Tragiczna wiadomość dla selekcjonera reprezentacji Francji. Natychmiastowy powrót do ojczyzny

Szkoleniowiec dowiedział się o rodzinnej tragedii kilka godzin po zwycięstwie "Trójkolorowych" nad Irakiem 3:0 w drugim meczu grupowym mundialu, zresztą mocno rozciągniętym w czasie z powodu warunków atmosferycznych (mecz przerwano na długie minuty).

W oficjalnym komunikacie federacja poinformowała, że Deschamps nie poprowadzi treningów poprzedzających starcie z Norwegią i nie zasiądzie również na ławce trenerskiej podczas piątkowego meczu grupy I.

Pod jego nieobecność zespół poprowadzi Guy Stephan, który od lat współtworzy sztab szkoleniowy reprezentacji Francji. Nie będzie to pierwsza sytuacja, gdy zastąpi Deschampsa. Podobny scenariusz miał miejsce w 2022 roku przed meczem Ligi Narodów z Danią, kiedy selekcjoner przeżywał żałobę po śmierci ojca.

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Francuzi po dwóch kolejkach mają na koncie komplet zwycięstw, a piątkowy mecz z Norwegią będzie ich ostatnim występem w fazie grupowej turnieju.