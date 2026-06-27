Urugwaj - Hiszpania (27.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-27 4:05

Rywalizacja Urugwaju z Hiszpanią na Mundialu 2026 to jedno z kluczowych spotkań trzeciej kolejki fazy grupowej. Drużyny wybiegły na murawę Estadio Akron w Zapopan 27 czerwca, walcząc o kolejne punkty w tabeli mistrzostw świata. Kto stworzył więcej groźnych sytuacji i jak ostatecznie ułożył się ten mecz? Statystyki meczu Urugwaj - Hiszpania rzucają światło na przebieg gry oraz skuteczność obu reprezentacji.

Puchar Świata FIFA i flagi Urugwaju oraz Hiszpanii, symbolizujące rywalizację podczas Mundialu 2026. Pełne statystyki i składy drużyn Urugwaj - Hiszpania oraz aktualny wynik meczu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Uruguay-Spain (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Urugwaj - Hiszpania

  • Urugwaj [0:1] Hiszpania

Urugwaj - Hiszpania - STATYSTYKI

StatystykaUrugwajHiszpania
Bramki01
Kto strzelił-

A. Baena (42')

Liczba kartek41
Kartki żółte

J. Sanabria (54')

G. Varela (58')

N. de la Cruz (90+3')

A. Baena (46')

Kartki czerwone

A. Canobbio (90+5')

-
Zmiany

M. Ugarte (45')

F. Muslera (46')

F. Valverde (57')

J. Sanabria (70')

Pedri (60')

M. Merino (60')

A. Baena (66')

Lamine Yamal (76')

M. Oyarzabal (76')

Strzały celne11
Strzały niecelne34
Wszystkie strzały56
Strzały zablokowane11
Strzały z pola karnego25
Strzały spoza pola karnego31
Faule1414
Rzuty rożne16
Spalone52
Posiadanie piłki33%67%
Interwencje bramkarza02
Wszystkie podania298622
Celne podania227552
Skuteczność podań76%89%
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Urugwaj - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Urugwaj:

  • Fernando Muslera (bramkarz)
  • Guillermo Varela (obrońca)
  • Sebastián Cáceres (obrońca)
  • Mathías Olivera (obrońca)
  • Juan Sanabria (obrońca)
  • Rodrigo Bentancur (pomocnik)
  • Manuel Ugarte (pomocnik)
  • Agustín Canobbio (pomocnik)
  • Federico Valverde (pomocnik)
  • Maximiliano Araújo (pomocnik)
  • Darwin Núñez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Santiago Mele (bramkarz)
  • Sergio Rochet (bramkarz)
  • Matías Viña (obrońca)
  • Santiago Bueno (obrońca)
  • José María Giménez (obrońca)
  • Ronald Araújo (obrońca)
  • Joaquín Piquerez (obrońca)
  • Nicolás de la Cruz (pomocnik)
  • Brian Rodríguez (napastnik)
  • Emiliano Martínez (pomocnik)
  • Giorgian de Arrascaeta (pomocnik)
  • Facundo Pellistri (pomocnik)
  • Federico Viñas (napastnik)
  • Rodrigo Aguirre (napastnik)
  • Rodrigo Zalazar (pomocnik)

Hiszpania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Hiszpania:

  • Unai Simón (bramkarz)
  • Marcos Llorente (obrońca)
  • Pau Cubarsí (obrońca)
  • Aymeric Laporte (obrońca)
  • Marc Cucurella (obrońca)
  • Pedri (pomocnik)
  • Rodri (pomocnik)
  • Mikel Merino (pomocnik)
  • Lamine Yamal (napastnik)
  • Mikel Oyarzabal (napastnik)
  • Alex Baena (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Joan García (bramkarz)
  • David Raya (bramkarz)
  • Marc Pubill (obrońca)
  • Eric García (obrońca)
  • Pedro Porro (obrońca)
  • Pablo Gavi (pomocnik)
  • Martín Zubimendi (pomocnik)
  • Nico Williams (napastnik)
  • Fabián Ruiz (pomocnik)
  • Alejandro Grimaldo (obrońca)
  • Dani Olmo (pomocnik)
  • Borja Iglesias (napastnik)
  • Ferran Torres (napastnik)
  • Yéremy Pino (pomocnik)
  • Víctor Muñoz (napastnik)
Przyjazd kadry
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