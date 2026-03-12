Czy Iran zagra na mundialu? Donald Trump zabrał głos! Jego słowa brzmią jak groźba

Iran wycofa się z mundialu? To byłaby historia bez precedensu

Donald Trump przyznał, że Iran jest mile widziany na mistrzostwach świata

Jego kolejne słowa brzmią już jednak jak kompletna groźba!

Iran zagra na mundialu? Słowa Donalda Trumpa brzmią jak groźba

Przyszłość reprezentacji Iranu na tegorocznych mistrzostwach świata stanęła pod znakiem zapytania. W sprawie udziału tej drużyny w turnieju, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, wypowiedział się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Amerykański przywódca przyznał, że irańska kadra jest formalnie mile widziana na mundialu. Jednocześnie zaznaczył, że jej obecność na turnieju może być niebezpieczna dla samych zawodników.

- Piłkarska reprezentacja Iranu jest mile widziana w mistrzostwach świata, ale naprawdę nie uważam, że jej obecność tam jest właściwa, dla ich własnego życia i bezpieczeństwa - napisał Trump na platformie Truth Social.

Wcześniej głos w tej sprawie zabrał także irański minister sportu Ahmad Doniamali, który wykluczył możliwość udziału reprezentacji w turnieju. Decyzja ta ma związek z napiętą sytuacją geopolityczną.

Od 28 lutego Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem prowadzą naloty na Iran. W wyniku tych działań zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju Ali Chamenei. Tegoroczne mistrzostwa świata będą historyczne, ponieważ po raz pierwszy wystąpi w nich aż 48 reprezentacji. Turniej zaplanowano w dniach od 11 czerwca do 19 lipca.

Żadna reprezentacja nie wycofała się jeszcze z mundialu!

Według wcześniejszych ustaleń Iran miał rozgrywać mecze fazy grupowej w Stanach Zjednoczonych. Spotkania z Nową Zelandią i Belgią zaplanowano w aglomeracji Los Angeles, natomiast mecz z Egiptem miał odbyć się w Seattle.

Ewentualne wycofanie się Iranu z mundialu byłoby wydarzeniem bez precedensu w historii tych rozgrywek. W takiej sytuacji FIFA musiałaby w krótkim czasie znaleźć drużynę, która zastąpiłaby irańską reprezentację.

Na razie jednak nie są jeszcze znani wszyscy uczestnicy turnieju. Pod koniec marca odbędą się baraże europejskie, w których wystąpi także reprezentacja Polski, oraz baraże międzykontynentalne. Iran był jedną z pierwszych drużyn, które wywalczyły awans do mistrzostw świata w kwalifikacjach. Dla tej reprezentacji miałby to być czwarty z rzędu występ na mundialu.