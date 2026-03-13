USA zostaną wyrzucene z mistrzostw świata. Donald Trump zagroził Iranowi, mocna reakcja

Donald Trump zagroził Iranowi? Dla bezpieczeństwa nie radzi im przylatywać na mundial w USA

Na reakcję irańskiej federacji piłkarskiej nie trzeba było czekać długo

Czy USA zostanie pozbawione organizacji mundialu?

Donald Trump zagroził Iranowi? „Dla własnego życia i bezpieczeństwa”

Udział reprezentacji Iranu w mistrzostwach świata 2026 wywołuje coraz większe kontrowersje. Głos w tej sprawie zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który przyznał, że irańska drużyna jest formalnie mile widziana na turnieju, ale jednocześnie zasugerował, że jej obecność może być niebezpieczna.

- Piłkarska reprezentacja Iranu jest mile widziana w mistrzostwach świata, ale naprawdę nie uważam, że jej obecność tam jest właściwa, dla ich własnego życia i bezpieczeństwa – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Czy Iran zagra na mundialu? Donald Trump zabrał głos! Jego słowa brzmią jak groźba

Wcześniej irański minister sportu Ahmad Doniamali sugerował, że reprezentacja jego kraju może nie wystąpić w turnieju. Sytuacja ma związek z napiętą sytuacją polityczną na Bliskim Wschodzie.

Od 28 lutego Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem prowadzą naloty na Iran. W wyniku tych działań zginął m.in. najwyższy przywódca kraju Ali Chamenei.

Na słowa Trumpa stanowczo zareagowała jednak irańska federacja piłkarska, która jasno podkreśliła, że reprezentacja wywalczyła awans sportowo i nie zamierza rezygnować z udziału w mistrzostwach świata.

- Mistrzostwa świata to wydarzenie historyczne o charakterze międzynarodowym. Ich organizatorem jest FIFA, a nie żaden konkretny kraj. Reprezentacja Iranu zakwalifikowała się do turnieju dzięki kolejnym zwycięstwom i była jedną z pierwszych drużyn, które wywalczyły awans - podkreślono w komunikacie federacji.

W oświadczeniu pojawiły się także bardzo mocne słowa pod adresem gospodarza turnieju. - Z całą pewnością nikt nie może wykluczyć Iranu z mistrzostw świata. Krajem, który powinien zostać usunięty, jest ten, który jedynie nosi tytuł gospodarza, a nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa zespołom biorącym udział w tym wydarzeniu – dodano.

Mundial 2026: Historyczna impreza w Ameryce Północnej

Mundial 2026 będzie historyczny, ponieważ po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 reprezentacji. Turniej odbędzie się w dniach od 11 czerwca do 19 lipca w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Iran miał rozgrywać mecze fazy grupowej w Stanach Zjednoczonych – w aglomeracji Los Angeles z Nową Zelandią i Belgią oraz w Seattle z Egiptem.

Ewentualne wycofanie się tej drużyny z turnieju byłoby wydarzeniem bez precedensu i postawiłoby FIFA przed koniecznością znalezienia zastępczej reprezentacji. Na razie jednak nie są jeszcze znani wszyscy uczestnicy mistrzostw, ponieważ pod koniec marca odbędą się baraże europejskie oraz międzykontynentalne.