Trener reprezentacji Portugalii - Roberto Martínez. Sylwetka, kariera trenerska i najważniejsze osiągnięcia

Roberto Martínez - życiorys

Roberto Martínez urodził się 13 lipca 1973 roku w hiszpańskim mieście Balaguer. Jako dziecko zaczął grać w piłkę w lokalnym klubie Balaguer, skąd w wieku 16 lat przeniósł się do Realu Saragossa. Z tą drużyną zdobył Puchar Króla, ale największą rozpoznawalność jako piłkarz zyskał w Wielkiej Brytanii. W 1995 roku trafił do angielskiego Wigan Athletic i stworzył tam z dwoma innymi Hiszpanami grupę nazywaną przez kibiców Three Amigos. Grał jako defensywny pomocnik także w Motherwell, Walsall, Swansea City oraz Chester City. W wieku 33 lat zdecydował się zakończyć karierę piłkarską i płynnie przeszedł do roli szkoleniowca.

Poza piłką nożną Hiszpan zadbał również o swoje wykształcenie. Podczas gry w Realu Saragossa zdobył licencjat z fizjoterapii, a później uzyskał dyplom z zarządzania w biznesie. W życiu prywatnym jest mężem Szkotki Beth Thomson, z którą ma dwie córki. Trener ma za sobą także epizody w telewizji, gdzie pracował jako ekspert piłkarski i analityk dla stacji takich jak ESPN, Sky Sports czy BBC. Analizował tam na żywo mecze mistrzostw świata i mistrzostw Europy.

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Roberto Martínez - kariera i najważniejsze informacje

Swoją karierę trenerską rozpoczął w 2007 roku w zespole Swansea City, gdzie wprowadził styl gry oparty na długim posiadaniu piłki. Jego filozofia wzorowana na podejściu Johana Cruyffa przyniosła klubowi awans do wyższej ligi i ukształtowała styl drużyny na kolejne lata. Następnie objął Wigan Athletic, a po kilku latach trafił do Evertonu. Po pracy w angielskich klubach w 2016 roku został selekcjonerem reprezentacji Belgii, gdzie spędził 6 lat i zanotował aż 70 procent zwycięstw. Od początku 2023 roku prowadzi kadrę Portugalii, z którą bez problemu przeszedł przez eliminacje do mistrzostw Europy.

Imię i nazwisko: Roberto Martínez

Roberto Martínez Data urodzenia: 13 lipca 1973

13 lipca 1973 Miejsce urodzenia: Balaguer (Hiszpania)

Balaguer (Hiszpania) Narodowość (pochodzenie): Hiszpania

Hiszpania Trener klubowy: Swansea City (2007-2009), Wigan Athletic (2009-2013), Everton (2013-2016)

Swansea City (2007-2009), Wigan Athletic (2009-2013), Everton (2013-2016) Trener reprezentacji: Belgia (2016-2022), Portugalia (od 2023 r.)

Roberto Martínez - sukcesy i osiągnięcia

W swojej dotychczasowej karierze trenerskiej poprowadził zespoły w ponad 560 oficjalnych spotkaniach, wygrywając 258 z nich. Jego największym osiągnięciem w piłce klubowej jest wygranie Pucharu Anglii w 2013 roku z drużyną Wigan Athletic, chociaż w tym samym sezonie jego zespół spadł z ligi. W piłce reprezentacyjnej odniósł duży sukces z kadrą Belgii, z którą zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 2018 roku. Belgowie pod jego okiem zajmowali pierwsze miejsce w rankingu FIFA nieprzerwanie przez 4 lata. Kolejne ważne trofeum dołożył do swojej gabloty jako selekcjoner Portugalii, wygrywając w 2025 roku finał Ligi Narodów UEFA.