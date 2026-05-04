Bardzo szybka decyzja w Rakowie. Już ogłoszono nazwisko trenera

Informacja o rozstaniu z Tomczykiem została przekazana w niedzielny wieczór, dzień po porażce 0:2 z Górnikiem Zabrze w finale Pucharu Polski. Władze klubu podkreśliły, że wynik finału nie był jedyną przyczyną tej decyzji, która zapadła po dokładnej analizie sytuacji sportowej zespołu. Jak zaznaczono, drużyna potrzebuje nowego bodźca i świeżego spojrzenia na dalszy rozwój.

37-letni trener objął Raków pod koniec grudnia, wcześniej prowadząc Polonię Bytom. Wówczas zastąpił Marka Papszuna, który przeniósł się do Legii Warszawa. Pod wodzą Tomczyka częstochowianie rozegrali 17 spotkań – w ekstraklasie zanotowali cztery zwycięstwa, pięć remisów i trzy porażki, co daje im piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 46 punktów. Dodatkowo odpadli z Ligi Konferencji po dwóch przegranych meczach z Fiorentiną w 1/8 finału.

Nowym trenerem został Dawid Kroczek, również 37-letni szkoleniowiec, który wcześniej pełnił funkcję asystenta Papszuna.

Po jego odejściu do Legii pracował w pionie sportowym Rakowa, angażując się m.in. w działania skautingowe. W przeszłości prowadził także Cracovię, z którą zajął szóste miejsce w sezonie 2024/2025, oraz Resovię Rzeszów.

