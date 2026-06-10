Trener reprezentacji Panamy - Thomas Christiansen. Sylwetka, kariera trenerska i najważniejsze osiągnięcia

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Thomas Christiansen - życiorys
Thomas Christiansen urodził się w Danii, ale jego matka jest Hiszpanką. Jako piłkarz grał na pozycji napastnika i reprezentował Hiszpanię, dla której zdobył bramkę uderzeniem piętą w 1993 roku podczas meczu z Litwą. Swoją dorosłą karierę zaczynał w zespole FC Barcelona, gdzie grał głównie w rezerwach. Zadebiutował jednak w pierwszej drużynie podczas meczu o Superpuchar Europy w 1993 roku. Najlepiej radził sobie w Niemczech jako zawodnik drużyny VfL Bochum. W sezonie 2002/2003 strzelił 21 goli i został królem strzelców Bundesligi.
Piłkarską karierę musiał zakończyć w 2006 roku w zespole Hannover 96 z powodu powracających kontuzji kolana oraz piszczeli. Po zawieszeniu butów na kołku postanowił zostać trenerem i dzisiaj znany jest z prowadzenia reprezentacji Panamy. Zanim objął to stanowisko, pracował w kilku europejskich klubach. Zaliczył epizody w lidze cypryjskiej, angielskiej oraz belgijskiej. Obecnie skupia się na pracy z kadrą narodową i odnosi z nią regularne zwycięstwa.
Thomas Christiansen - kariera i najważniejsze informacje
Thomas Christiansen rozpoczął pracę trenerską w 2013 roku jako asystent w drużynie Al Jazira. Potem przeniósł się na Cypr, gdzie prowadził zespoły AEK Larnaka oraz APOEL. Jego kolejnymi przystankami w karierze były angielski klub Leeds United oraz belgijski Union SG. Od 22 lipca 2020 roku pracuje jako selekcjoner reprezentacji Panamy, z którą zdążył już rozegrać 90 spotkań. Stał się tym samym trenerem z największą liczbą meczów w całej historii tej kadry. W trakcie całej swojej kariery na ławce wygrał ponad połowę spotkań, a jego ogólny wskaźnik zwycięstw wynosi blisko 52 procent.
- Imię i nazwisko: Thomas Christiansen
- Miejsce urodzenia: Dania
- Narodowość (pochodzenie): Hiszpania
- Trener klubowy: AEK Larnaka (od 2014 do 2016 roku), APOEL (od 2016 do 2017 roku), Leeds United (od 2017 do 2018 roku), Union SG (od 2019 do 2020 roku)
- Trener reprezentacji: Panama (od 2020 roku)
Thomas Christiansen - sukcesy i osiągnięcia
Jako piłkarz wygrał Superpuchar Europy z zespołem FC Barcelona i zajął trzecie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Europy z reprezentacją Hiszpanii. Indywidualnie jego największym wyczynem było zdobycie tytułu króla strzelców niemieckiej ligi, którym podzielił się z Giovane Elberem. W roli trenera wywalczył mistrzostwo Cypru z klubem APOEL i dotarł z nim do finału krajowego pucharu. Pracując z reprezentacją Panamy dwukrotnie zajął drugie miejsce w ważnych turniejach, czyli Złotym Pucharze CONCACAF oraz Lidze Narodów. Dodatkowo wywalczył z tą kadrą awans na mistrzostwa świata.