Wataru Endo - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Wataru Endo - życiorys i kariera

Wataru Endo rozpoczął swoją profesjonalną karierę w 2010 roku w klubie Shonan Bellmare. W tej drużynie rozegrał ponad 160 meczów i pomógł jej awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej w Japonii. Następnie przeniósł się do zespołu Urawa Red Diamonds, z którym wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów oraz zdobył puchar kraju. Jego dobra gra w ojczyźnie zaowocowała transferem do Europy w 2018 roku. Piłkarz podpisał najpierw umowę z belgijskim klubem Sint-Truiden, ale po krótkim czasie trafił na wypożyczenie do niemieckiego VfB Stuttgart. Działacze z Niemiec szybko zdecydowali się na wykupienie pomocnika na stałe ze względu na jego bardzo dobre występy na boiskach Bundesligi.

W zespole VfB Stuttgart Japończyk spędził kilka lat i pełnił nawet funkcję kapitana drużyny. Występując w lidze niemieckiej, zajmował pierwsze miejsce w statystykach dotyczących wygranych pojedynków z rywalami. W sierpniu 2023 roku działacze klubu Liverpool zapłacili za niego 16 milionów funtów. Wataru Endo podpisał czteroletni kontrakt i stał się drugim japońskim zawodnikiem w historii tej angielskiej drużyny. Defensywny pomocnik zasłynął z bardzo dobrego czytania gry, skutecznego odbierania piłki oraz dokładnego rozprowadzania jej po boisku. W barwach angielskiego zespołu zdobył mistrzostwo kraju w 2025 roku i dołożył do tego triumf w krajowym pucharze ligi.

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Wataru Endo - najważniejsze informacje

Wataru Endo urodził się 9 lutego 1993 roku w japońskim mieście Jokohama i występuje przede wszystkim na pozycji defensywnego pomocnika, choć może grać również jako środkowy obrońca. Piłkarz zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Japonii w sierpniu 2015 roku w spotkaniu przeciwko Korei Północnej. Pomocnik reprezentował swój kraj na dwóch turniejach o mistrzostwo świata w 2018 i 2022 roku oraz w rozgrywkach o Puchar Azji. W czerwcu 2023 roku zawodnik został oficjalnie mianowany kapitanem swojej drużyny narodowej. Poza boiskiem piłkarz angażuje się w działalność charytatywną i założył specjalną organizację. Jej głównym celem jest zapewnienie programu rozwojowego dla młodzieży w wieku od 7 do 12 lat.

Imię i nazwisko: Wataru Endo

Wataru Endo Data urodzenia: 09.02.1993

09.02.1993 Miejsce urodzenia: Jokohama, Japonia

Jokohama, Japonia Narodowość: Japonia

Japonia Pierwszy klub: Shonan Bellmare

Shonan Bellmare Aktualny klub: Liverpool

Liverpool Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik

Defensywny pomocnik Wzrost: 178 cm

Wataru Endo - kariera w liczbach

Japoński piłkarz zgromadził na swoim koncie bogate statystyki podczas wieloletniej gry na kilku kontynentach. Większość swoich spotkań rozegrał w ligach azjatyckich oraz europejskich, strzelając w nich łącznie blisko 50 bramek. Zawodnik regularnie trafiał do siatki rywali zarówno w barwach klubu Shonan Bellmare, jak i podczas gry dla zespołu VfB Stuttgart. Pomocnik zdobywał również gole dla reprezentacji Japonii, między innymi w spotkaniach eliminacyjnych do mistrzostw świata oraz w fazie grupowej Pucharu Azji w 2024 roku. W koszulce angielskiej drużyny Liverpool zapisał na swoim koncie bramki w rozgrywkach Ligi Europy oraz w lidze krajowej. Dokładne statystyki meczów i goli z całej kariery tego piłkarza przedstawia poniższa tabela: