Trener reprezentacji Austrii - Ralf Rangnick. Kariera, osiągnięcia i droga do kadry narodowej

Ralf Rangnick - życiorys

Ralf Rangnick urodził się w niemieckim mieście Backnang w rodzinie o korzeniach sięgających Wrocławia i Królewca. Karierę w piłce nożnej zaczynał jako zawodnik, ale szybko skupił się na roli grającego trenera w niższych ligach niemieckich. W czasach studenckich wyjechał do Anglii, gdzie przez krótki czas grał w zespole Southwick. Jako piłkarz nie osiągnął wielkich sukcesów, dlatego dość wcześnie postawił na rozwój w roli szkoleniowca i analityka gry. W 1998 roku wystąpił w telewizji, gdzie tłumaczył zawiłości taktyczne, przez co kibice nadali mu przydomek Profesor.

Z biegiem lat Niemiec zyskał miano ojca chrzestnego nowoczesnej niemieckiej piłki. To on jako jeden z pierwszych w swoim kraju zaczął grać czwórką obrońców w linii i nakazał piłkarzom błyskawiczny doskok do rywala po stracie piłki. W latach od 2012 do 2020 roku pracował jako dyrektor sportowy dla koncernu Red Bull, gdzie pomógł zbudować potęgę takich klubów jak RB Leipzig oraz Red Bull Salzburg. Jego działania sprawiły, że wartość tych drużyn wzrosła do ponad miliarda euro. W 2018 roku założył też własną fundację, która pomaga dzieciom w ich codziennym rozwoju.

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Ralf Rangnick - kariera i najważniejsze informacje

Jako trener klubowy Ralf Rangnick pracował głównie w ojczyźnie, gdzie prowadził kilka uznanych zespołów. Jego filozofia opiera się na bardzo agresywnym pressingu i ciągłym atakowaniu bramki rywala. W 2021 roku zdecydował się na wyjazd do Anglii i przez kilka miesięcy pełnił rolę tymczasowego szkoleniowca w klubie Manchester United. Od maja 2022 roku odpowiada za wyniki reprezentacji Austrii, z którą gra bardzo ofensywną i skuteczną piłkę. W 2024 roku otrzymał propozycję przejęcia zespołu Bayern Monachium, ale odmówił, ponieważ wolał kontynuować pracę z austriacką kadrą.

Imię i nazwisko: Ralf Rangnick

Ralf Rangnick Miejsce urodzenia: Backnang (Niemcy)

Backnang (Niemcy) Narodowość (pochodzenie): Niemcy

Niemcy Trener klubowy: VfB Stuttgart II (1985-1987), SC Korb (1988-1990), VfB Stuttgart U-19 (1990-1994), Reutlingen 05 (1995-1997), Ulm 1846 (1997-1999), VfB Stuttgart (1999-2001), Hannover 96 (2001-2004), Schalke 04 (2004-2005), TSG Hoffenheim (2006-2011), Schalke 04 (2011), RB Leipzig (2015-2016), RB Leipzig (2018-2019), Manchester United (2021-2022)

VfB Stuttgart II (1985-1987), SC Korb (1988-1990), VfB Stuttgart U-19 (1990-1994), Reutlingen 05 (1995-1997), Ulm 1846 (1997-1999), VfB Stuttgart (1999-2001), Hannover 96 (2001-2004), Schalke 04 (2004-2005), TSG Hoffenheim (2006-2011), Schalke 04 (2011), RB Leipzig (2015-2016), RB Leipzig (2018-2019), Manchester United (2021-2022) Trener reprezentacji: Austria (od 2022 r.)

Ralf Rangnick - sukcesy i osiągnięcia

W swojej długiej karierze szkoleniowej Niemiec zdobył kilka ważnych trofeów na krajowym podwórku. Z zespołem Schalke 04 wygrał Puchar Niemiec w 2011 roku, a także dorzucił do tego Superpuchar Niemiec i Puchar Ligi Niemieckiej. Z kolei jako trener VfB Stuttgart triumfował w Pucharze Intertoto latem 2000 roku. Wcześniej zaliczył też cenne awanse do wyższych lig, wprowadzając Ulm 1846 do Bundesligi oraz wygrywając drugą ligę z drużyną Hannover 96. Ostatnio odniósł duży sukces z reprezentacją Austrii, z którą wygrał zmagania w grupie na mistrzostwach Europy w 2024 roku, zostawiając w tyle Francję i Holandię.