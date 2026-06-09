Trener reprezentacji Anglii - Thomas Tuchel. Wiek, życiorys, kariera i osiągnięcia szkoleniowca

Thomas Tuchel - życiorys

Thomas Tuchel urodził się 29 sierpnia 1973 roku w bawarskim Krumbach. Piłką nożną zainteresował się w dzieciństwie, a swoje pierwsze kroki na boisku stawiał w lokalnym klubie TSV Krumbach, gdzie trenował pod okiem ojca. Następnie w 1988 roku trafił do akademii FC Augsburg, ale zrezygnowano z niego, gdy miał 19 lat. Jako dorosły zawodnik grał na pozycji środkowego obrońcy w zespołach Stuttgarter Kickers oraz SSV Ulm. Jego kariera piłkarska zakończyła się bardzo szybko, bo w wieku 25 lat doznał poważnej kontuzji chrząstki kolanowej, która uniemożliwiła mu dalsze występy na boisku.

Po zakończeniu gry w piłkę Tuchel poszedł na studia z administracji biznesowej. W tamtym czasie musiał zarabiać na życie, dlatego do 2000 roku pracował jako barman w jednym z lokali w Stuttgarcie. Trener zna trzy języki, ponieważ biegle mówi po niemiecku, angielsku i francusku. Prywatnie interesuje się architekturą, designem i tenisem, a w wolnym czasie słucha muzyki rockowej oraz hip-hopu. W 2009 roku wziął ślub z Sissi, z którą ma dwie córki, ale w 2022 roku para wzięła rozwód, a obecnie trener jest w związku z Natalie Max.

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Thomas Tuchel - kariera i najważniejsze informacje

Karierę trenerską rozpoczął w 2000 roku od pracy z młodzieżą w VfB Stuttgart. Przełomem okazała się praca w Mainz 05, z którym wywalczył awans do Ligi Europy, a w kolejnych latach trenował Borussię Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea oraz Bayern Monachium. Niemiec słynie z bardzo elastycznego podejścia do taktyki, dlatego często zmienia ustawienie drużyny nawet w trakcie trwania meczu. Wprowadza też nietypowe metody treningowe, na przykład każe piłkarzom trzymać w dłoniach piłki tenisowe podczas ćwiczeń w obronie, aby oduczyć ich faulowania. Od zawodników wymaga ścisłej dyscypliny na boisku oraz w diecie, co przez lata przyniosło mu wielu zwolenników i przeciwników.

Imię i nazwisko: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel Data urodzenia: 29.08.1973

29.08.1973 Miejsce urodzenia: Krumbach (Niemcy)

Krumbach (Niemcy) Narodowość: Niemcy

Niemcy Trener klubowy: FC Augsburg II (2007-2008), Mainz 05 (2009-2014), Borussia Dortmund (2015-2017), Paris Saint-Germain (2018-2020), Chelsea (2021-2022), Bayern Monachium (2023-2024)

FC Augsburg II (2007-2008), Mainz 05 (2009-2014), Borussia Dortmund (2015-2017), Paris Saint-Germain (2018-2020), Chelsea (2021-2022), Bayern Monachium (2023-2024) Trener reprezentacji: Anglia (od 2025 r.)

Thomas Tuchel - sukcesy i osiągnięcia

W trakcie swojej pracy trenerskiej zdobył wiele ważnych pucharów w różnych europejskich krajach. Największym osiągnięciem Niemca jest wygranie Ligi Mistrzów z Chelsea w 2021 roku, do czego dołożył też Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Z zespołem Paris Saint-Germain dwukrotnie zdobył tytuł mistrza Francji, a z Bayernem Monachium wywalczył mistrzostwo Niemiec. Jako opiekun Borussii Dortmund sięgnął po Puchar Niemiec. Dobre wyniki przełożyły się na nagrody indywidualne, ponieważ w 2021 roku federacja FIFA uznała go za najlepszego trenera na świecie. Trener poprowadził swoje drużyny w 626 meczach, wygrywając 361 z nich, co daje mu wysoki wskaźnik zwycięstw.