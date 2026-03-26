Polska - Albania: Wielki niepokój przed występem Roberta Lewandowskiego. To zły omen?

Robert Lewandowski znów trafi do bramki Albanii?

Reprezentacja Polski walczy o wyjazd na piłkarskie mistrzostwa świata

Niestety, przed meczem Polska - Albania pojawił się jeden poważny niepokój

Robert Lewandowski ustrzeli Albanię w barażach?

Czwartkowy wieczór zapowiada się niezwykle emocjonująco. Reprezentacja Polski po raz 49. wybiegnie na murawę PGE Narodowy, gdzie zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o mistrzostwa świata. Bilans Biało-Czerwonych na tym obiekcie wygląda imponująco – 28 zwycięstw, 13 remisów i tylko siedem porażek.

Te liczby robią wrażenie i dają powody do optymizmu. Tym bardziej że Albańczycy nie mają dobrych wspomnień z Warszawy. W dwóch dotychczasowych meczach na Narodowym przegrywali – najpierw 1:4, a później 0:1.

Jest jednak jeden szczegół, który może budzić niepokój. Chodzi o skuteczność Robert Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji w czterech spotkaniach przeciwko Albanii zdobył zaledwie jedną bramkę. Co więcej – w trzech ostatnich meczach z tym rywalem nie trafił do siatki ani razu.

Polska - Albania: O której godzinie mecz barażowy?

Jak na napastnika tej klasy to wynik, który może zaskakiwać. Zwłaszcza że mówimy o zawodniku, który przez lata przyzwyczaił kibiców do seryjnego strzelania goli. Czy to zły omen przed najważniejszym meczem ostatnich miesięcy? A może właśnie teraz przyjdzie przełamanie?

Jedno jest pewne – presja będzie ogromna. Stawką jest awans do finału baraży i realna szansa gry na mistrzostwach świata. A w takich momentach liderzy muszą brać odpowiedzialność na siebie.

Początek spotkania Polska – Albania w czwartek o godzinie 20:45. Wszystkie oczy będą skierowane na Robert Lewandowskiego. Czy uciszy krytyków i poprowadzi Polskę do zwycięstwa?