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Wynik meczu Wyspy Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska
- Wyspy Zielonego Przylądka [0:0] Arabia Saudyjska
Wyspy Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska - STATYSTYKI
|Statystyka
|Wyspy Zielonego Przylądka
|Arabia Saudyjska
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|1
|3
|Kartki żółte
W. Pina (9')
S. Abdulhamid (4')
N. Al Dawsari (67')
F. Al Buraikan (90+3')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
D. Livramento (61')
W. Semedo (61')
R. Mendes (71')
J. Monteiro (71')
W. Pina (90+4')
H. Tambakti (33')
A. Al Khaibari (46')
S. Al Dawsari (66')
S. Mandash (66')
N. Boushal (82')
|Strzały celne
|2
|3
|Strzały niecelne
|8
|1
|Wszystkie strzały
|15
|7
|Strzały zablokowane
|5
|3
|Strzały z pola karnego
|9
|5
|Strzały spoza pola karnego
|6
|2
|Faule
|10
|16
|Rzuty rożne
|4
|2
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|51%
|49%
|Interwencje bramkarza
|3
|2
|Wszystkie podania
|438
|439
|Celne podania
|373
|355
|Skuteczność podań
|85%
|81%
Wyspy Zielonego Przylądka - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Wyspy Zielonego Przylądka:
- Vozinha (bramkarz)
- Wagner Pina (obrońca)
- Diney Borges (obrońca)
- Pico (obrońca)
- João Paulo (obrońca)
- Kevin Lenini (pomocnik)
- Deroy Duarte (pomocnik)
- Ryan Mendes (pomocnik)
- Jamiro Monteiro (pomocnik)
- Willy Semedo (pomocnik)
- Dailon Rocha Livramento (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Márcio Rosa (bramkarz)
- CJ Dos Santos (bramkarz)
- Stopira (obrońca)
- Logan Costa (obrońca)
- Steven Moreira (obrońca)
- Kelvin Pires (obrońca)
- Garry Rodrigues (napastnik)
- Laros Duarte (pomocnik)
- Yannick Semedo (pomocnik)
- Hélio Varela (napastnik)
- Jovane Cabral (napastnik)
- Nuno Da Costa (napastnik)
- Gilson Tavares (napastnik)
Arabia Saudyjska - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Arabia Saudyjska:
- Mohammed Al-Owais (bramkarz)
- Nawaf Boushal (obrońca)
- Abdulelah Al-Amri (obrońca)
- Hassan Tambakti (obrońca)
- Nasser Al-Dawsari (pomocnik)
- Saud Abdulhamid (obrońca)
- Abdullah Al-Khaibari (pomocnik)
- Mohamed Kanno (napastnik)
- Salem Al-Dawsari (pomocnik)
- Firas Al-Buraikan (napastnik)
- Sultan Mandash (pomocnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Nawaf Al-Aqidi (bramkarz)
- Ahmed Al-Kassar (bramkarz)
- Ali Majrashi (obrońca)
- Moteb Al-Harbi (obrońca)
- Jehad Thakri (obrońca)
- Hassan Kadesh (obrońca)
- Ali Lajami (obrońca)
- Ayman Yahya (pomocnik)
- Ziyad Aljohani (pomocnik)
- Mohammed Abu Al-Shamat (pomocnik)
- Ala'a Al-Hejji (pomocnik)
- Musab Al Juwayr (pomocnik)
- Khalid Al-Ghannam (napastnik)
- Abdullah Al-Hamdan (napastnik)
- Saleh Al-Shehri (napastnik)