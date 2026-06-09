Trener reprezentacji Kataru - Julen Lopetegui. Kariera, osiągnięcia i droga do kadry narodowej

Julen Lopetegui - życiorys

Julen Lopetegui Argote urodził się 28 sierpnia 1966 roku w hiszpańskiej miejscowości Asteasu, a jego ojciec był sztangistą i miejscowym burmistrzem. Zanim został trenerem, grał w piłkę na pozycji bramkarza i wystąpił w 149 spotkaniach hiszpańskiej ekstraklasy. Jako dziewiętnastolatek trafił do zespołu Real Madryt, gdzie grał głównie w rezerwach, a potem przeniósł się do klubu CD Logroñés. W 1994 roku pojechał z reprezentacją Hiszpanii na mistrzostwa świata, choć w kadrze zagrał tylko jeden mecz, wchodząc na ostatnie 30 minut. Później podpisał kontrakt z drużyną FC Barcelona, ale tam przegrał rywalizację o miejsce w bramce. Swoją karierę piłkarską zakończył w 2002 roku w wieku 36 lat jako zawodnik klubu Rayo Vallecano.

Po zakończeniu gry na boisku Lopetegui zajął się pracą trenera i z czasem stał się znanym szkoleniowcem w Europie. Prowadził młodzieżowe reprezentacje Hiszpanii, z którymi seryjnie zdobywał mistrzostwa kontynentu, co otworzyło mu drzwi do poważnej piłki klubowej. Prowadził pierwszą reprezentację Hiszpanii i wywalczył z nią awans na mundial w 2018 roku, ale został zwolniony tuż przed turniejem, gdy ogłosił przejście do klubu Real Madryt. Najdłużej pracował w drużynie Sevilla FC, z którą w 2020 roku wygrał rozgrywki Ligi Europy. Od maja 2025 roku zajmuje stanowisko selekcjonera reprezentacji Kataru. Z tą kadrą udało mu się przebrnąć przez eliminacje i po raz pierwszy w historii tego kraju awansować na mistrzostwa świata w 2026 roku.

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Julen Lopetegui - kariera i najważniejsze informacje

Hiszpan jako trener zebrał bardzo bogate doświadczenie, prowadząc swoje zespoły w ponad 400 oficjalnych meczach. Poza pracą w ojczyźnie trenował również portugalski FC Porto oraz angielskie drużyny Wolverhampton Wanderers i West Ham United. Osoby współpracujące z nim w klubach podkreślają jego wysokie kwalifikacje, ducha rywalizacji oraz bardzo dobre podejście do zarządzania grupą piłkarzy. Lopetegui jest znany z tego, że potrafi dobrze współpracować z zarządami wielkich klubów i zawsze stawia dobro drużyny ponad własne ambicje. Najwięcej spotkań w roli trenera, bo aż 170, zaliczył podczas ponad trzyletniej pracy w zespole Sevilla FC. Obecnie skupia się na pracy z reprezentacją narodową na Bliskim Wschodzie.

Imię i nazwisko: Julen Lopetegui

Julen Lopetegui Data urodzenia: 28.08.1966

28.08.1966 Miejsce urodzenia: Asteasu (Hiszpania)

Asteasu (Hiszpania) Narodowość (pochodzenie): Hiszpania

Hiszpania Trener klubowy: Rayo Vallecano (2003-2004), Real Madrid B (2008-2009), Porto (2014-2016), Real Madrid (2018), Sevilla (2019-2022), Wolverhampton Wanderers (2022-2023), West Ham United (2024-2025)

Rayo Vallecano (2003-2004), Real Madrid B (2008-2009), Porto (2014-2016), Real Madrid (2018), Sevilla (2019-2022), Wolverhampton Wanderers (2022-2023), West Ham United (2024-2025) Trener reprezentacji: Hiszpania (drużyny młodzieżowe 2010-2014), Hiszpania (2016-2018), Katar (od 2025 r.)

Julen Lopetegui - sukcesy i osiągnięcia

Jako zawodnik Lopetegui świętował zdobycie mistrzostwa Hiszpanii z zespołem Real Madryt oraz dwa razy wygrał Superpuchar Hiszpanii w barwach drużyny FC Barcelona. W 1985 roku zdobył też wicemistrzostwo świata z młodzieżową reprezentacją Hiszpanii do lat 20. Jego największe sukcesy przyszły jednak podczas kariery trenerskiej. W latach 2012 i 2013 wygrał mistrzostwa Europy z reprezentacjami Hiszpanii do lat 19 oraz do lat 21. W piłce klubowej jego najważniejszym osiągnięciem pozostaje triumf w rozgrywkach Ligi Europy w sezonie 2019/2020 z drużyną Sevilla FC. Do czerwca 2026 roku jako szkoleniowiec poprowadził zespoły w 438 oficjalnych spotkaniach i zanotował w nich 239 zwycięstw.