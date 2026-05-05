Dopiero co Legia odbiła się od dna, a tu taki cios! Okropne wieści w walce o utrzymanie

Legia Warszawa poinformowała, że z powodu kontuzji w tym sezonie nie zagrają już Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca.

To spory cios dla drużyny wciąż walczącej o utrzymanie w Ekstraklasie.

Obaj piłkarze doznali urazów w ostatnim meczu z Widzewem Łódź (1:0).

Ogromny cios dla Legii Warszawa! Wszołek i Reca kończą sezon w krytycznym momencie

Klub w oficjalnym komunikacie potwierdził najgorsze obawy kibiców. „W wyniku starcia z rywalem w meczu Legia Warszawa – Widzew Łódź Arkadiusz Reca doznał urazu stawu skokowego. W tym samym spotkaniu z powodu urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowych boisko opuścił Paweł Wszołek” – czytamy na stronie Legii.

Do obu urazów doszło podczas wygranego 1:0, lecz pechowego spotkania z Widzewem. Najpierw w 42. minucie plac gry z kontuzją musiał opuścić Wszołek. Zastąpił go Reca, który jednak nie zagrzał długo miejsca na murawie – już w 59. minucie również on zszedł z urazem.

Dla obu piłkarzy sezon już się zakończył. Sztab medyczny natychmiast wdrożył proces leczenia. „Obaj zawodnicy już rozpoczęli proces rehabilitacji i po kilkutygodniowej przerwie w treningach dołączą do zespołu w trakcie okresu przygotowawczego do nowego sezonu" – poinformował klub, dając nadzieję na ich powrót do pełnej sprawności latem.

Utrata dwóch ogniw to dla Legii spory cios, zwłaszcza w kontekście jej niepewnej sytuacji w tabeli. Na trzy kolejki przed końcem sezonu „Wojskowi” zajmują dopiero 11. miejsce i wciąż nie mogą być pewni utrzymania. Ich przewaga nad otwierającym strefę spadkową Widzewem wynosi zaledwie 4 punkty. Przed stołeczną drużyną trzy kluczowe mecze - z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, Lechią Gdańsk i Motorem Lublin.

W wyniku starcia z rywalem w meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź Arkadiusz Reca doznał urazu stawu skokowego. W tym samym spotkaniu z powodu urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej boisko opuścił Paweł Wszołek.Obaj zawodnicy już rozpoczęli proces rehabilitacji i po… pic.twitter.com/eO7HDnsqRR— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) May 5, 2026