Son Heung-min - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Son Heung-min - życiorys i kariera

Urodzony w Chuncheon zawodnik szkolił się na początku w akademii FC Seoul, gdzie w 2008 roku jako chłopiec podawał piłki podczas meczów domowych. W wieku 16 lat wyjechał do Niemiec i dołączył do młodzieżowej drużyny Hamburger SV. Niemieckiego uczył się w dość nietypowy sposób, ponieważ oglądał w telewizji odcinki popularnej kreskówki o SpongeBobie. Szybko przebił się do pierwszej drużyny i w 2013 roku przeniósł się do Bayeru Leverkusen za 10 milionów euro. Dobre występy na boiskach Bundesligii zaowocowały dużym transferem do Tottenhamu Hotspur latem 2015 roku za 22 miliony funtów.

W Londynie piłkarz stał się kluczowym graczem ofensywy i w sezonie 2021/2022 jako pierwszy Azjata w historii został królem strzelców angielskiej Premier League. W 2023 roku przejął opaskę kapitana w Tottenhamie Hotspur, a dwa lata później poprowadził ten zespół do triumfu w Lidze Europy, co zakończyło 17-letni okres bez pucharów dla tej drużyny. W sierpniu 2025 roku opuścił Anglię i podpisał kontrakt z amerykańskim klubem Los Angeles FC, który zapłacił za niego ponad 26 milionów dolarów. Oprócz gry w piłkę napastnik udziela się charytatywnie, przekazując między innymi duże kwoty na walkę z pandemią oraz pomoc ofiarom pożarów w swoim kraju. Poza boiskiem współpracuje z takimi markami jak Adidas, Burberry czy Calvin Klein, a we współpracy z ojcem otworzył też własną akademię piłkarską w rodzinnym mieście.

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Son Heung-min - najważniejsze informacje

Kierujący atakiem piłkarz jest bardzo ważną postacią w swojej drużynie narodowej, w której zadebiutował pod koniec 2010 roku. Z reprezentacją swojego kraju pojechał na kilka mistrzostw świata, a w 2018 roku wywalczył złoty medal na Igrzyskach Azjatyckich, co pozwoliło mu uniknąć długiej i obowiązkowej służby wojskowej. Odbył jedynie skrócone szkolenie podstawowe w piechocie morskiej na wyspie Czedżu, które ukończył z bardzo wysokim wynikiem w pierwszej piątce uczestników. Na boisku może grać właściwie na każdej pozycji z przodu, bardzo dobrze uderza piłkę obiema nogami i słynie z dużej szybkości podczas kontrataków. Poniżej znajduje się lista z podstawowymi danymi na temat tego zawodnika.

Imię i nazwisko: Son Heung-min

Son Heung-min Data urodzenia: 08.07.1992

08.07.1992 Miejsce urodzenia: Chuncheon, Korea Południowa

Chuncheon, Korea Południowa Narodowość: Korea Południowa

Korea Południowa Pierwszy klub: FC Seoul

FC Seoul Aktualny klub: Los Angeles FC

Los Angeles FC Pozycja na boisku: Napastnik / Lewoskrzydłowy

Napastnik / Lewoskrzydłowy Wzrost: 183 cm

Son Heung-min - kariera w liczbach

Przez kilkanaście lat gry w Europie azjatycki zawodnik zapisał na swoim koncie setki meczów i wiele pięknych bramek. W 2020 roku otrzymał nagrodę dla strzelca najładniejszego gola na świecie, po tym jak w ligowym spotkaniu przebiegł z piłką przez całe boisko i trafił do siatki. W barwach Tottenhamu Hotspur pokonywał bramkarzy rywali ponad 170 razy i w samej Lidze Mistrzów wyśrubował azjatycki rekord strzelecki. W dorosłej kadrze narodowej zagrał w ponad 140 spotkaniach i strzelił w nich ponad 50 bramek. Dokładne podsumowanie jego występów w rozgrywkach reprezentacyjnych oraz klubowych znajdziesz w poniższej tabeli: