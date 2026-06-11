Santiago Gimenez - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Santiago Gimenez - życiorys i kariera

Santiago Gimenez urodził się w Argentynie, jednak w wieku 3 lat przeprowadził się do Meksyku ze swoim ojcem, który również był zawodowym piłkarzem. Napastnik rozpoczął swoją karierę w klubie Cruz Azul, w którym spędził kilka pierwszych lat profesjonalnej gry. Z tą drużyną zdobył mistrzostwo meksykańskiej ligi oraz puchar kraju. Latem 2022 roku przeniósł się do Europy i podpisał kontrakt z holenderskim zespołem Feyenoord. W barwach tej ekipy szybko zaczął regularnie trafiać do siatki, co pomogło klubowi zdobyć mistrzostwo i Puchar Holandii.

Podczas gry w lidze holenderskiej piłkarz pobił rekord goli strzelonych w jednym roku kalendarzowym i stał się najskuteczniejszym Meksykaninem w historii tych rozgrywek. Dobra forma strzelecka zaowocowała kolejnym transferem i na początku 2025 roku napastnik dołączył do włoskiego klubu AC Milan za kwotę około 32 milionów euro. W nowym zespole szybko zaczął notować pierwsze minuty oraz zdobywać bramki na poziomie ligowym. Równolegle zawodnik budował swoją pozycję w reprezentacji narodowej, decydując się ostatecznie na występy dla Meksyku zamiast rodzinnej Argentyny. Z kadrą dwukrotnie wygrał Złoty Puchar, a w 2023 roku strzelił decydującą bramkę w finale tego turnieju.

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Santiago Gimenez - najważniejsze informacje

Pełne imię i nazwisko piłkarza to Santiago Tomás Gimenez Zolotarchuk, co w dużej mierze wynika z jego wielokulturowych korzeni. Choć przyszedł na świat w stolicy Argentyny, w jego rodzinie płynie krew paragwajska ze strony dziadka oraz włoska i ukraińska ze strony matki. Napastnik ma 185 cm wzrostu i na boisku odpowiada za zdobywanie bramek z pozycji wysuniętego atakującego. Poza futbolem zawodnik jest wierzącym chrześcijaninem, a w styczniu 2019 roku oficjalnie przyjął chrzest. W życiu prywatnym jego żoną jest meksykańska aktorka Fernanda Serrano. Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych danych o tym graczu.

Imię i nazwisko: Santiago Tomás Gimenez Zolotarchuk

Santiago Tomás Gimenez Zolotarchuk Data urodzenia: 18 kwietnia 2001

18 kwietnia 2001 Miejsce urodzenia: Buenos Aires, Argentyna

Buenos Aires, Argentyna Narodowość: Meksyk

Meksyk Pierwszy klub: Cruz Azul

Cruz Azul Aktualny klub: AC Milan

AC Milan Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 185 cm

Santiago Gimenez - kariera w liczbach

Statystyki zawodnika wyraźnie pokazują jego stały rozwój od czasu debiutu w Ameryce Północnej po regularną grę na europejskich boiskach. W zespole Cruz Azul napastnik rozegrał 105 oficjalnych spotkań i strzelił w nich 21 bramek. Dokładnie taki sam wynik rozegranych meczów zaliczył w drużynie Feyenoord, jednak tam popisał się znacznie lepszą skutecznością, zdobywając aż 65 goli. Od momentu przejścia do ekipy AC Milan kontynuuje gromadzenie występów i kolejnych trafień na poziomie klubowym. W kadrze narodowej do końca 2025 roku zagrał 46 razy i sześciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali. Pełne podsumowanie rozegranych meczów oraz strzelonych goli dla klubów i reprezentacji przedstawia poniższa tabela: