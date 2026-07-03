Rzuty karne na koniec meczu Australia - Egipt! Fatalne pudła!

Po 90 minutach meczu rozgrywanego w Dallas meczu Australia - Egipt był remis 1:1. Prowadzenie "Faraonom" dał już w 13. minucie sprytnym strzałem głową Emir Ashour. Australijczycy w pierwszej połowie grali bardzo słabo, ale w po przerwie przejęli inicjatywę i doczekali się wyrównującej bramki. Padła ona po samobójczym trafieniu głową Mohameda Hany'ego.

Końcówka meczu należała do Egipcjan, ale kapitalnie bronił bramkarz Patrick Beach. W dogrywce bramki nie padły, a przed serią rzutów karnych Beacha zmienił rezerwowy bramkarz Mathew Ryan.

Ta roszada nic Australijczykom nie dała. Mathew Ryan nie obronił żadnego karnego, a jego koledzy z zespołu fatalnie pudłowali. Już w pierwszej serii "jedenastek" Harry Souttar strzelił wysoko nad poprzeczką, a w czwartej kolejce w bramkę nie trafił też młody Lucas Herrington. Egipcjanie wykorzystali wszystkie karne. Awans "Faraonów" przypieczętował Hossam Abdelmaguid.

Egipcjanie rywali w 1/8 finału poznają w nocy po meczu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka.

Australia - Egipt 1:1 (0:1) po dogr., karne 2-4

Bramki: Egipt – Emam Ashour (13- głową), Australia - Mohamed Hany (55-samobójcza głową).

Żółte kartki: Egipt – Haissem Hassan, Yasser Ibrahim.

Sędzia: Gustavo Tejera (Urugwaj). Widzów: 70 244.(

Egypt wins on penalties and goes through to the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026