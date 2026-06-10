Trener reprezentacji Norwegii - Ståle Solbakken. Historia kariery, trofea i sukcesy z reprezentacją

Ståle Solbakken - życiorys

Ståle Solbakken urodził się 27 lutego 1968 roku i przez kilkanaście lat grał zawodowo w piłkę. Na boisku występował na pozycji pomocnika i zaliczył 58 meczów w kadrze narodowej, z którą pojechał na mistrzostwa świata w 1998 roku oraz mistrzostwa Europy w 2000 roku. Zakładał koszulki takich drużyn jak HamKam, Lillestrøm, Wimbledon oraz FC Kopenhaga. Jego kariera na boisku zakończyła się bardzo nagle w marcu 2001 roku. Doznał on wtedy ataku serca w trakcie treningu i znajdował się w stanie śmierci klinicznej przez siedem minut.

Po tym zdarzeniu odzyskał siły i zajął się pracą trenerską. Zaczynał od prowadzenia graczy w norweskim zespole HamKam, ale większość czasu spędził w Danii. Poza piłką klubową mocno zaangażował się w pracę z kadrą narodową, w której pracuje od 2020 roku. W 2025 roku wywalczył z tą drużyną awans na mistrzostwa świata, pokonując w grupie reprezentację Włoch. Prywatnie ma syna Markusa, który poszedł w jego ślady i gra w piłkę, a w 2023 roku zagrał pierwszy mecz w norweskiej kadrze pod okiem swojego ojca.

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Ståle Solbakken - kariera i najważniejsze informacje

Trener rozpoczął nową pracę w 2002 roku w klubie HamKam, z którym wywalczył wejście do najwyższej ligi w kraju. Lokalni fani nazwali go zbawcą ze względu na dobre wyniki. Następnie zatrudnił go klub FC Kopenhaga, w którym przepracował długie lata i stworzył silną drużynę. Otrzymał też szansę w silniejszych ligach, przenosząc się do niemieckiego 1. FC Köln oraz angielskiego Wolverhampton Wanderers. W obu tych miejscach zespół pod jego wodzą grał słabo i zwalniano go przed końcem umowy. Obecnie zajmuje stanowisko trenera dorosłej reprezentacji Norwegii.

Imię i nazwisko: Ståle Solbakken

Ståle Solbakken Data urodzenia: 27.02.1968

27.02.1968 Narodowość (pochodzenie): Norwegia

Norwegia Trener klubowy: HamKam (2002-2005), FC Kopenhaga (2006-2011), 1. FC Köln (2011-2012), Wolverhampton Wanderers (2012-2013), FC Kopenhaga (2013-2020)

HamKam (2002-2005), FC Kopenhaga (2006-2011), 1. FC Köln (2011-2012), Wolverhampton Wanderers (2012-2013), FC Kopenhaga (2013-2020) Trener reprezentacji: Norwegia (od 2020 r.)

Ståle Solbakken - sukcesy i osiągnięcia

Do lata 2026 roku norweski szkoleniowiec poprowadził swoje drużyny w 809 oficjalnych meczach i wygrał 444 z nich. Najwięcej trofeów zdobył z zespołem FC Kopenhaga, z którym osiem razy zajął pierwsze miejsce w lidze duńskiej oraz wygrał Puchar Danii. W trakcie pierwszych lat pracy w tej drużynie wygrywał ponad 60 procent wszystkich spotkań. W 2004 roku dostał nagrodę dla najlepszego trenera w Norwegii, a w Danii odebrał taką statuetkę dwa razy. Trofea zdobywał również jako piłkarz, wygrywając ligę duńską z klubem Aalborg w 1999 roku i zbierając nagrody dla najlepszego gracza w lidze.