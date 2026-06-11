Niepokojące wieści tuż przed startem MŚ 2026. Ostrzegano przed tym już dawno

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-11 17:32

Czy aura wpłynie na przebieg meczu otwarcia mistrzostw świata 2026? Spotkanie Meksyku z RPA odbędzie się co prawda na słynnym Estadio Azteca w Mexico City, a nie na jednym z amerykańskich stadionów, jednak prognozy pogody budzą pewne obawy.

Mundial 2026
Autor: Patrick T. Fallon/ East News Stadion piłkarski z pustymi, ciemnymi trybunami i doskonale utrzymaną zieloną murawą, a nad nim ogromny ekran z logo FIFA World Cup 2026. Zdjęcie ilustruje oczekiwanie na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, o których przeczytasz więcej na portalu Super Seriale.

Jednym z największych wyzwań tegorocznego mundialu mają być wysokie temperatury. Upały mogą dać się we znaki niemal wszystkim uczestnikom turnieju i już teraz eksperci wskazują, że warunki atmosferyczne mogą mieć realny wpływ na przebieg niektórych spotkań.

Mecz inaugurujący zostanie rozegrany w Meksyku, dlatego nie obowiązują tam dokładnie te same procedury co w Stanach Zjednoczonych. Nie można jednak wykluczyć przerw w grze, jeśli opady deszczu okażą się wyjątkowo intensywne. Rozpisują się o ewentualnych kłopotach pogodowych media w Polsce i na świecie. My najcześciej wracamy pamięcią do załamania pogody podczas naszego Euro. Dobrym przykładem jest oczywiście konfrontacja Ukrainy z Francją podczas Euro 2012 (rozgrywana na zniszczonej przez wojnę Donbass Arenie w Doniecku).

ZOBACZ TEŻ: Koniec sagi o Jose Mourinho! Oficjalny komunikat. Nadchodzi całkiem nowa era!

Mundial 2026 - kto wystąpi?
Galeria zdjęć 35

Od wielu miesięcy mówi się o zasadach, które będą obowiązywać na stadionach w Stanach Zjednoczonych, a tam odbędzie się większość mundialowych spotkań. Zgodnie z tamtejszym protokołem burzowym rywalizacja musi zostać wstrzymana, jeśli w promieniu około 13 kilometrów od obiektu zostanie odnotowane uderzenie pioruna lub inne wyładowanie atmosferyczne. W takiej sytuacji uruchamiane jest 30-minutowe odliczanie. I najważniejsze: jeśli przed jego zakończeniem pojawi się kolejne wyładowanie, licznik jest resetowany i procedura rozpoczyna się od nowa.

MISTRZOSTWA ŚWIATA
MUNDIAL 2026