Trener reprezentacji Panamy - Thomas Christiansen. Sylwetka, kariera trenerska i najważniejsze osiągnięcia

Thomas Christiansen - życiorys

Thomas Christiansen urodził się w Danii, ale jego matka jest Hiszpanką. Jako piłkarz grał na pozycji napastnika i reprezentował Hiszpanię, dla której zdobył bramkę uderzeniem piętą w 1993 roku podczas meczu z Litwą. Swoją dorosłą karierę zaczynał w zespole FC Barcelona, gdzie grał głównie w rezerwach. Zadebiutował jednak w pierwszej drużynie podczas meczu o Superpuchar Europy w 1993 roku. Najlepiej radził sobie w Niemczech jako zawodnik drużyny VfL Bochum. W sezonie 2002/2003 strzelił 21 goli i został królem strzelców Bundesligi.

Piłkarską karierę musiał zakończyć w 2006 roku w zespole Hannover 96 z powodu powracających kontuzji kolana oraz piszczeli. Po zawieszeniu butów na kołku postanowił zostać trenerem i dzisiaj znany jest z prowadzenia reprezentacji Panamy. Zanim objął to stanowisko, pracował w kilku europejskich klubach. Zaliczył epizody w lidze cypryjskiej, angielskiej oraz belgijskiej. Obecnie skupia się na pracy z kadrą narodową i odnosi z nią regularne zwycięstwa.

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Thomas Christiansen - kariera i najważniejsze informacje

Thomas Christiansen rozpoczął pracę trenerską w 2013 roku jako asystent w drużynie Al Jazira. Potem przeniósł się na Cypr, gdzie prowadził zespoły AEK Larnaka oraz APOEL. Jego kolejnymi przystankami w karierze były angielski klub Leeds United oraz belgijski Union SG. Od 22 lipca 2020 roku pracuje jako selekcjoner reprezentacji Panamy, z którą zdążył już rozegrać 90 spotkań. Stał się tym samym trenerem z największą liczbą meczów w całej historii tej kadry. W trakcie całej swojej kariery na ławce wygrał ponad połowę spotkań, a jego ogólny wskaźnik zwycięstw wynosi blisko 52 procent.

Imię i nazwisko: Thomas Christiansen

Thomas Christiansen Miejsce urodzenia: Dania

Dania Narodowość (pochodzenie): Hiszpania

Hiszpania Trener klubowy: AEK Larnaka (od 2014 do 2016 roku), APOEL (od 2016 do 2017 roku), Leeds United (od 2017 do 2018 roku), Union SG (od 2019 do 2020 roku)

AEK Larnaka (od 2014 do 2016 roku), APOEL (od 2016 do 2017 roku), Leeds United (od 2017 do 2018 roku), Union SG (od 2019 do 2020 roku) Trener reprezentacji: Panama (od 2020 roku)

Thomas Christiansen - sukcesy i osiągnięcia

Jako piłkarz wygrał Superpuchar Europy z zespołem FC Barcelona i zajął trzecie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Europy z reprezentacją Hiszpanii. Indywidualnie jego największym wyczynem było zdobycie tytułu króla strzelców niemieckiej ligi, którym podzielił się z Giovane Elberem. W roli trenera wywalczył mistrzostwo Cypru z klubem APOEL i dotarł z nim do finału krajowego pucharu. Pracując z reprezentacją Panamy dwukrotnie zajął drugie miejsce w ważnych turniejach, czyli Złotym Pucharze CONCACAF oraz Lidze Narodów. Dodatkowo wywalczył z tą kadrą awans na mistrzostwa świata.