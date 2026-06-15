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Wynik meczu Szwecja - Tunezja
- Szwecja [2:1] Tunezja
Szwecja - Tunezja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Szwecja
|Tunezja
|Bramki
|2
|1
|Kto strzelił
Y. Ayari (7')
A. Isak (30')
O. Rekik (43')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|3
|1
|Strzały niecelne
|2
|1
|Wszystkie strzały
|5
|3
|Strzały zablokowane
|0
|1
|Strzały z pola karnego
|3
|1
|Strzały spoza pola karnego
|2
|2
|Faule
|4
|3
|Rzuty rożne
|2
|0
|Spalone
|0
|2
|Posiadanie piłki
|58%
|42%
|Interwencje bramkarza
|0
|0
|Wszystkie podania
|210
|153
|Celne podania
|170
|113
|Skuteczność podań
|81%
|74%
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Szwecja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szwecja:
- Kristoffer Nordfeldt (bramkarz)
- Gustaf Lagerbielke (obrońca)
- Isak Hien (obrońca)
- Victor Lindelöf (obrońca)
- Alexander Bernhardsson (pomocnik)
- Jesper Karlström (pomocnik)
- Yasin Ayari (pomocnik)
- Gabriel Gudmundsson (pomocnik)
- Benjamin Nygren (napastnik)
- Viktor Gyökeres (napastnik)
- Alexander Isak (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Jacob Widell Zetterström (bramkarz)
- Viktor Johansson (bramkarz)
- Hjalmar Ekdal (obrońca)
- Eric Smith (obrońca)
- Carl Starfelt (obrońca)
- Daniel Svensson (obrońca)
- Herman Johansson (pomocnik)
- Elliot Stroud (pomocnik)
- Lucas Bergvall (pomocnik)
- Ken Sema (pomocnik)
- Mattias Svanberg (pomocnik)
- Besfort Zeneli (pomocnik)
- Taha Abdi Ali (pomocnik)
- Anthony Elanga (napastnik)
- Gustaf Nilsson (napastnik)
Tunezja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Tunezja:
- Abdelmouhib Chamakh (bramkarz)
- Yan Valery (obrońca)
- Montassar Talbi (obrońca)
- Omar Rekik (obrońca)
- Amine Ben Hmida (obrońca)
- Rani Khedira (pomocnik)
- Ellyes Skhiri (pomocnik)
- Anis Ben Slimane (pomocnik)
- Hannibal Mejbri (pomocnik)
- Ali Abdi (pomocnik)
- Elias Saad (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Aymen Dahmen (bramkarz)
- Sabri Ben Hessen (bramkarz)
- Adem Arous (obrońca)
- Dylan Bronn (obrońca)
- Moataz Nefati (obrońca)
- Raed Chikhaoui (obrońca)
- Mortadha Ben Ouanes (pomocnik)
- Ismael Gharbi (napastnik)
- Mohamed Belhadj Mahmoud (pomocnik)
- Sebastian Tounekti (napastnik)
- Elias Achouri (pomocnik)
- Khalil Ayari (napastnik)
- Rayan Elloumi (napastnik)
- Hazem Mastouri (napastnik)
- Firas Chaouat (napastnik)