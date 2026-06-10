Rafael Leao - statystyki, życiorys i kariera w liczbach portugalskiego skrzydłowego

Rafael Leao - życiorys i kariera

Rafael Alexandre da Conceição Leão zaczął grać w piłkę w akademii Sporting CP, do której dołączył w wieku 10 lat po krótkich epizodach w mniejszych zespołach. W pierwszej drużynie tego klubu zadebiutował 11 lutego 2018 roku, a niedługo potem został najmłodszym strzelcem bramki dla swojej drużyny w meczach przeciwko FC Porto. Jego pobyt w Portugalii zakończył się niespodziewanie, kiedy piłkarz jednostronnie rozwiązał kontrakt po ataku agresywnej grupy kibiców na ośrodek treningowy. Po tym incydencie przeniósł się na zasadzie wolnego transferu do francuskiego Lille OSC, gdzie spędził jeden sezon. Tam rozegrał 26 spotkań i strzelił 8 goli, pomagając drużynie w zdobyciu wicemistrzostwa Francji. Za zerwanie umowy w ojczyźnie Trybunał Arbitrażowy nakazał mu później zapłacić macierzystemu klubowi 16,5 miliona euro kary.

W sierpniu 2019 roku Portugalczyk przeniósł się do AC Milan za 35 milionów euro. We Włoszech szybko wywalczył sobie mocną pozycję, a w grudniu 2020 roku zapisał się w historii, strzelając najszybszego gola w historii Serie A w zaledwie 6 sekundzie meczu z klubem Sassuolo. Z zespołem z Mediolanu sięgnął po mistrzostwo Włoch w sezonie 2021/2022, zgarniając przy tym statuetkę dla najbardziej wartościowego gracza ligi. W 2023 roku przedłużył swój kontrakt do 2028 roku z wpisaną klauzulą odejścia w wysokości 175 milionów euro, a po odejściu Brahima Díaza przejął koszulkę z numerem 10. Dołożył do tego wygraną w Superpucharze Włoch na początku 2025 roku, jednak po sezonie 2025/2026 zdecydował się na odejście z klubu ze względu na dwukrotny brak awansu drużyny do Ligi Mistrzów.

Rozmowa z Janem Urbanem

Rafael Leao - najważniejsze informacje

Skrzydłowy urodził się 10 czerwca 1999 roku w Almadzie w regionie metropolitalnym Lizbony, a wychowywał się w Amorze. Jest synem Angolczyka oraz matki pochodzącej z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, a jego nazwisko w ojczystym języku oznacza słowo lew. Piłkarz przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe reprezentacji Portugalii, z którą wygrał mistrzostwa Europy do lat 17, a w seniorskiej kadrze zadebiutował w październiku 2021 roku. Oprócz piłki nożnej zawodnik zajmuje się tworzeniem muzyki i wydaje utwory rapowe pod pseudonimem WAY 45. Dodatkowo posługuje się biegle czterema językami, a w 2024 roku wydał swoją autobiografię zatytułowaną Smile.

Imię i nazwisko: Rafael Alexandre da Conceição Leão

Rafael Alexandre da Conceição Leão Data urodzenia: 10.06.1999

10.06.1999 Miejsce urodzenia: Almada, Portugalia

Almada, Portugalia Narodowość: Portugalia

Portugalia Pierwszy klub: Sporting CP

Sporting CP Aktualny klub: AC Milan

AC Milan Pozycja na boisku: Lewoskrzydłowy, napastnik

Lewoskrzydłowy, napastnik Wzrost: 188 cm

Rafael Leao - kariera w liczbach

Kariera reprezentacyjna Portugalczyka obfitowała w występy na wielkich turniejach, takich jak Mistrzostwa Świata 2022 i Euro 2024. Swojego pierwszego gola w dorosłej kadrze zdobył podczas mundialu w Katarze w meczu fazy grupowej przeciwko Ghanie. W piłce klubowej przez lata budował swój dorobek bramkowy, stając się najlepszym asystentem włoskiej ligi w sezonie 2023/2024, kiedy zanotował 9 kluczowych podań. W barwach mediolańskiego klubu rozegrał łącznie 291 oficjalnych spotkań, w których regularnie powiększał liczbę zdobytych bramek. Szczegółowe zestawienie meczów i goli dla drużyny narodowej oraz wszystkich dotychczasowych klubów znajduje się w tabeli poniżej: