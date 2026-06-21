Tunezja - Japonia (21.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-21 8:05

Tunezja i Japonia zmierzyły się ze sobą 21 czerwca w ramach drugiej kolejki fazy grupowej na Mundialu 2026. Spotkanie na Estadio BBVA w Monterrey było dla obu zespołów szansą na poprawienie swojej sytuacji w tabeli. Jak ostatecznie wyglądają statystyki meczu i która drużyna stworzyła sobie więcej groźnych okazji? Poniżej znajdziecie wynik oraz zestawienie składów, w jakich zagrały obie reprezentacje.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA na pierwszym planie, z falującymi flagami Tunezji (czerwona z białą tarczą i czerwoną gwiazdą i półksiężycem) oraz Japonii (biała z czerwoną tarczą) w tle. Wszystkie aktualne statystyki meczu Tunezja - Japonia na mundialu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Tunisia-Japan (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Tunezja - Japonia

  • Tunezja [0:4] Japonia

Tunezja - Japonia - STATYSTYKI

StatystykaTunezjaJaponia
Bramki04
Kto strzelił-

D. Kamada (4')

A. Ueda (31')

J. Ito (69')

A. Ueda (83')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

E. Saad (46')

D. Bronn (46')

S. Tounekti (65')

A. Abdi (90+1')

E. Skhiri (90+1')

D. Kamada (73')

R. Doan (74')

K. Nakamura (79')

T. Tomiyasu (79')

A. Ueda (84')

Strzały celne05
Strzały niecelne13
Wszystkie strzały211
Strzały zablokowane13
Strzały z pola karnego18
Strzały spoza pola karnego13
Faule815
Rzuty rożne35
Spalone11
Posiadanie piłki38%62%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania351565
Celne podania282505
Skuteczność podań80%89%
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Tunezja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Tunezja:

  • Aymen Dahmen (bramkarz)
  • Omar Rekik (obrońca)
  • Montassar Talbi (obrońca)
  • Dylan Bronn (obrońca)
  • Yan Valery (pomocnik)
  • Ellyes Skhiri (pomocnik)
  • Hannibal Mejbri (pomocnik)
  • Ali Abdi (pomocnik)
  • Elias Saad (napastnik)
  • Sebastian Tounekti (napastnik)
  • Anis Ben Slimane (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Abdelmouhib Chamakh (bramkarz)
  • Sabri Ben Hessen (bramkarz)
  • Adem Arous (obrońca)
  • Amine Ben Hmida (obrońca)
  • Moataz Nefati (obrońca)
  • Raed Chikhaoui (obrońca)
  • Elias Achouri (pomocnik)
  • Ismael Gharbi (napastnik)
  • Mohamed Belhadj Mahmoud (pomocnik)
  • Mortadha Ben Ouanes (pomocnik)
  • Rani Khedira (pomocnik)
  • Hazem Mastouri (napastnik)
  • Firas Chaouat (napastnik)
  • Khalil Ayari (napastnik)
  • Rayan Elloumi (napastnik)

Japonia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Japonia:

  • Zion Suzuki (bramkarz)
  • Takehiro Tomiyasu (obrońca)
  • Ko Itakura (obrońca)
  • Hiroki Itō (obrońca)
  • Ritsu Doan (pomocnik)
  • Kaishu Sano (pomocnik)
  • Daichi Kamada (pomocnik)
  • Keito Nakamura (pomocnik)
  • Junya Ito (napastnik)
  • Ao Tanaka (napastnik)
  • Ayase Ueda (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Keisuke Osako (bramkarz)
  • Tomoki Hayakawa (bramkarz)
  • Ayumu Seko (obrońca)
  • Junnosuke Suzuki (obrońca)
  • Shogo Taniguchi (obrońca)
  • Tsuyoshi Watanabe (obrońca)
  • Yukinari Sugawara (obrońca)
  • Yuto Nagatomo (obrońca)
  • Yuito Suzuki (pomocnik)
  • Daizen Maeda (napastnik)
  • Keisuke Goto (napastnik)
  • Kento Shiogai (napastnik)
  • Koki Ogawa (napastnik)
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