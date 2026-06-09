Trener reprezentacji Holandii - Ronald Koeman. Kariera, osiągnięcia i droga do kadry narodowej

Ronald Koeman - życiorys

Ronald Koeman urodził się 21 marca 1963 roku w rodzinie o bardzo silnych piłkarskich tradycjach. Jego ojciec i brat również zawodowo grali w piłkę, a obecnie sportową ścieżką podąża jego syn. Na boisku występował jako obrońca, ale zdobywał mnóstwo goli dzięki świetnie bitym rzutom wolnym i karnym. Zawodową grę rozpoczął w wieku 17 lat w klubie Groningen. Potem grał w ojczyźnie dla zespołów Ajax, PSV i Feyenoord. Pomiędzy występami w holenderskich drużynach spędził kilka lat w hiszpańskim klubie Barcelona, z którym seryjnie wygrywał rozgrywki ligowe.

Po zakończeniu gry w piłkę w 1997 roku szybko zajął się pracą szkoleniową. W jego życiu prywatnym ważne miejsce zajmuje Portugalia, gdzie od wielu lat ma dom i często spędza tam wolny czas. Koeman udziela się również poza światem sportu, biorąc udział w kampaniach antynikotynowych. Zdecydował się na to po chorobach nowotworowych swojej żony oraz bliskiego przyjaciela. Kilka lat temu holenderska telewizja nakręciła o nim trzyczęściowy serial dokumentalny. Produkcja pokazywała z bliska jego codzienną pracę jako menedżera w zespole Barcelona.

Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Ronald Koeman - kariera i najważniejsze informacje

Pierwsze kroki w zawodzie trenera stawiał jako asystent, a samodzielną pracę zaczął w 2000 roku w zespole Vitesse. Szybko objął największe drużyny w Holandii, ale szukał też wyzwań poza własnym krajem. Pracował w Portugalii i Hiszpanii, a także w angielskiej lidze, gdzie prowadził Southampton i Everton. Jego drużyny zazwyczaj grają w ustawieniu z czterema obrońcami, trzema pomocnikami i trzema napastnikami. Jako szef szatni stawia na twardą dyscyplinę, dobrą organizację i jasne komunikaty dla graczy. Prowadzi odprawy z zespołem krótko i konkretnie, skupiając się wyłącznie na najważniejszych taktycznych detalach.

Imię i nazwisko: Ronald Koeman

Ronald Koeman Data urodzenia: 21.03.1963

21.03.1963 Narodowość (pochodzenie): Holandia

Holandia Trener klubowy: Vitesse (2000-2001), Ajax (2001-2005), Benfica (2005-2006), PSV (2006-2007), Valencia (2007-2008), AZ (2009), Feyenoord (2011-2014), Southampton (2014-2016), Everton (2016-2017), Barcelona (2020-2021)

Vitesse (2000-2001), Ajax (2001-2005), Benfica (2005-2006), PSV (2006-2007), Valencia (2007-2008), AZ (2009), Feyenoord (2011-2014), Southampton (2014-2016), Everton (2016-2017), Barcelona (2020-2021) Trener reprezentacji: Holandia (od 2019 r.)

Ronald Koeman - sukcesy i osiągnięcia

Jako piłkarz wygrał mistrzostwa Europy w 1988 roku z reprezentacją Holandii oraz dwukrotnie zdobył Puchar Europy z klubami PSV i Barcelona. Na swoim koncie ma ponad 250 goli ze wszystkich rozgrywek, co daje mu status obrońcy z największą liczbą bramek w dziejach piłki nożnej. Sukcesy odnosił również na ławce trenerskiej, zdobywając trzy razy mistrzostwo Holandii z drużynami Ajax i PSV. Podczas pracy w Hiszpanii dwa razy sięgnął po Puchar Króla z klubami Valencia i Barcelona. W Anglii trzy razy odbierał nagrodę dla najlepszego trenera miesiąca, a w 2024 roku doprowadził holenderską kadrę narodową do półfinału mistrzostw Europy.