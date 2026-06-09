Trener reprezentacji Meksyku - Javier Aguirre. Wiek, życiorys, kariera i osiągnięcia szkoleniowca

Javier Aguirre - życiorys

Javier Aguirre urodził się 1 grudnia 1958 roku w Meksyku. Jego rodzice wyemigrowali tam w 1950 roku z Kraju Basków, co pozwoliło mu zdobyć hiszpański paszport i ułatwiło późniejszą pracę w Europie. Ze względu na swoje korzenie zyskał w świecie piłki przydomek El Vasco. Trener do dziś podkreśla swoje pochodzenie, czego dowodem jest nadanie synom tradycyjnych baskijskich imion takich jak Iker, Ander oraz Iñaki. Zanim na dobre zajął się trenowaniem innych, sam grał w piłkę na pozycji pomocnika.

Swoją karierę rozpoczął w 1979 roku w zespole Club América, z którym zdobył mistrzostwo kraju, strzelając gola w decydującym meczu. Później grał jeszcze w Stanach Zjednoczonych dla Los Angeles Aztecs oraz w hiszpańskiej Osasunie. Zakończył karierę zawodniczą na początku lat 90. po grze dla klubu Guadalajara. Jako piłkarz uzbierał 59 meczów w reprezentacji Meksyku, w których strzelił 13 goli. Wystąpił z kadrą na mistrzostwach świata w 1986 roku, gdzie zapisał się w historii jako pierwszy Meksykanin ukarany czerwoną kartką na tym turnieju.

Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Javier Aguirre - kariera i najważniejsze informacje

Aguirre rozpoczął pracę jako trener w połowie lat 90. i przez kolejne dekady prowadził zespoły w różnych krajach. Najwięcej czasu spędził w lidze hiszpańskiej, gdzie odpowiadał za wyniki kilku znanych drużyn. Oprócz pracy w piłce klubowej, kilkukrotnie powierzano mu rolę selekcjonera. Jego pobyt w Japonii zakończył się w 2015 roku po tym, jak pojawiły się podejrzenia o jego udział w ustawianiu meczów w Hiszpanii. Z kolei w 2024 roku podczas meczu reprezentacji w Hondurasie został trafiony puszką piwa przez kibica, na co zareagował oficjalnie sam prezydent FIFA.

Imię i nazwisko: Javier Aguirre Onaindía

Javier Aguirre Onaindía Data urodzenia: 1 grudnia 1958 r.

1 grudnia 1958 r. Miejsce urodzenia: Meksyk

Meksyk Narodowość (pochodzenie): Meksyk

Meksyk Trener klubowy: Atlante (1996), Pachuca (1998-2001), Osasuna (2002-2006), Atlético Madrid (2006-2009), Zaragoza (2010-2011), Espanyol (2012-2014), Al Wahda (2015-2017), Leganés (2019-2020), Monterrey (2020-2022), Mallorca (2022-2024)

Atlante (1996), Pachuca (1998-2001), Osasuna (2002-2006), Atlético Madrid (2006-2009), Zaragoza (2010-2011), Espanyol (2012-2014), Al Wahda (2015-2017), Leganés (2019-2020), Monterrey (2020-2022), Mallorca (2022-2024) Trener reprezentacji: Meksyk (2001-2002), Meksyk (2009-2010), Japonia (2014-2015), Egipt (2018-2019), Meksyk (od 2024 r.)

Javier Aguirre - sukcesy i osiągnięcia

W swojej pracy trenerskiej Meksykanin wygrał kilka pucharów na krajowym i międzynarodowym podwórku. Z zespołem Pachuca wygrał rozgrywki o mistrzostwo Meksyku, a drużynę Monterrey poprowadził do zwycięstwa w Lidze Mistrzów w strefie CONCACAF w 2021 roku. W Hiszpanii dwa razy zagrał w finale Pucharu Króla, najpierw z Osasuną, a wiele lat później z Mallorcą. Z ekipą z Pampeluny udało mu się także wywalczyć awans do Ligi Mistrzów. Dużo osiągnął jako selekcjoner swojej ojczyzny, z którą wygrał Złoty Puchar CONCACAF i Ligę Narodów, a także dotarł do finału Copa América w 2001 roku. Organizacja IFFHS doceniła jego wyniki w 2021 roku i uznała go za najlepszego szkoleniowca klubowego w strefie CONCACAF.