Lukas Podolski wciąż się zastanawia. Nie padła deklaracja, powiedział to po finale

Jeszcze kilka lat temu wielu nie wierzyło, że „Poldi” rzeczywiście trafi do zabrzańskiego klubu. Gdy jednak podpisał kontrakt, zakładano raczej krótki epizod – rok, może dwa. Tymczasem niespełna 41-letni zawodnik ma już na koncie 132 występy w barwach Górnika i niewykluczone, że dołoży kolejne.

Choć sporo osób spodziewa się zakończenia jego kariery już tego lata, sam Podolski podchodzi do tego tematu z dystansem. W rozmowie z Weszło, przy okazji świętowania zdobycia Pucharu Polski, podkreślił, że na decyzję jest jeszcze czas.

– Zostały cztery kolejki, mamy jeszcze mecze do rozegrania. To nie jest żadne pożegnanie. Najpierw chcemy utrzymać miejsce w tabeli, a potem zobaczymy. Decyzji jeszcze nie podjąłem. W ostatnich latach robiłem to spokojnie i teraz będzie podobnie – stwierdził.

W obecnym sezonie, mimo 15 występów bez gola, perspektywa gry z Górnikiem w europejskich pucharach – czy to w eliminacjach Ligi Mistrzów, czy przynajmniej w kwalifikacjach do Ligi Europy – może być dla niego dodatkową motywacją.

Po zakończeniu sezonu, dokładnie 4 czerwca, Podolski skończy 41 lat.

