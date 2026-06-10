Trener reprezentacji Szkocji - Steve Clarke. Życiorys, kariera i sukcesy selekcjonera

Steve Clarke - życiorys

Steve Clarke urodził się w szkockim mieście Saltcoats i wychował w rodzinie o tradycjach piłkarskich. Karierę zawodnika rozpoczął w klubie St Mirren, gdzie na początku łączył treningi z nauką zawodu inżyniera. Największą część piłkarskiego życia spędził w zespole Chelsea, dla którego rozegrał ponad 400 spotkań jako prawy obrońca. W reprezentacji Szkocji wystąpił łącznie sześć razy, ale nigdy nie zdobył bramki w narodowych barwach. Po zakończeniu kariery piłkarskiej na boisku szybko przeniósł się na ławkę trenerską.

Przez wiele lat zbierał doświadczenie jako asystent w znanych angielskich drużynach. Pracował u boku takich trenerów jak José Mourinho czy Kenny Dalglish. Jako główny trener zadebiutował w West Bromwich Albion, a potem prowadził zespoły Reading oraz Kilmarnock. W 2019 roku objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Szkocji i pracuje na nim do dziś. Zbudował silną drużynę narodową, która regularnie kwalifikuje się na największe piłkarskie turnieje.

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Steve Clarke - kariera i najważniejsze informacje

Szkoleniowiec rozpoczął samodzielną pracę menedżera w zespole West Bromwich Albion, z którym od razu wykręcił rekordowe wyniki punktowe w lidze angielskiej. Podobny sukces powtórzył w ojczyźnie, gdy przejął klub Kilmarnock i wprowadził go do europejskich pucharów. Najbardziej znany jest jednak z pracy z reprezentacją Szkocji. Objął tę kadrę w maju 2019 roku i poprowadził ją w dziesiątkach oficjalnych spotkań. Został tym samym trenerem z największą liczbą meczów w całej historii szkockiej drużyny narodowej. Pod jego wodzą zespół zaczął regularnie wygrywać mecze o stawkę.

Imię i nazwisko: Steve Clarke

Steve Clarke Miejsce urodzenia: Saltcoats (Szkocja)

Saltcoats (Szkocja) Narodowość (pochodzenie): Szkocja

Szkocja Trener klubowy: Newcastle United (1999), West Bromwich Albion (2012-2013), Reading (2014-2015), Kilmarnock (2017-2019)

Newcastle United (1999), West Bromwich Albion (2012-2013), Reading (2014-2015), Kilmarnock (2017-2019) Trener reprezentacji: Szkocja (od 2019 r.)

Steve Clarke - sukcesy i osiągnięcia

Swoje pierwsze duże trofea zdobywał jeszcze jako piłkarz zespołu Chelsea. Wygrał z londyńskim klubem Puchar Anglii, Puchar Ligi oraz Puchar Zdobywców Pucharów. W roli trenera jego największym sukcesem są historyczne awanse z reprezentacją Szkocji na mistrzostwa Europy w 2020 i 2024 roku oraz na mistrzostwa świata w 2026 roku. Na poziomie klubowym zdobył nagrody dla najlepszego menedżera roku w Szkocji za świetne wyniki z drużyną Kilmarnock. Wcześniej jako asystent trenera w Chelsea przyczynił się do zdobycia dwóch tytułów mistrza Anglii. Dodatkowo w listopadzie 2012 roku otrzymał prestiżową statuetkę menedżera miesiąca w lidze angielskiej.