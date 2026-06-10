Trener reprezentacji Kolumbii - Néstor Lorenzo. Historia kariery, trofea i sukcesy z reprezentacją

Néstor Lorenzo - życiorys

Néstor Gabriel Lorenzo urodził się 26 lutego 1966 roku w Argentynie. Swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął jako obrońca w klubie Argentinos Juniors, w którym zadebiutował w 1985 roku. Przez kolejne lata grał w wielu różnych drużynach z Argentyny, Włoch i Anglii. Na boisku reprezentował między innymi barwy takich zespołów jak Bari, Swindon Town, San Lorenzo czy Boca Juniors. Piłkarską karierę zakończył w 1998 roku jako gracz klubu Quilmes. Jako piłkarz zagrał też dla reprezentacji Argentyny na Mistrzostwach Świata w 1990 roku we Włoszech, gdzie wystąpił w przegranym finale przeciwko Niemcom.

Po zakończeniu gry w piłkę Lorenzo postanowił zostać trenerem. Przez wiele lat pracował jako asystent trenera José Pékermana, pomagając mu w prowadzeniu argentyńskiej kadry do lat 20 oraz dorosłej reprezentacji Argentyny. Razem pracowali także w meksykańskich klubach Toluca i Tigres UANL. Lorenzo był również asystentem w hiszpańskim zespole CD Leganés. Swoją pierwszą samodzielną pracę jako główny trener zaczął dopiero pod koniec 2020 roku w peruwiańskim klubie FBC Melgar. Od połowy 2022 roku zajmuje stanowisko selekcjonera reprezentacji Kolumbii i to właśnie ta praca przyniosła mu największą rozpoznawalność na świecie.

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Néstor Lorenzo - kariera i najważniejsze informacje

Lorenzo urodził się w miejscowości Villa Celina w Argentynie i to tam stawiał swoje pierwsze kroki w futbolu. Jako główny trener pracował do tej pory tylko z dwoma zespołami. Najpierw prowadził peruwiański klub FBC Melgar, z którym wygrywał lokalne rozgrywki i grał w pucharach. Następnie przeniósł się do piłki reprezentacyjnej i objął kadrę Kolumbii. Jego praca z tą drużyną opiera się na budowaniu solidnej obrony i skutecznej grze, co pozwoliło mu ustanowić serię 28 meczów z rzędu bez porażki. Argentyńczyk udowodnił, że potrafi zarządzać drużyną narodową i regularnie wygrywać spotkania na arenie międzynarodowej.

Imię i nazwisko: Néstor Gabriel Lorenzo

Néstor Gabriel Lorenzo Data urodzenia: 26.02.1966

26.02.1966 Miejsce urodzenia: Villa Celina (Argentyna)

Villa Celina (Argentyna) Narodowość (pochodzenie): Argentyna

Argentyna Trener klubowy: FBC Melgar (2020-2022)

FBC Melgar (2020-2022) Trener reprezentacji: Kolumbia (od 2022 r.)

Néstor Lorenzo - sukcesy i osiągnięcia

Argentyńczyk zdobywał trofea zarówno jako piłkarz, jak i jako główny trener. Jako zawodnik zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata w 1990 roku i wygrywał międzynarodowe puchary z klubami. W roli szkoleniowca doprowadził FBC Melgar do triumfu w turnieju Apertura w 2022 roku. Jego największym osiągnięciem jest jednak zdobycie drugiego miejsca na turnieju Copa América w 2024 roku z reprezentacją Kolumbii. Argentyński trener zanotował z tą kadrą historyczną serię 28 meczów bez porażki i po raz pierwszy pokonał reprezentację Niemiec. Oprócz tego we wrześniu 2025 roku zapewnił Kolumbii awans na Mistrzostwa Świata, notując w swojej pracy bardzo wysoki procent wygranych spotkań.