Trener reprezentacji Australii - Tony Popovic. Sylwetka, kariera trenerska i najważniejsze osiągnięcia

Tony Popovic - życiorys

Tony Popovic urodził się 4 lipca 1973 roku w Sydney w rodzinie o chorwackich korzeniach. Swoją grę w piłkę zaczął w zespole Sydney United, gdzie spędził siedem lat i rozegrał ponad 160 meczów. W trakcie kariery zawodniczej grał na pozycji środkowego obrońcy i występował na trzech kontynentach. W Europie spędził kilka lat w angielskim Crystal Palace, gdzie pełnił funkcję kapitana drużyny i regularnie grał w meczach Premier League. Oprócz tego grał w Japonii w barwach Sanfrecce Hiroshima, a na koniec kariery wrócił do ojczyzny i założył opaskę kapitana w Sydney FC.

Oprócz kariery klubowej Popovic regularnie grał w reprezentacji Australii, dla której od 1995 do 2006 roku wystąpił w 58 spotkaniach i strzelił 8 goli. Pojechał z kadrą na Mistrzostwa Świata w 2006 roku i zagrał w grupowym meczu z Brazylią. W tamtym spotkaniu w 40 minucie doznał kontuzji łydki, przez co nie wybiegł na boisko do końca turnieju. Karierę w kadrze narodowej zakończył w tym samym roku, strzelając bramkę w swoim pożegnalnym meczu przeciwko Paragwajowi. Po zawieszeniu butów na kołku zajął się pracą szkoleniową i zaczął od pomagania głównym trenerom w Sydney FC oraz Crystal Palace.

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Tony Popovic - kariera i najważniejsze informacje

Swoją samodzielną pracę jako trener Tony Popovic rozpoczął w 2012 roku od przejęcia zespołu Western Sydney Wanderers. W późniejszych latach wyjechał do Europy, gdzie prowadził turecki klub Karabükspor oraz grecki zespół Xanthi FC. Najwięcej czasu spędził jednak w rodzimej lidze, gdzie oprócz drużyny z Sydney odpowiadał również za wyniki w Perth Glory i Melbourne Victory. Z tego ostatniego klubu odszedł po przegranym finale ligi w 2024 roku, po czym 23 września objął funkcję selekcjonera reprezentacji Australii. Od tego momentu trenuje zawodników z całego kraju i układa plan na mecze w kwalifikacjach do kolejnego mundialu.

Imię i nazwisko: Tony Popovic

Tony Popovic Data urodzenia: 04.07.1973

04.07.1973 Miejsce urodzenia: Sydney (Australia)

Sydney (Australia) Narodowość (pochodzenie): Australia

Australia Trener klubowy: Sydney FC (2009), Sydney FC (2010-2011), Crystal Palace (2011-2012), Western Sydney Wanderers (2012-2017), Karabükspor (2017), Perth Glory (2018-2020), Xanthi FC (2020-2021), Melbourne Victory (2021-2024)

Sydney FC (2009), Sydney FC (2010-2011), Crystal Palace (2011-2012), Western Sydney Wanderers (2012-2017), Karabükspor (2017), Perth Glory (2018-2020), Xanthi FC (2020-2021), Melbourne Victory (2021-2024) Trener reprezentacji: Australia (od 2024 r.)

Tony Popovic - sukcesy i osiągnięcia

W swojej dotychczasowej pracy na ławce trenerskiej Tony Popovic zdobył kilka ważnych trofeów w australijskiej piłce i na arenie azjatyckiej. Jego największym osiągnięciem było wygranie Azjatyckiej Ligi Mistrzów w 2014 roku z drużyną Western Sydney Wanderers. Był to wielki moment dla lokalnej piłki, ponieważ po raz pierwszy te rozgrywki wygrał zespół z Australii. Na krajowym podwórku zdobył mistrzostwo sezonu zasadniczego z Perth Glory na przełomie 2018 i 2019 roku, a kilka lat później wygrał Puchar Australii prowadząc Melbourne Victory. W ramach uznania jego wyników trzykrotnie wybierano go trenerem roku ligi australijskiej i wręczono mu statuetkę Trenera Roku AFC. Z kolei jako piłkarz dwukrotnie wygrał z reprezentacją Australii Puchar Narodów Oceanii i zajął trzecie miejsce w Pucharze Konfederacji w 2001 roku.