Trener reprezentacji Republiki Południowej Afryki - Hugo Broos. Kim jest selekcjoner? Biografia i największe sukcesy

Hugo Broos - życiorys

Hugo Henri Broos urodził się 10 kwietnia 1952 roku w belgijskiej miejscowości Humbeek. Swoją przygodę z piłką zaczynał w lokalnym klubie KFC Humbeek, skąd w wieku 18 lat trafił do RSC Anderlecht. Jako środkowy obrońca grał tam kilkanaście lat, zdobywając mistrzostwa kraju i trofea europejskie. Następnie przeniósł się do zespołu Club Brugge, gdzie w 1988 roku zakończył karierę na boisku. W tym czasie zagrał 24 razy w reprezentacji Belgii, zajmując czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w 1986 roku. Łącznie jako piłkarz rozegrał ponad 500 meczów ligowych.

Po zakończeniu gry w piłkę Broos płynnie przeszedł do pracy jako trener. Przez lata prowadził znane drużyny w swoim kraju, w tym Club Brugge oraz Anderlecht. Z czasem zaczął wyjeżdżać za granicę i trenował kluby w Grecji, Turcji oraz Algierii. Ostatecznie skupił się na pracy z reprezentacjami narodowymi na kontynencie afrykańskim. Od maja 2021 roku pełni funkcję selekcjonera kadry Republiki Południowej Afryki. Zapowiedział już, że po finałach Mistrzostw Świata w 2026 roku całkowicie zakończy swoją karierę trenerską.

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Hugo Broos - kariera i najważniejsze informacje

Kariera trenerska Belga rozpoczęła się w 1988 roku w zespole RWD Molenbeek. Najwięcej czasu spędził na ławce trenerskiej w ekipie Club Brugge, gdzie poprowadził zespół w 269 spotkaniach i wygrywał ponad 62 procent z nich. Jego praca w belgijskich klubach przyniosła mu cztery statuetki Trenera Roku. Z czasem zaczął pracować jako selekcjoner, przejmując kadrę Kamerunu, a następnie Republiki Południowej Afryki. W swojej karierze prowadził łącznie kilkanaście różnych zespołów klubowych oraz dwie reprezentacje narodowe.

Imię i nazwisko: Hugo Henri Broos

Hugo Henri Broos Data urodzenia: 10.04.1952

10.04.1952 Miejsce urodzenia: Humbeek (Belgia)

Humbeek (Belgia) Narodowość (pochodzenie): Belgia

Belgia Trener klubowy: RWD Molenbeek (1988-1991), Club Brugge (1991-1998), Excelsior Mouscron (1997-2002), Anderlecht (2002-2005), Genk (2005-2008), Panserraikos (2008-2009), Trabzonspor (2009), Zulte Waregem (2010-2011), Al Jazira Club (2012), JS Kabylie (2014), NA Hussein Dey (2014-2015), Oostende (2019)

RWD Molenbeek (1988-1991), Club Brugge (1991-1998), Excelsior Mouscron (1997-2002), Anderlecht (2002-2005), Genk (2005-2008), Panserraikos (2008-2009), Trabzonspor (2009), Zulte Waregem (2010-2011), Al Jazira Club (2012), JS Kabylie (2014), NA Hussein Dey (2014-2015), Oostende (2019) Trener reprezentacji: Kamerun (2016-2018), Republika Południowej Afryki (od 2021 r.)

Hugo Broos - sukcesy i osiągnięcia

Hugo Broos zapisał na swoim koncie wiele osiągnięć zarówno na boisku, jak i na ławce trenerskiej. Jako szkoleniowiec zdobył mistrzostwa Belgii oraz trzykrotnie wygrał Puchar Belgii. W ojczyźnie doceniono go tytułem Trenera Roku w latach 1992, 1996, 2004 oraz 2007. Na arenie międzynarodowej jego największym sukcesem było wygranie Pucharu Narodów Afryki z Kamerunem w 2017 roku. Sześć lat później powtórzył dobry wynik, zajmując trzecie miejsce w tym samym turnieju z reprezentacją Republiki Południowej Afryki. Został także uhonorowany obywatelstwem miast Jabbeke i Grimbergen oraz nagrodą Belgian Sports Merit Award.