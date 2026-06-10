Trener reprezentacji Chorwacji - Zlatko Dalić. Kim jest selekcjoner? Biografia i największe sukcesy

Zlatko Dalić - życiorys

Zlatko Dalić to były piłkarz, a obecnie trener, który od 2017 roku odpowiada za wyniki reprezentacji Chorwacji. Urodził się 26 października 1966 roku w miejscowości Livno i tam też zaczynał swoją przygodę z piłką w zespole Troglav 1918 Livno. Jako zawodnik grał głównie w klubach jugosłowiańskich i chorwackich, takich jak Hajduk Split, Velež Mostar czy Varteks. Występował na boisku jako pomocnik, a swoją karierę zakończył w 2000 roku. Przez kilkanaście lat gry zebrał na swoim koncie 299 oficjalnych spotkań i strzelił w nich 28 bramek.

Zaraz po przejściu na sportową emeryturę został w klubie Varteks, gdzie pracował jako dyrektor sportowy i asystent trenera. Poza światem piłki nożnej jest praktykującym rzymskokatolikiem i ma zwyczaj modlić się na różańcu w trakcie każdego meczu. W 1992 roku wziął ślub z Davorką Propadalo, z którą ma dwóch synów. W 2023 roku otworzył własną restaurację o tematyce piłkarskiej w chorwackim mieście Varaždin, gdzie na co dzień mieszka. Napisał również książkę pod tytułem "Rusija naših snova", która opowiada o drodze jego drużyny narodowej na turnieju w Rosji.

Wojciech Strzałkowski o nadziejach Jagiellonii i transferze Pietuszewskiego

Zlatko Dalić - kariera i najważniejsze informacje

Karierę trenera klubowego Zlatko Dalić budował początkowo w Chorwacji i Albanii, prowadząc takie drużyny jak Rijeka, Dinamo Tirana oraz Slaven Belupo. Następnie zdecydował się na wyjazd na Bliski Wschód, gdzie pracował w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego najdłuższy staż w piłce klubowej przypadł na czas spędzony w zespole Al Ain. Jako selekcjoner reprezentacji Chorwacji opiera swoją pracę na budowaniu głębokiego zaufania i szacunku wśród zawodników. Uważa, że w kadrze narodowej brakuje czasu na długie treningi, dlatego stawia na pełną szczerość i unikanie konfliktów w szatni.

Imię i nazwisko: Zlatko Dalić

Zlatko Dalić Data urodzenia: 26.10.1966

26.10.1966 Miejsce urodzenia: Livno

Livno Narodowość (pochodzenie): Chorwacja

Chorwacja Trener klubowy: Varteks (2004-2007), Rijeka (2007-2008), Dinamo Tirana (2008-2009), Slaven Belupo (2009-2010), Al Faisaly (2010-2012), Al Hilal (2012-2013), Al Ain (2014-2017)

Varteks (2004-2007), Rijeka (2007-2008), Dinamo Tirana (2008-2009), Slaven Belupo (2009-2010), Al Faisaly (2010-2012), Al Hilal (2012-2013), Al Ain (2014-2017) Trener reprezentacji: Chorwacja (od 2017 r.)

Zlatko Dalić - sukcesy i osiągnięcia

Zlatko Dalić zapisał się w historii chorwackiej piłki jako trener, który zdobył dwa medale na mistrzostwach świata. W 2018 roku wywalczył z drużyną wicemistrzostwo globu, a cztery lata później przywiózł z turnieju brązowy medal. Dodatkowo bez większych problemów wprowadził reprezentację na mistrzostwa Europy w 2020 oraz 2024 roku. W piłce klubowej największe trofea zdobywał podczas pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Trenując zespół Al Ain wygrał mistrzostwo kraju, Puchar Prezydenta oraz dotarł do finału Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Został także dwukrotnie uznany za najlepszego trenera sezonu w ligach saudyjskiej oraz emirackiej.