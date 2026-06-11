Santiago Gimenez - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

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Santiago Gimenez - życiorys i kariera
Santiago Gimenez urodził się w Argentynie, jednak w wieku 3 lat przeprowadził się do Meksyku ze swoim ojcem, który również był zawodowym piłkarzem. Napastnik rozpoczął swoją karierę w klubie Cruz Azul, w którym spędził kilka pierwszych lat profesjonalnej gry. Z tą drużyną zdobył mistrzostwo meksykańskiej ligi oraz puchar kraju. Latem 2022 roku przeniósł się do Europy i podpisał kontrakt z holenderskim zespołem Feyenoord. W barwach tej ekipy szybko zaczął regularnie trafiać do siatki, co pomogło klubowi zdobyć mistrzostwo i Puchar Holandii.
Podczas gry w lidze holenderskiej piłkarz pobił rekord goli strzelonych w jednym roku kalendarzowym i stał się najskuteczniejszym Meksykaninem w historii tych rozgrywek. Dobra forma strzelecka zaowocowała kolejnym transferem i na początku 2025 roku napastnik dołączył do włoskiego klubu AC Milan za kwotę około 32 milionów euro. W nowym zespole szybko zaczął notować pierwsze minuty oraz zdobywać bramki na poziomie ligowym. Równolegle zawodnik budował swoją pozycję w reprezentacji narodowej, decydując się ostatecznie na występy dla Meksyku zamiast rodzinnej Argentyny. Z kadrą dwukrotnie wygrał Złoty Puchar, a w 2023 roku strzelił decydującą bramkę w finale tego turnieju.
Santiago Gimenez - najważniejsze informacje
Pełne imię i nazwisko piłkarza to Santiago Tomás Gimenez Zolotarchuk, co w dużej mierze wynika z jego wielokulturowych korzeni. Choć przyszedł na świat w stolicy Argentyny, w jego rodzinie płynie krew paragwajska ze strony dziadka oraz włoska i ukraińska ze strony matki. Napastnik ma 185 cm wzrostu i na boisku odpowiada za zdobywanie bramek z pozycji wysuniętego atakującego. Poza futbolem zawodnik jest wierzącym chrześcijaninem, a w styczniu 2019 roku oficjalnie przyjął chrzest. W życiu prywatnym jego żoną jest meksykańska aktorka Fernanda Serrano. Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych danych o tym graczu.
- Imię i nazwisko: Santiago Tomás Gimenez Zolotarchuk
- Data urodzenia: 18 kwietnia 2001
- Miejsce urodzenia: Buenos Aires, Argentyna
- Narodowość: Meksyk
- Pierwszy klub: Cruz Azul
- Aktualny klub: AC Milan
- Pozycja na boisku: Napastnik
- Wzrost: 185 cm
Santiago Gimenez - kariera w liczbach
Statystyki zawodnika wyraźnie pokazują jego stały rozwój od czasu debiutu w Ameryce Północnej po regularną grę na europejskich boiskach. W zespole Cruz Azul napastnik rozegrał 105 oficjalnych spotkań i strzelił w nich 21 bramek. Dokładnie taki sam wynik rozegranych meczów zaliczył w drużynie Feyenoord, jednak tam popisał się znacznie lepszą skutecznością, zdobywając aż 65 goli. Od momentu przejścia do ekipy AC Milan kontynuuje gromadzenie występów i kolejnych trafień na poziomie klubowym. W kadrze narodowej do końca 2025 roku zagrał 46 razy i sześciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali. Pełne podsumowanie rozegranych meczów oraz strzelonych goli dla klubów i reprezentacji przedstawia poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|25
|Reprezentacja Meksyku
|14
|2
|24
|Reprezentacja Meksyku
|8
|0
|23
|Reprezentacja Meksyku
|15
|2
|22
|Reprezentacja Meksyku
|7
|1
|21
|Reprezentacja Meksyku
|2
|1
|25/26
|AC Milan
|18
|1
|24/25
|AC Milan
|19
|6
|24/25
|Feyenoord
|19
|16
|23/24
|Feyenoord
|41
|26
|22/23
|Feyenoord
|45
|23
|22/23
|Cruz Azul
|6
|6
|21/22
|Cruz Azul
|43
|7
|20/21
|Cruz Azul
|41
|6
|19/20
|Cruz Azul
|14
|2
|17/18
|Cruz Azul
|1
|0