Tunezja - Japonia (21.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Tunezja i Japonia zmierzyły się ze sobą 21 czerwca w ramach drugiej kolejki fazy grupowej na Mundialu 2026. Spotkanie na Estadio BBVA w Monterrey było dla obu zespołów szansą na poprawienie swojej sytuacji w tabeli. Jak ostatecznie wyglądają statystyki meczu i która drużyna stworzyła sobie więcej groźnych okazji? Poniżej znajdziecie wynik oraz zestawienie składów, w jakich zagrały obie reprezentacje.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Tunisia-Japan (Mecz Mundial 2026)