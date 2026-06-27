Wyspy Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (27.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-27 4:05

Starcie Wysp Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską na Mundialu 2026 to mecz trzeciej kolejki fazy grupowej na stadionie w Houston. Statystyki meczu dają jasny obraz tego, jak obie ekipy poradziły sobie w walce o punkty. Jaki wynik padł na NRG Stadium i kto zdołał wpisać się na listę strzelców? Poniżej możecie przeanalizować liczby i zestawienia z tego spotkania na mistrzostwach świata.

Puchar Świata FIFA na tle flag Wysp Zielonego Przylądka i Arabii Saudyjskiej, symbolizujący rywalizację podczas Mundialu 2026. Statystyki i składy obu drużyn przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Cape Verde Islands-Saudi Arabia (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Wyspy Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska

  • Wyspy Zielonego Przylądka [0:0] Arabia Saudyjska

Wyspy Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska - STATYSTYKI

StatystykaWyspy Zielonego PrzylądkaArabia Saudyjska
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek13
Kartki żółte

W. Pina (9')

S. Abdulhamid (4')

N. Al Dawsari (67')

F. Al Buraikan (90+3')

Kartki czerwone--
Zmiany

D. Livramento (61')

W. Semedo (61')

R. Mendes (71')

J. Monteiro (71')

W. Pina (90+4')

H. Tambakti (33')

A. Al Khaibari (46')

S. Al Dawsari (66')

S. Mandash (66')

N. Boushal (82')

Strzały celne23
Strzały niecelne81
Wszystkie strzały157
Strzały zablokowane53
Strzały z pola karnego95
Strzały spoza pola karnego62
Faule1016
Rzuty rożne42
Spalone10
Posiadanie piłki51%49%
Interwencje bramkarza32
Wszystkie podania438439
Celne podania373355
Skuteczność podań85%81%
Rozmowa z Janem Urbanem

Wyspy Zielonego Przylądka - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Wyspy Zielonego Przylądka:

  • Vozinha (bramkarz)
  • Wagner Pina (obrońca)
  • Diney Borges (obrońca)
  • Pico (obrońca)
  • João Paulo (obrońca)
  • Kevin Lenini (pomocnik)
  • Deroy Duarte (pomocnik)
  • Ryan Mendes (pomocnik)
  • Jamiro Monteiro (pomocnik)
  • Willy Semedo (pomocnik)
  • Dailon Rocha Livramento (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Márcio Rosa (bramkarz)
  • CJ Dos Santos (bramkarz)
  • Stopira (obrońca)
  • Logan Costa (obrońca)
  • Steven Moreira (obrońca)
  • Kelvin Pires (obrońca)
  • Garry Rodrigues (napastnik)
  • Laros Duarte (pomocnik)
  • Yannick Semedo (pomocnik)
  • Hélio Varela (napastnik)
  • Jovane Cabral (napastnik)
  • Nuno Da Costa (napastnik)
  • Gilson Tavares (napastnik)

Arabia Saudyjska - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Arabia Saudyjska:

  • Mohammed Al-Owais (bramkarz)
  • Nawaf Boushal (obrońca)
  • Abdulelah Al-Amri (obrońca)
  • Hassan Tambakti (obrońca)
  • Nasser Al-Dawsari (pomocnik)
  • Saud Abdulhamid (obrońca)
  • Abdullah Al-Khaibari (pomocnik)
  • Mohamed Kanno (napastnik)
  • Salem Al-Dawsari (pomocnik)
  • Firas Al-Buraikan (napastnik)
  • Sultan Mandash (pomocnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Nawaf Al-Aqidi (bramkarz)
  • Ahmed Al-Kassar (bramkarz)
  • Ali Majrashi (obrońca)
  • Moteb Al-Harbi (obrońca)
  • Jehad Thakri (obrońca)
  • Hassan Kadesh (obrońca)
  • Ali Lajami (obrońca)
  • Ayman Yahya (pomocnik)
  • Ziyad Aljohani (pomocnik)
  • Mohammed Abu Al-Shamat (pomocnik)
  • Ala'a Al-Hejji (pomocnik)
  • Musab Al Juwayr (pomocnik)
  • Khalid Al-Ghannam (napastnik)
  • Abdullah Al-Hamdan (napastnik)
  • Saleh Al-Shehri (napastnik)
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