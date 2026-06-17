Piękne zachowanie Szymona Marciniaka. W telewizji tego nie było, tuż przed meczem Argentyny z Algierią

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-17 10:21

Szymon Marciniak z bliska obserwował kolejny wielki wieczór (w Europie nawet noc) w wykonaniu Leo Messiego. Dużo mówi się oczywiście o faulu Argentyńczyka, który zdaniem wielu ekspertów zasłużył nawet na czerwoną kartkę. Sędzia z Płocka jednak Messiego nie wyrzucił, wielu zaskoczył swoim zachowaniem już przed meczem. Maniery i kultura polskiego rozjemcy zostały uwiecznione na filmiku.

Szymon Marciniak
Autor: ART SERVICE / Super Express Szymon Marciniak

Choć występ Marciniaka został generalnie oceniony pozytywnie, nie obyło się bez dyskusyjnych momentów. A raczej momentu, bowiem wszyscy dyskutują na temat sytuacji z 31. minuty, kiedy po starciu z Leo Messim na murawę padł Aissa Mandi. Polski arbiter odgwizdał przewinienie, ale nie pokazał Argentyńczykowi kartki. Telewizyjne powtórki sugerowały natomiast, że gwiazdor Albicelestes nadepnął rywala na łydkę. My stwierdzamy, że "pomarańczowa" kartka się należała. Na szczęście takich nie ma, ale biorąc pod uwagę kolejne innowacje, które wprowadziła FIFA w tym mundialu, to wszystko przed nami.

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Ciekawy epizod z udziałem Szymona Marciniaka miał również miejsce jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Jak zauważył i nagrał dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski – Marciniak przed pierwszym gwizdkiem podszedł do obu stref technicznych, by przywitać się ze szkoleniowcami. Gdy wracał na środek boiska, przy okazji zaprezentował małą sztuczkę piłkarską, która szybko zwróciła uwagę obserwatorów.

Dla porządku dziennego dodamy, że Argentyna pokonała Algierię aż 3:0. Wszystkie bramki dla mistrzów świata zdobył właśnie Messi. Dla Marciniaka był to... trzeci z rzędu mecz Argentyńczyków w roli arbitra na mundialu. Poprzednie to, oczywiście, wielki finał poprzedniego mundialu w Lusail i mecz 1/8 finału, w którym Argentyna pokonała Australię.  

Szymon Marciniak i Jakub Błaszczykowski w Alei Gwiazd Stadionu Narodowego
SZYMON MARCINIAK