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Wynik meczu Urugwaj - Hiszpania
- Urugwaj [0:1] Hiszpania
Urugwaj - Hiszpania - STATYSTYKI
|Statystyka
|Urugwaj
|Hiszpania
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
A. Baena (42')
|Liczba kartek
|4
|1
|Kartki żółte
J. Sanabria (54')
G. Varela (58')
N. de la Cruz (90+3')
A. Baena (46')
|Kartki czerwone
A. Canobbio (90+5')
|-
|Zmiany
M. Ugarte (45')
F. Muslera (46')
F. Valverde (57')
J. Sanabria (70')
Pedri (60')
M. Merino (60')
A. Baena (66')
Lamine Yamal (76')
M. Oyarzabal (76')
|Strzały celne
|1
|1
|Strzały niecelne
|3
|4
|Wszystkie strzały
|5
|6
|Strzały zablokowane
|1
|1
|Strzały z pola karnego
|2
|5
|Strzały spoza pola karnego
|3
|1
|Faule
|14
|14
|Rzuty rożne
|1
|6
|Spalone
|5
|2
|Posiadanie piłki
|33%
|67%
|Interwencje bramkarza
|0
|2
|Wszystkie podania
|298
|622
|Celne podania
|227
|552
|Skuteczność podań
|76%
|89%
Urugwaj - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Urugwaj:
- Fernando Muslera (bramkarz)
- Guillermo Varela (obrońca)
- Sebastián Cáceres (obrońca)
- Mathías Olivera (obrońca)
- Juan Sanabria (obrońca)
- Rodrigo Bentancur (pomocnik)
- Manuel Ugarte (pomocnik)
- Agustín Canobbio (pomocnik)
- Federico Valverde (pomocnik)
- Maximiliano Araújo (pomocnik)
- Darwin Núñez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Santiago Mele (bramkarz)
- Sergio Rochet (bramkarz)
- Matías Viña (obrońca)
- Santiago Bueno (obrońca)
- José María Giménez (obrońca)
- Ronald Araújo (obrońca)
- Joaquín Piquerez (obrońca)
- Nicolás de la Cruz (pomocnik)
- Brian Rodríguez (napastnik)
- Emiliano Martínez (pomocnik)
- Giorgian de Arrascaeta (pomocnik)
- Facundo Pellistri (pomocnik)
- Federico Viñas (napastnik)
- Rodrigo Aguirre (napastnik)
- Rodrigo Zalazar (pomocnik)
Hiszpania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Hiszpania:
- Unai Simón (bramkarz)
- Marcos Llorente (obrońca)
- Pau Cubarsí (obrońca)
- Aymeric Laporte (obrońca)
- Marc Cucurella (obrońca)
- Pedri (pomocnik)
- Rodri (pomocnik)
- Mikel Merino (pomocnik)
- Lamine Yamal (napastnik)
- Mikel Oyarzabal (napastnik)
- Alex Baena (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Joan García (bramkarz)
- David Raya (bramkarz)
- Marc Pubill (obrońca)
- Eric García (obrońca)
- Pedro Porro (obrońca)
- Pablo Gavi (pomocnik)
- Martín Zubimendi (pomocnik)
- Nico Williams (napastnik)
- Fabián Ruiz (pomocnik)
- Alejandro Grimaldo (obrońca)
- Dani Olmo (pomocnik)
- Borja Iglesias (napastnik)
- Ferran Torres (napastnik)
- Yéremy Pino (pomocnik)
- Víctor Muñoz (napastnik)