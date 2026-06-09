Trener reprezentacji Ekwadoru - Sebastián Beccacece. Życiorys, kariera i sukcesy selekcjonera

Sebastián Beccacece - życiorys

Sebastián Andrés Beccacece urodził się 17 grudnia 1980 roku w argentyńskim Rosario. Dorastał w dzielnicy La República razem z rodzicami, Julio i Mónicą, oraz dwójką braci. Ma brata bliźniaka o imieniu Aníbal, który w przeszłości grał w piłkę nożną w miejscowym klubie Central Córdoba. Sam Sebastián Beccacece również próbował swoich sił jako piłkarz i występował na pozycji prawego obrońcy. Od 1995 do 2001 roku grał amatorsko w zespole Juan XXIII. Szybko jednak zrezygnował z kariery piłkarskiej, aby w pełni poświęcić się pracy na ławce trenerskiej.

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Sebastián Beccacece - kariera i najważniejsze informacje

Swoją ścieżkę w zawodzie trenera budował na początku jako asystent Jorge Sampaoliego. Od 2002 do 2018 roku pomagał mu w licznych klubach z Ameryki Południowej oraz w reprezentacjach Chile i Argentyny. Samodzielną karierę rozpoczął w 2016 roku, przejmując chilijski Universidad de Chile. Następnie pracował głównie w ojczyźnie, gdzie prowadził Independiente, Racing Club oraz trzykrotnie Defensa y Justicia. W 2023 roku wyjechał do Hiszpanii, aby trenować Elche. Z dniem 1 sierpnia 2024 roku został oficjalnie selekcjonerem dorosłej reprezentacji Ekwadoru.

Imię i nazwisko: Sebastián Beccacece

Sebastián Beccacece Data urodzenia: 17.12.1980

17.12.1980 Miejsce urodzenia: Rosario (Argentyna)

Rosario (Argentyna) Narodowość (pochodzenie): Argentyna

Argentyna Trener klubowy: Universidad de Chile (2016), Defensa y Justicia (2016-2017), Defensa y Justicia (2018-2019), Independiente (2019), Racing Club (2019-2020), Defensa y Justicia (2021-2022), Elche (2023-2024)

Universidad de Chile (2016), Defensa y Justicia (2016-2017), Defensa y Justicia (2018-2019), Independiente (2019), Racing Club (2019-2020), Defensa y Justicia (2021-2022), Elche (2023-2024) Trener reprezentacji: Argentyna U20 (2017-2018), Ekwador (od 2024 r.)

Sebastián Beccacece - sukcesy i osiągnięcia

Jako samodzielny trener zdobył ważne trofeum na kontynencie południowoamerykańskim. W 2021 roku wygrał rozgrywki Recopa Sudamericana z argentyńskim klubem Defensa y Justicia. To właśnie w tym zespole spędził najwięcej czasu, prowadząc drużynę łącznie w ponad 150 meczach. Do czerwca 2026 roku zgromadził na swoim koncie 300 oficjalnych spotkań w roli pierwszego trenera. Jego początkowy bilans na stanowisku selekcjonera Ekwadoru obejmuje 20 meczów. Zanotował w nich 8 zwycięstw, 11 remisów i zaledwie jedną porażkę.