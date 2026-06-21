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Wynik meczu Tunezja - Japonia
- Tunezja [0:4] Japonia
Tunezja - Japonia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Tunezja
|Japonia
|Bramki
|0
|4
|Kto strzelił
|-
D. Kamada (4')
A. Ueda (31')
J. Ito (69')
A. Ueda (83')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
E. Saad (46')
D. Bronn (46')
S. Tounekti (65')
A. Abdi (90+1')
E. Skhiri (90+1')
D. Kamada (73')
R. Doan (74')
K. Nakamura (79')
T. Tomiyasu (79')
A. Ueda (84')
|Strzały celne
|0
|5
|Strzały niecelne
|1
|3
|Wszystkie strzały
|2
|11
|Strzały zablokowane
|1
|3
|Strzały z pola karnego
|1
|8
|Strzały spoza pola karnego
|1
|3
|Faule
|8
|15
|Rzuty rożne
|3
|5
|Spalone
|1
|1
|Posiadanie piłki
|38%
|62%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|351
|565
|Celne podania
|282
|505
|Skuteczność podań
|80%
|89%
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Tunezja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Tunezja:
- Aymen Dahmen (bramkarz)
- Omar Rekik (obrońca)
- Montassar Talbi (obrońca)
- Dylan Bronn (obrońca)
- Yan Valery (pomocnik)
- Ellyes Skhiri (pomocnik)
- Hannibal Mejbri (pomocnik)
- Ali Abdi (pomocnik)
- Elias Saad (napastnik)
- Sebastian Tounekti (napastnik)
- Anis Ben Slimane (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Abdelmouhib Chamakh (bramkarz)
- Sabri Ben Hessen (bramkarz)
- Adem Arous (obrońca)
- Amine Ben Hmida (obrońca)
- Moataz Nefati (obrońca)
- Raed Chikhaoui (obrońca)
- Elias Achouri (pomocnik)
- Ismael Gharbi (napastnik)
- Mohamed Belhadj Mahmoud (pomocnik)
- Mortadha Ben Ouanes (pomocnik)
- Rani Khedira (pomocnik)
- Hazem Mastouri (napastnik)
- Firas Chaouat (napastnik)
- Khalil Ayari (napastnik)
- Rayan Elloumi (napastnik)
Japonia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Japonia:
- Zion Suzuki (bramkarz)
- Takehiro Tomiyasu (obrońca)
- Ko Itakura (obrońca)
- Hiroki Itō (obrońca)
- Ritsu Doan (pomocnik)
- Kaishu Sano (pomocnik)
- Daichi Kamada (pomocnik)
- Keito Nakamura (pomocnik)
- Junya Ito (napastnik)
- Ao Tanaka (napastnik)
- Ayase Ueda (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Keisuke Osako (bramkarz)
- Tomoki Hayakawa (bramkarz)
- Ayumu Seko (obrońca)
- Junnosuke Suzuki (obrońca)
- Shogo Taniguchi (obrońca)
- Tsuyoshi Watanabe (obrońca)
- Yukinari Sugawara (obrońca)
- Yuto Nagatomo (obrońca)
- Yuito Suzuki (pomocnik)
- Daizen Maeda (napastnik)
- Keisuke Goto (napastnik)
- Kento Shiogai (napastnik)
- Koki Ogawa (napastnik)