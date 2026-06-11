Wataru Endo - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

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Wataru Endo - życiorys i kariera
Wataru Endo rozpoczął swoją profesjonalną karierę w 2010 roku w klubie Shonan Bellmare. W tej drużynie rozegrał ponad 160 meczów i pomógł jej awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej w Japonii. Następnie przeniósł się do zespołu Urawa Red Diamonds, z którym wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów oraz zdobył puchar kraju. Jego dobra gra w ojczyźnie zaowocowała transferem do Europy w 2018 roku. Piłkarz podpisał najpierw umowę z belgijskim klubem Sint-Truiden, ale po krótkim czasie trafił na wypożyczenie do niemieckiego VfB Stuttgart. Działacze z Niemiec szybko zdecydowali się na wykupienie pomocnika na stałe ze względu na jego bardzo dobre występy na boiskach Bundesligi.
W zespole VfB Stuttgart Japończyk spędził kilka lat i pełnił nawet funkcję kapitana drużyny. Występując w lidze niemieckiej, zajmował pierwsze miejsce w statystykach dotyczących wygranych pojedynków z rywalami. W sierpniu 2023 roku działacze klubu Liverpool zapłacili za niego 16 milionów funtów. Wataru Endo podpisał czteroletni kontrakt i stał się drugim japońskim zawodnikiem w historii tej angielskiej drużyny. Defensywny pomocnik zasłynął z bardzo dobrego czytania gry, skutecznego odbierania piłki oraz dokładnego rozprowadzania jej po boisku. W barwach angielskiego zespołu zdobył mistrzostwo kraju w 2025 roku i dołożył do tego triumf w krajowym pucharze ligi.
Wataru Endo - najważniejsze informacje
Wataru Endo urodził się 9 lutego 1993 roku w japońskim mieście Jokohama i występuje przede wszystkim na pozycji defensywnego pomocnika, choć może grać również jako środkowy obrońca. Piłkarz zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Japonii w sierpniu 2015 roku w spotkaniu przeciwko Korei Północnej. Pomocnik reprezentował swój kraj na dwóch turniejach o mistrzostwo świata w 2018 i 2022 roku oraz w rozgrywkach o Puchar Azji. W czerwcu 2023 roku zawodnik został oficjalnie mianowany kapitanem swojej drużyny narodowej. Poza boiskiem piłkarz angażuje się w działalność charytatywną i założył specjalną organizację. Jej głównym celem jest zapewnienie programu rozwojowego dla młodzieży w wieku od 7 do 12 lat.
- Imię i nazwisko: Wataru Endo
- Data urodzenia: 09.02.1993
- Miejsce urodzenia: Jokohama, Japonia
- Narodowość: Japonia
- Pierwszy klub: Shonan Bellmare
- Aktualny klub: Liverpool
- Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik
- Wzrost: 178 cm
Wataru Endo - kariera w liczbach
Japoński piłkarz zgromadził na swoim koncie bogate statystyki podczas wieloletniej gry na kilku kontynentach. Większość swoich spotkań rozegrał w ligach azjatyckich oraz europejskich, strzelając w nich łącznie blisko 50 bramek. Zawodnik regularnie trafiał do siatki rywali zarówno w barwach klubu Shonan Bellmare, jak i podczas gry dla zespołu VfB Stuttgart. Pomocnik zdobywał również gole dla reprezentacji Japonii, między innymi w spotkaniach eliminacyjnych do mistrzostw świata oraz w fazie grupowej Pucharu Azji w 2024 roku. W koszulce angielskiej drużyny Liverpool zapisał na swoim koncie bramki w rozgrywkach Ligi Europy oraz w lidze krajowej. Dokładne statystyki meczów i goli z całej kariery tego piłkarza przedstawia poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|15/26
|Japonia
|73
|4
|23/26
|Liverpool
|87
|2
|19/24
|VfB Stuttgart
|133
|15
|18/20
|Sint-Truiden
|31
|2
|16/18
|Urawa Red Diamonds
|110
|6
|10/15
|Shonan Bellmare
|167
|23