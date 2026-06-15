Szwecja - Tunezja (15.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport 5:05

Szwecja i Tunezja grają właśnie na Estadio BBVA w Monterrey w swoim pierwszym meczu na Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o punkty w fazie grupowej, co sprawia, że rywalizacja na boisku jest bardzo zacięta. Dane dotyczące posiadania piłki czy liczby fauli dobrze pokazują, jak aktualnie wygląda to spotkanie. Sprawdź statystyki meczu Szwecja - Tunezja poniżej, aby być na bieżąco z przebiegiem gry.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Sweden-Tunisia (Mecz Mundial 2026)