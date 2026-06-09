Trener reprezentacji Szwecji - Graham Potter. Wiek, życiorys, kariera i osiągnięcia szkoleniowca

Graham Potter - życiorys

Graham Potter urodził się 20 maja 1975 roku w Solihull. Zanim usiadł na ławce trenerskiej, przez 13 lat grał zawodowo w piłkę nożną jako lewy obrońca. W tym czasie zaliczył ponad 300 spotkań w angielskich ligach, a w barwach Southampton zagrał też w Premier League. Swoją karierę na boisku zakończył w 2004 roku w zespole Macclesfield Town. Po zejściu z boiska skończył studia z nauk społecznych i zdobył tytuł magistra, skupiając się na wykorzystaniu inteligencji emocjonalnej w sporcie.

Jako trener zbudował swoją pozycję w Szwecji, gdzie przejął czwartoligowy zespół Östersund. Spędził tam ponad siedem lat, notując historyczne awanse aż do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po sukcesach w Skandynawii wrócił do Anglii, gdzie trenował Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea oraz West Ham United. W październiku 2025 roku zmienił środowisko klubowe na reprezentacyjne i został selekcjonerem Szwecji. Szybko osiągnął tam swój cel, wprowadzając drużynę na Mistrzostwa Świata 2026, za co nagrodzono go nowym kontraktem ważnym do 2030 roku.

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Graham Potter - kariera i najważniejsze informacje

Swoje pierwsze kroki w roli szkoleniowca stawiał pracując na uczelniach wyższych w Hull i Leeds. Z biegiem czasu wypracował własny styl, w którym stawia na elastyczność taktyczną, budowanie akcji od własnej bramki oraz długie utrzymywanie się przy piłce. Graham Potter ma nietypowe podejście do trenowania, ponieważ często organizuje dla zawodników zajęcia muzyczne lub teatralne. Mimo zwolnienia z West Ham United po słabszych wynikach we wrześniu 2025 roku, pokazał duży dystans do siebie, żartując z internetowych memów na swój temat. Prywatnie jest mężem Rachel, z którą ma trzech synów.

Imię i nazwisko: Graham Stephen Potter

Graham Stephen Potter Data urodzenia: 20.05.1975

20.05.1975 Miejsce urodzenia: Solihull (Anglia)

Solihull (Anglia) Narodowość (pochodzenie): Anglia

Anglia Trener klubowy: Leeds Carnegie (2008-2011), Östersund (2011-2018), Swansea City (2018-2019), Brighton & Hove Albion (2019-2022), Chelsea (2022-2023), West Ham United (2025)

Leeds Carnegie (2008-2011), Östersund (2011-2018), Swansea City (2018-2019), Brighton & Hove Albion (2019-2022), Chelsea (2022-2023), West Ham United (2025) Trener reprezentacji: Ghana kobiety (2007), Szwecja (od 2025 r.)

Graham Potter - sukcesy i osiągnięcia

Największe trofea zdobywał w Szwecji, gdzie w sezonie 2016/2017 wygrał krajowy puchar jako menedżer Östersund. Dzięki świetnym wynikom awansował z tą drużyną do fazy pucharowej Ligi Europy, pokonując po drodze Galatasaray i wygrywając wyjazdowy mecz z Arsenalem. W Anglii zapisał się w historii Brighton & Hove Albion, regularnie poprawiając rekordy punktowe klubu w Premier League i zajmując dziewiąte miejsce w sezonie 2021/2022. Za swoje wyniki w Skandynawii został dwukrotnie wybrany szwedzkim Menedżerem Roku w 2016 i 2017 roku. Biorąc pod uwagę całą jego karierę trenerską do początku czerwca 2026 roku, poprowadził zespoły w 497 meczach, wygrywając 210 z nich.