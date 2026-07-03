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Wynik meczu Szwajcaria - Algieria
- Szwajcaria [2:0] Algieria
Szwajcaria - Algieria - STATYSTYKI
|Statystyka
|Szwajcaria
|Algieria
|Bramki
|2
|0
|Kto strzelił
B. Embolo (10')
D. Ndoye (46')
|-
|Liczba kartek
|0
|2
|Kartki żółte
|-
F. Chaibi (36')
H. Boudaoui (72')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
R. Vargas (71')
J. Manzambi (71')
B. Embolo (83')
D. Ndoye (87')
D. Zakaria (87')
H. Aouar (58')
R. Zerrouki (58')
R. Mahrez (71')
N. Bentaleb (71')
R. Belghali (82')
|Strzały celne
|5
|2
|Strzały niecelne
|4
|3
|Wszystkie strzały
|11
|8
|Strzały zablokowane
|2
|3
|Strzały z pola karnego
|9
|5
|Strzały spoza pola karnego
|2
|3
|Faule
|10
|12
|Rzuty rożne
|4
|2
|Spalone
|0
|2
|Posiadanie piłki
|45%
|55%
|Interwencje bramkarza
|2
|2
|Wszystkie podania
|436
|561
|Celne podania
|354
|476
|Skuteczność podań
|81%
|85%
Szwajcaria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:
- Gregor Kobel (bramkarz)
- Denis Zakaria (obrońca)
- Nico Elvedi (obrońca)
- Manuel Akanji (obrońca)
- Ricardo Rodríguez (obrońca)
- Remo Freuler (pomocnik)
- Granit Xhaka (pomocnik)
- Dan Ndoye (pomocnik)
- Johan Manzambi (pomocnik)
- Rubén Vargas (pomocnik)
- Breel Embolo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Yvon Mvogo (bramkarz)
- Marvin Keller (bramkarz)
- Eray Cömert (obrońca)
- Aurèle Amenda (obrońca)
- Silvan Widmer (obrońca)
- Miro Muheim (obrońca)
- Christian Fassnacht (pomocnik)
- Ardon Jashari (pomocnik)
- Djibril Sow (pomocnik)
- Fabian Rieder (pomocnik)
- Michel Aebischer (pomocnik)
- Cédric Itten (napastnik)
- Noah Okafor (napastnik)
- Zeki Amdouni (napastnik)
Algieria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Algieria:
- Luca Zidane (bramkarz)
- Rafik Belghali (obrońca)
- Aïssa Mandi (obrońca)
- Ramy Bensebaini (obrońca)
- Rayan Aït-Nouri (obrońca)
- Ramiz Zerrouki (pomocnik)
- Nabil Bentaleb (pomocnik)
- Riyad Mahrez (pomocnik)
- Houssem Aouar (pomocnik)
- Farès Chaïbi (pomocnik)
- Ibrahim Maza (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Melvin Mastil (bramkarz)
- Oussama Benbot (bramkarz)
- Achref Abada (obrońca)
- Mohamed Tougai (obrońca)
- Zineddine Belaid (obrońca)
- Jaouen Hadjam (obrońca)
- Samir Sophian Chergui (obrońca)
- Adil Boulbina (napastnik)
- Anis Hadj Moussa (napastnik)
- Hicham Boudaoui (pomocnik)
- Yassine Titraoui (pomocnik)
- Amine Gouiri (napastnik)
- Farès Ghedjemis (napastnik)