Piłkarz Realu Madryt był blisko Wisły Kraków. Po latach jest potwierdzenie

Michał Skiba
2026-05-05 15:26

Były zawodnik Realu Madryt był bliski przenosin do Wisły Kraków. Do Krakowa nie trafił, a lata później seryjnie sięgał po trofea z "Królewskimi". Po latach o niedoszłym transferze opowiedział Dariusz Dudka. Były reprezentant Polski, uczestnik MŚ, udzielił wywiadu Tomaszowi Ćwiąkale.

Autor: East News Cristiano Ronaldo, Marcelo i Keylor Navas cieszą się z kolejnego trofeum dla Realu Madryt

Mowa o Keylorze Navasie. W 2010 roku golkiper z Kostaryki znajdował się na celowniku klubu z Reymonta, a rozmowy dotyczące jego transferu miały być już mocno zaawansowane. Wisła była wtedy wicemistrzem Polski, pechowo przegrywając tytuł z Lechem Poznań na samym finiszu sezonu.

Niedawno informacje te potwierdził Dariusz Dudka. Były pomocnik „Białej Gwiazdy” w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą odniósł się do tej sytuacji. – Rozmawiałem o tym z Keylorem Navasem. Tak, przyznał, że temat Wisły Kraków rzeczywiście istniał. Właśnie na tym polega futbol – czasem wszystko zmienia się w ciągu miesiąca czy pół roku. W jednej chwili zmierzasz w jednym kierunku, a za moment możesz grać w Lidze Mistrzów – powiedział obecny asystent selekcjonera reprezentacji Polski U-21.

Navas w trakcie kariery trzykrotnie triumfował w Liga Mistrzów (wszystkie triumfy w barwach Realu Madryt). Później występował m.in. w takich klubach jak Paris Saint-Germain czy Nottingham Forest, a obecnie reprezentuje barwy UNAM Pumas.

