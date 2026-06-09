Trener reprezentacji Iraku - Graham Arnold. Kim jest selekcjoner? Biografia i największe sukcesy

Graham Arnold - życiorys

Graham James Arnold urodził się 3 sierpnia 1963 roku w Sydney. Zaczął grać w piłkę nożną w zespole Gwawley Bay, gdzie w pracę klubu angażowała się cała jego rodzina. W trakcie kariery zawodniczej występował na pozycji napastnika między innymi w australijskim Sydney Croatia, holenderskim Roda JC oraz belgijskim Charleroi. Reprezentował także barwy drużyn w Japonii, po czym wrócił do ojczyzny, by zakończyć grę w klubie Northern Spirit. Jako piłkarz rozegrał w ligach 428 spotkań i zdobył 156 bramek. W barwach reprezentacji Australii wystąpił w 56 oficjalnych meczach i strzelił 19 goli.

Po zakończeniu gry na boisku został trenerem. Arnold jest najdłużej pracującym selekcjonerem w historii kadry Australii, którą prowadził nieprzerwanie od 2018 do 2024 roku. W maju 2025 roku został trenerem reprezentacji Iraku. W jego rodzinnym mieście doceniono jego zasługi dla sportu i nazwano jedną z ulic Arnold Place. Dodatkowo w lipcu 2024 roku stadion w Sylvania przemianowano na jego cześć na Graham Arnold Oval.

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Graham Arnold - kariera i najważniejsze informacje

Graham Arnold urodził się w australijskim stanie Nowa Południowa Walia i tam też stawiał pierwsze kroki w roli trenera. Prowadził kluby Central Coast Mariners oraz Sydney FC, z którymi wygrywał mistrzostwa lokalnej ligi. Miał także epizod w japońskim zespole Vegalta Sendai. Trener ten jest mocno związany z igrzyskami olimpijskimi, ponieważ brał w nich udział cztery razy w różnych rolach. Prowadził młodzieżowe reprezentacje Australii na turniejach w Pekinie i Tokio, łącząc to zadanie z prowadzeniem dorosłej reprezentacji swojego kraju.

Imię i nazwisko: Graham James Arnold

Graham James Arnold Data urodzenia: 03.08.1963

03.08.1963 Miejsce urodzenia: Sydney (Australia)

Sydney (Australia) Narodowość (pochodzenie): Australia

Australia Trener klubowy: Sydney United (1989-1990), Northern Spirit (1998-2000), Central Coast Mariners (2010-2013), Vegalta Sendai (2013-2014), Sydney FC (2014-2018)

Sydney United (1989-1990), Northern Spirit (1998-2000), Central Coast Mariners (2010-2013), Vegalta Sendai (2013-2014), Sydney FC (2014-2018) Trener reprezentacji: Australia (2006-2007), Australia U23 (2007-2008), Australia (2018-2024), Irak (od 2025 r.)

Graham Arnold - sukcesy i osiągnięcia

Jako trener zdobył wiele pucharów w pracy z drużynami narodowymi i klubowymi. W 2022 roku doprowadził Australię do jednej ósmej finału mistrzostw świata, za co francuski dziennik L'Equipe uznał go za najlepszego trenera tego turnieju. Podczas eliminacji do tych rozgrywek wygrał jedenaście kolejnych spotkań z rzędu, co jest rekordem świata. W lidze australijskiej Arnold posiada rekord ponad 81 procent meczów bez porażki oraz 116 odniesionych zwycięstw. Z reprezentacją Iraku wygrał w 2025 roku puchar Kings Cup i zaliczył awans na mundial. Za swoje dawne sukcesy na boisku został już w 2004 roku włączony do Galerii Sław australijskiej federacji piłkarskiej.