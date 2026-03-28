Pilne wieści przed Polska - Szwecja. Kontuzja kluczowego zawodnika! Nie zagra w finale

Już we wtorek, 31 marca, Polska zagra ze Szwecją o wyjazd na mundial

Polscy piłkarze wylecą do Sztokholmu w niedzielę

Złe wieści otrzymali kibice ze Szwecji. Nie zagra jeden z kluczowych zawodników

Polska - Szwecja: Kontuzja piłkarza reprezentacji „Trzech Koron"

Reprezentacja Szwecji musi radzić sobie z poważnym problemem przed kluczowym starciem z Polską. Isak Hien, podstawowy obrońca kadry i zawodnik Atalanta Bergamo, doznał kontuzji w meczu z Ukrainą i nie wystąpi w finale baraży.

Uraz wykluczył go z gry po powrocie do Sztokholmu. Po badaniach lekarze nie mieli wątpliwości – Hien musi opuścić zgrupowanie i nie będzie do dyspozycji selekcjonera.

Trener „Trzech Koron” Graham Potter nie zdecydował się na powołanie nowego zawodnika. Jego miejsce w wyjściowym składzie ma zająć Carl Starfelt z Celta Vigo.

Kiedy mecz Polska - Szwecja w barażach MŚ?

Według szwedzkich mediów linia defensywy pozostanie niemal bez zmian. Obok Starfelta mają wystąpić kapitan drużyny Victor Lindelof z Aston Villa oraz Gustaf Lagerbielke.

To jednak wyraźne osłabienie defensywy przed najważniejszym meczem eliminacji. Szwedzi w półfinale pokonali Ukrainę 3:1, ale strata jednego z filarów obrony może mieć ogromne znaczenie. Spotkanie Szwecja – Polska odbędzie się we wtorek w Sztokholmie i rozpocznie się o godzinie 20:45. Stawką jest awans na mistrzostwa świata 2026.

Dla Biało-Czerwonych to sygnał, że rywal nie przystąpi do meczu w optymalnym składzie. Pytanie tylko, czy podopieczni Jana Urbana będą w stanie to wykorzystać.