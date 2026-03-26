Polska - Albania: Wielki niepokój przed występem Roberta Lewandowskiego. To zły omen?

Mateusz Sobiecki
2026-03-26 16:11

To może niepokoić kibiców! Przed kluczowym barażem z Albanią statystyki nie są łaskawe dla Robert Lewandowski. Choć reprezentacja Polski na PGE Narodowy czuje się bardzo dobrze, to liczby kapitana kadry przeciwko temu rywalowi mogą budzić obawy. Czy to tylko przypadek, czy rzeczywiście zły omen przed walką o mundial?

Robert Lewandowski ustrzeli Albanię w barażach?

Czwartkowy wieczór zapowiada się niezwykle emocjonująco. Reprezentacja Polski po raz 49. wybiegnie na murawę PGE Narodowy, gdzie zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o mistrzostwa świata. Bilans Biało-Czerwonych na tym obiekcie wygląda imponująco – 28 zwycięstw, 13 remisów i tylko siedem porażek.

Te liczby robią wrażenie i dają powody do optymizmu. Tym bardziej że Albańczycy nie mają dobrych wspomnień z Warszawy. W dwóch dotychczasowych meczach na Narodowym przegrywali – najpierw 1:4, a później 0:1.

Jest jednak jeden szczegół, który może budzić niepokój. Chodzi o skuteczność Robert Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji w czterech spotkaniach przeciwko Albanii zdobył zaledwie jedną bramkę. Co więcej – w trzech ostatnich meczach z tym rywalem nie trafił do siatki ani razu.

Polska - Albania: O której godzinie mecz barażowy?

Jak na napastnika tej klasy to wynik, który może zaskakiwać. Zwłaszcza że mówimy o zawodniku, który przez lata przyzwyczaił kibiców do seryjnego strzelania goli. Czy to zły omen przed najważniejszym meczem ostatnich miesięcy? A może właśnie teraz przyjdzie przełamanie?

Jedno jest pewne – presja będzie ogromna. Stawką jest awans do finału baraży i realna szansa gry na mistrzostwach świata. A w takich momentach liderzy muszą brać odpowiedzialność na siebie.

Początek spotkania Polska – Albania w czwartek o godzinie 20:45. Wszystkie oczy będą skierowane na Robert Lewandowskiego. Czy uciszy krytyków i poprowadzi Polskę do zwycięstwa?

