Szwajcaria - Algieria (03.07.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-03 7:07

Szwajcaria i Algieria zagrały 3 lipca na BC Place w Vancouver w ramach 1/16 finału Mundialu 2026. Starcie w fazie pucharowej było dla obu reprezentacji szansą na dalszą grę w mistrzostwach świata. Statystyki meczu Szwajcaria - Algieria pozwalają prześledzić przebieg rywalizacji o awans do kolejnej rundy. Sprawdźcie, jaki był wynik i kto strzelał bramki w tym spotkaniu.

Złoty Puchar Świata na tle flag Szwajcarii i Algierii na stadionie. O meczu Mundialu przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Switzerland-Algeria (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Szwajcaria - Algieria

  • Szwajcaria [2:0] Algieria

Szwajcaria - Algieria - STATYSTYKI

StatystykaSzwajcariaAlgieria
Bramki20
Kto strzelił

B. Embolo (10')

D. Ndoye (46')

-
Liczba kartek02
Kartki żółte-

F. Chaibi (36')

H. Boudaoui (72')

Kartki czerwone--
Zmiany

R. Vargas (71')

J. Manzambi (71')

B. Embolo (83')

D. Ndoye (87')

D. Zakaria (87')

H. Aouar (58')

R. Zerrouki (58')

R. Mahrez (71')

N. Bentaleb (71')

R. Belghali (82')

Strzały celne52
Strzały niecelne43
Wszystkie strzały118
Strzały zablokowane23
Strzały z pola karnego95
Strzały spoza pola karnego23
Faule1012
Rzuty rożne42
Spalone02
Posiadanie piłki45%55%
Interwencje bramkarza22
Wszystkie podania436561
Celne podania354476
Skuteczność podań81%85%
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Szwajcaria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:

  • Gregor Kobel (bramkarz)
  • Denis Zakaria (obrońca)
  • Nico Elvedi (obrońca)
  • Manuel Akanji (obrońca)
  • Ricardo Rodríguez (obrońca)
  • Remo Freuler (pomocnik)
  • Granit Xhaka (pomocnik)
  • Dan Ndoye (pomocnik)
  • Johan Manzambi (pomocnik)
  • Rubén Vargas (pomocnik)
  • Breel Embolo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Yvon Mvogo (bramkarz)
  • Marvin Keller (bramkarz)
  • Eray Cömert (obrońca)
  • Aurèle Amenda (obrońca)
  • Silvan Widmer (obrońca)
  • Miro Muheim (obrońca)
  • Christian Fassnacht (pomocnik)
  • Ardon Jashari (pomocnik)
  • Djibril Sow (pomocnik)
  • Fabian Rieder (pomocnik)
  • Michel Aebischer (pomocnik)
  • Cédric Itten (napastnik)
  • Noah Okafor (napastnik)
  • Zeki Amdouni (napastnik)

Algieria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Algieria:

  • Luca Zidane (bramkarz)
  • Rafik Belghali (obrońca)
  • Aïssa Mandi (obrońca)
  • Ramy Bensebaini (obrońca)
  • Rayan Aït-Nouri (obrońca)
  • Ramiz Zerrouki (pomocnik)
  • Nabil Bentaleb (pomocnik)
  • Riyad Mahrez (pomocnik)
  • Houssem Aouar (pomocnik)
  • Farès Chaïbi (pomocnik)
  • Ibrahim Maza (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Melvin Mastil (bramkarz)
  • Oussama Benbot (bramkarz)
  • Achref Abada (obrońca)
  • Mohamed Tougai (obrońca)
  • Zineddine Belaid (obrońca)
  • Jaouen Hadjam (obrońca)
  • Samir Sophian Chergui (obrońca)
  • Adil Boulbina (napastnik)
  • Anis Hadj Moussa (napastnik)
  • Hicham Boudaoui (pomocnik)
  • Yassine Titraoui (pomocnik)
  • Amine Gouiri (napastnik)
  • Farès Ghedjemis (napastnik)
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