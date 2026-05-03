Tąpnięcie w Rakowie Częstochowa po przegranym finale Pucharu Polski! Trener zwolniony

2 maja Raków Częstochowa przegrał w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze (0:2).

Już następnego dnia ogłoszono zwolnienie trenera Łukasza Tomczyka.

Nazwisko jego następcy zostanie ogłoszone w poniedziałek, 4 maja.

Raków Częstochowa bez trenera! Łukasz Tomczyk zwolniony

Emocje po finale STS Pucharu Polski pomiędzy Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa (2:0) jeszcze nie opadły, a komunikat z obozu przegranych rozgrzał je na nowo. 24 godziny po bolesnej porażce Raków wydał komunikat, w którym poinformował o zwolnieniu trenera!

"Raków Częstochowa informuje, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału STS Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu.

Dziękujemy Trenerowi za pracę, zaangażowanie oraz wkład w prowadzenie pierwszej drużyny. Łukasz Tomczyk jest osobą związaną z Rakowem i wierzymy, że jego droga z naszym Klubem może jeszcze w przyszłości znaleźć kolejny rozdział. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze.

Nazwisko nowego trenera pierwszej drużyny Rakowa Częstochowa zostanie ogłoszone jutro. Do czasu kolejnego oficjalnego komunikatu, Klub nie będzie udzielał dodatkowych komentarzy w tej sprawie" - brzmi oświadczenie klubu.

Raków po porażce w finale PP musi skupić się na końcówce sezonu w Ekstraklasie. Częstochowianom zostały 4 mecze, w których powalczą o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Po niedzielnych spotkaniach 31. kolejki "Medaliki" zajmują 5. miejsce z 46 punktami i jednym meczem mniej. Najbliższe spotkanie Rakowa z Koroną Kielce odbędzie się w piątek, 8 maja.