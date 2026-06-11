Riyad Mahrez - wiek, wzrost, kariera i statystyki w liczbach

Redakcja Super Sport
2026-06-11 15:37

Riyad Mahrez rozpoczynał profesjonalną karierę we francuskim klubie Quimper, skąd w 2014 roku przeniósł się do angielskiego Leicester City. Z tym zespołem, a później w barwach Manchesteru City, wielokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii i wygrał Ligę Mistrzów. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje o jego piłkarskiej drodze, osiągnięciach oraz statystykach.

Riyad Mahrez - życiorys i kariera

Riyad Mahrez urodził się we Francji w rodzinie o algierskich i marokańskich korzeniach. Jego ojciec również grał w piłkę nożną. Mahrez zaczynał od gry w małym zespole AAS Sarcelles, a potem przeniósł się do klubów Quimper i Le Havre. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 2014 roku, kiedy za około 450 tysięcy funtów przeszedł do angielskiego Leicester City. Z tym klubem wywalczył historyczne mistrzostwo Anglii w 2016 roku i otrzymał nagrodę dla najlepszego gracza w lidze.

W 2018 roku piłkarz podpisał kontrakt z Manchesterem City, gdzie trenował pod okiem Pepa Guardioli i zdobył cztery kolejne tytuły mistrza kraju. W 2023 roku jego drużyna wygrała Ligę Mistrzów, a sam zawodnik był bardzo ważnym ogniwem w tym zespole. Po tych sukcesach przeniósł się do Arabii Saudyjskiej i dołączył do drużyny Al-Ahli. Równolegle od wielu lat napastnik jest kapitanem reprezentacji Algierii. W 2019 roku poprowadził swoją kadrę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki.

Wojciech Strzałkowski o nadziejach Jagiellonii i transferze Pietuszewskiego

Riyad Mahrez - najważniejsze informacje

Riyad Mahrez mierzy 179 centymetrów wzrostu i na boisku występuje najczęściej jako prawoskrzydłowy. Choć urodził się we Francji, zdecydował się reprezentować Algierię na cześć swojego zmarłego ojca. Poza boiskiem piłkarz jest praktykującym muzułmaninem i w 2017 roku odbył pielgrzymkę do Mekki. W życiu prywatnym jest związany z modelką Taylor Ward, z którą wspólnie wychowuje dzieci. Obecnie kontynuuje karierę na Bliskim Wschodzie w saudyjskim klubie Al-Ahli.

  • Imię i nazwisko: Riyad Karim Mahrez
  • Data urodzenia: 21.02.1991
  • Miejsce urodzenia: Clichy, Francja
  • Narodowość: Algieria
  • Pierwszy klub: Quimper
  • Aktualny klub: Al-Ahli
  • Pozycja na boisku: Prawoskrzydłowy
  • Wzrost: 179 cm

Riyad Mahrez - kariera w liczbach

Przez całą swoją karierę reprezentacyjną i klubową zawodnik rozegrał setki spotkań na najwyższym poziomie. Najwięcej meczów zaliczył w barwach Manchesteru City oraz Leicester City, strzelając tam łącznie kilkadziesiąt bramek. W reprezentacji Algierii wystąpił ponad sto razy i stał się jednym z najskuteczniejszych strzelców w historii tego kraju. Jego trafienia często decydowały o zdobyciu ważnych pucharów i mistrzostw. Dokładne statystyki meczów oraz strzelonych goli dla poszczególnych drużyn prezentuje poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
14/26 Reprezentacja Algierii 113 38
23/26 Al-Ahli 122 37
18/23 Manchester City 236 78
13/18 Leicester City 179 48
11/14 Le Havre 67 10
10/13 Le Havre II 60 24
09/10 Quimper 27 1
Mundial 2026 - zawodnicy
MUNDIAL 2026