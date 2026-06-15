Szwecja - Tunezja (15.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-15 5:05

Szwecja i Tunezja grają właśnie na Estadio BBVA w Monterrey w swoim pierwszym meczu na Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o punkty w fazie grupowej, co sprawia, że rywalizacja na boisku jest bardzo zacięta. Dane dotyczące posiadania piłki czy liczby fauli dobrze pokazują, jak aktualnie wygląda to spotkanie. Sprawdź statystyki meczu Szwecja - Tunezja poniżej, aby być na bieżąco z przebiegiem gry.

Sweden-Tunisia (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Sweden-Tunisia (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Szwecja - Tunezja

  • Szwecja [2:1] Tunezja

Szwecja - Tunezja - STATYSTYKI

StatystykaSzwecjaTunezja
Bramki21
Kto strzelił

Y. Ayari (7')

A. Isak (30')

O. Rekik (43')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne31
Strzały niecelne21
Wszystkie strzały53
Strzały zablokowane01
Strzały z pola karnego31
Strzały spoza pola karnego22
Faule43
Rzuty rożne20
Spalone02
Posiadanie piłki58%42%
Interwencje bramkarza00
Wszystkie podania210153
Celne podania170113
Skuteczność podań81%74%
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Szwecja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szwecja:

  • Kristoffer Nordfeldt (bramkarz)
  • Gustaf Lagerbielke (obrońca)
  • Isak Hien (obrońca)
  • Victor Lindelöf (obrońca)
  • Alexander Bernhardsson (pomocnik)
  • Jesper Karlström (pomocnik)
  • Yasin Ayari (pomocnik)
  • Gabriel Gudmundsson (pomocnik)
  • Benjamin Nygren (napastnik)
  • Viktor Gyökeres (napastnik)
  • Alexander Isak (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Jacob Widell Zetterström (bramkarz)
  • Viktor Johansson (bramkarz)
  • Hjalmar Ekdal (obrońca)
  • Eric Smith (obrońca)
  • Carl Starfelt (obrońca)
  • Daniel Svensson (obrońca)
  • Herman Johansson (pomocnik)
  • Elliot Stroud (pomocnik)
  • Lucas Bergvall (pomocnik)
  • Ken Sema (pomocnik)
  • Mattias Svanberg (pomocnik)
  • Besfort Zeneli (pomocnik)
  • Taha Abdi Ali (pomocnik)
  • Anthony Elanga (napastnik)
  • Gustaf Nilsson (napastnik)

Tunezja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Tunezja:

  • Abdelmouhib Chamakh (bramkarz)
  • Yan Valery (obrońca)
  • Montassar Talbi (obrońca)
  • Omar Rekik (obrońca)
  • Amine Ben Hmida (obrońca)
  • Rani Khedira (pomocnik)
  • Ellyes Skhiri (pomocnik)
  • Anis Ben Slimane (pomocnik)
  • Hannibal Mejbri (pomocnik)
  • Ali Abdi (pomocnik)
  • Elias Saad (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Aymen Dahmen (bramkarz)
  • Sabri Ben Hessen (bramkarz)
  • Adem Arous (obrońca)
  • Dylan Bronn (obrońca)
  • Moataz Nefati (obrońca)
  • Raed Chikhaoui (obrońca)
  • Mortadha Ben Ouanes (pomocnik)
  • Ismael Gharbi (napastnik)
  • Mohamed Belhadj Mahmoud (pomocnik)
  • Sebastian Tounekti (napastnik)
  • Elias Achouri (pomocnik)
  • Khalil Ayari (napastnik)
  • Rayan Elloumi (napastnik)
  • Hazem Mastouri (napastnik)
  • Firas Chaouat (napastnik)
Przyjazd kadry
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