • Ç. Söyüncü (obrońca)
  • M. Demiral (obrońca)
  • A. Bayındır (bramkarz)
  • F. Kadıoğlu (obrońca)
  • M. Müldür (obrońca)
  • Y. Akgün (napastnik)
  • İ. Yüksek (pomocnik)
  • S. Akaydin (obrońca)
  • K. Aktürkoğlu (napastnik)
  • C. Uzun (pomocnik)
  • D. Gül (napastnik)

Stany Zjednoczone - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Stany Zjednoczone:

  • M. Turner (bramkarz)
  • J. Scally (obrońca)
  • M. McKenzie (obrońca)
  • M. Robinson (obrońca)
  • A. Trusty (obrońca)
  • W. McKennie (pomocnik)
  • S. Berhalter (pomocnik)
  • G. Reyna (pomocnik)
  • T. Weah (pomocnik)
  • R. Pepi (napastnik)
  • B. Aaronson (pomocnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • A. Freeman (obrońca)
  • M. Arfsten (pomocnik)
  • C. Brady (bramkarz)
  • F. Balogun (napastnik)
  • M. Tillman (pomocnik)
  • M. Freese (bramkarz)
  • A. Zendejas (napastnik)
  • C. Richards (obrońca)
  • S. Dest (obrońca)
  • H. Wright (napastnik)
  • C. Pulišić (pomocnik)
  • A. Robinson (obrońca)
  • T. Adams (pomocnik)
  • T. Ream (obrońca)
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