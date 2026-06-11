Riyad Mahrez - wiek, wzrost, kariera i statystyki w liczbach

Riyad Mahrez - życiorys i kariera

Riyad Mahrez urodził się we Francji w rodzinie o algierskich i marokańskich korzeniach. Jego ojciec również grał w piłkę nożną. Mahrez zaczynał od gry w małym zespole AAS Sarcelles, a potem przeniósł się do klubów Quimper i Le Havre. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 2014 roku, kiedy za około 450 tysięcy funtów przeszedł do angielskiego Leicester City. Z tym klubem wywalczył historyczne mistrzostwo Anglii w 2016 roku i otrzymał nagrodę dla najlepszego gracza w lidze.

W 2018 roku piłkarz podpisał kontrakt z Manchesterem City, gdzie trenował pod okiem Pepa Guardioli i zdobył cztery kolejne tytuły mistrza kraju. W 2023 roku jego drużyna wygrała Ligę Mistrzów, a sam zawodnik był bardzo ważnym ogniwem w tym zespole. Po tych sukcesach przeniósł się do Arabii Saudyjskiej i dołączył do drużyny Al-Ahli. Równolegle od wielu lat napastnik jest kapitanem reprezentacji Algierii. W 2019 roku poprowadził swoją kadrę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki.

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Riyad Mahrez - najważniejsze informacje

Riyad Mahrez mierzy 179 centymetrów wzrostu i na boisku występuje najczęściej jako prawoskrzydłowy. Choć urodził się we Francji, zdecydował się reprezentować Algierię na cześć swojego zmarłego ojca. Poza boiskiem piłkarz jest praktykującym muzułmaninem i w 2017 roku odbył pielgrzymkę do Mekki. W życiu prywatnym jest związany z modelką Taylor Ward, z którą wspólnie wychowuje dzieci. Obecnie kontynuuje karierę na Bliskim Wschodzie w saudyjskim klubie Al-Ahli.

Imię i nazwisko: Riyad Karim Mahrez

Riyad Karim Mahrez Data urodzenia: 21.02.1991

21.02.1991 Miejsce urodzenia: Clichy, Francja

Clichy, Francja Narodowość: Algieria

Algieria Pierwszy klub: Quimper

Quimper Aktualny klub: Al-Ahli

Al-Ahli Pozycja na boisku: Prawoskrzydłowy

Prawoskrzydłowy Wzrost: 179 cm

Riyad Mahrez - kariera w liczbach

Przez całą swoją karierę reprezentacyjną i klubową zawodnik rozegrał setki spotkań na najwyższym poziomie. Najwięcej meczów zaliczył w barwach Manchesteru City oraz Leicester City, strzelając tam łącznie kilkadziesiąt bramek. W reprezentacji Algierii wystąpił ponad sto razy i stał się jednym z najskuteczniejszych strzelców w historii tego kraju. Jego trafienia często decydowały o zdobyciu ważnych pucharów i mistrzostw. Dokładne statystyki meczów oraz strzelonych goli dla poszczególnych drużyn prezentuje poniższa tabela: