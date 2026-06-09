Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga - Sébastien Desabre. Życiorys, kariera i sukcesy selekcjonera

Sébastien Desabre - życiorys

Sébastien Serge Louis Desabre urodził się 2 sierpnia 1976 roku w Valence we Francji. W środowisku piłkarskim jest znany pod przydomkiem "The Florist". Mimo europejskiego pochodzenia szkoleniowiec zdecydował się na budowanie swojej kariery z dala od najpopularniejszych lig. Swoją pracę zaczął we francuskim zespole ES Cannet-Rocheville, gdzie zanotował lokalne sukcesy na szczeblu regionalnym. Szybko jednak wyjechał z ojczyzny i przeniósł się na kontynent afrykański, który stał się jego głównym miejscem pracy na kolejne lata.

Francuz w trakcie swojej pracy trenerskiej objął funkcję selekcjonera reprezentacji Ugandy w 2017 roku. Z tą kadrą zajął drugie miejsce w fazie grupowej Pucharu Narodów Afryki w 2019 roku, ustępując tylko zespołowi z Egiptu. Drużyna awansowała do kolejnej rundy, ale dzień po porażce z Senegalem kontrakt trenera został rozwiązany za porozumieniem stron. W 2022 roku Desabre otrzymał posadę selekcjonera kadry Demokratycznej Republiki Konga. Przed trenerem postawiono jasny cel, jakim był awans na Mistrzostwa Świata w 2026 roku.

Wybory w PZPN. Cezary Kulesza wciąż prezesem [KULISY]

Sébastien Desabre - kariera i najważniejsze informacje

Francuski trener pracował w wielu krajach i zdobył ogromne doświadczenie w realiach afrykańskiej oraz azjatyckiej piłki nożnej. Po wyjeździe z Francji prowadził drużyny klubowe w Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kamerunie, Tunezji, Angoli oraz w Maroku. Zaliczył także krótki pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie odpowiadał za wyniki zespołu Dubai CSC. W 2020 roku szkoleniowiec wrócił na chwilę do swojej ojczyzny i zaczął pracę w zespole Chamois Niortais, ale w 2022 roku ponownie wybrał stanowisko selekcjonera afrykańskiej drużyny narodowej. Przez lata swojej pracy zbudował wizerunek trenera potrafiącego dostosować się do trudnych warunków w różnych miejscach na świecie.

Imię i nazwisko: Sébastien Serge Louis Desabre

Sébastien Serge Louis Desabre Data urodzenia: 02.08.1976

02.08.1976 Miejsce urodzenia: Valence (Francja)

Valence (Francja) Narodowość (pochodzenie): Francja

Francja Trener klubowy: ES Cannet-Rocheville (2006-2010), ASEC Mimosas (2010-2012), Coton Sport (2012-2013), Espérance de Tunis (2013-2014), Recreativo do Libolo (2015), Dubai CSC (2015-2016), JS Saoura (2016), Wydad AC (2016-2017), Ismaily (2017), Pyramids FC (2019), Wydad AC (2020), Chamois Niortais (2020-2022)

ES Cannet-Rocheville (2006-2010), ASEC Mimosas (2010-2012), Coton Sport (2012-2013), Espérance de Tunis (2013-2014), Recreativo do Libolo (2015), Dubai CSC (2015-2016), JS Saoura (2016), Wydad AC (2016-2017), Ismaily (2017), Pyramids FC (2019), Wydad AC (2020), Chamois Niortais (2020-2022) Trener reprezentacji: Uganda (2017-2019), Demokratyczna Republika Konga (od 2022 r.)

Sébastien Desabre - sukcesy i osiągnięcia

Podczas swojej wieloletniej pracy szkoleniowiec zdobył kilka ważnych trofeów krajowych w różnych częściach Afryki. Francuski trener wygrywał tytuły mistrzowskie i puchary krajowe z zespołami takimi jak ASEC Mimosas, Coton Sport, Espérance de Tunis oraz Recreativo do Libolo. Ciekawą statystyką w jego karierze jest najwyższy procent zwycięstw wynoszący ponad 72 procent, który osiągnął prowadząc w 2017 roku egipski klub Ismaily. Bardzo dużym sukcesem zakończył się dla niego Puchar Narodów Afryki w 2023 roku, podczas którego jego zespół Demokratycznej Republiki Konga zajął wysokie czwarte miejsce na turnieju. W ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w 2026 roku jego drużyna osiągnęła zakładany cel, pokonując po drodze Kamerun, Nigerię oraz wygrywając z Jamajką w decydującym barażu.