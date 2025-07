Spis treści

Rewolucja kadrowa: „Efektem – nowy Górnik”

Górnik Zabrze przeszedł latem spore zmiany kadrowe. Aż dwunastu nowych piłkarzy dołączyło do zespołu (choć Wiktor Nowak został już wypożyczony do Wisły Płock) co czyni zabrzański klub jednym z najbardziej aktywnych na rynku transferowym w ekstraklasie. Dyrektor sportowy Górnika, Łukasz Milik, nie kryje zadowolenia z przeprowadzonych transferów.

- Wiedzieliśmy, że czeka nas mała rewolucja. Większość ruchów była planowana wcześniej, a nawet realizowana już w trakcie poprzedniego sezonu. Może nie spodziewaliśmy się, że aż tyle uda nam się sfinalizować, ale lista była. Efektem ma być nowy Górnik, z zawodnikami, którzy podniosą jakość - powiedział przed startem sezonu Milik.

Do Zabrza zawitali m.in. niemiecki pomocnik Roberto Massimo (zaprezentowany w sobotę), brazylijski napastnik Gabriel Barbosa, grecki napastnik Theodoros Tsirigotis, bramkarze Tomasz Loska i Marcel Łubik, czeski obrońca Michal Sacek, pomocnicy: Jarosław Kubicki i Koreańczyk Goh Young-jun oraz Francuz Bastien Donio,

Michal Gasparik: nowy człowiek, nowa wizja

Michal Gasparik, który w przeszłości sam grał w Górniku Zabrze, stanął na czele zespołu, zastępując Jana Urbana. Słowacki trener ma wprowadzić nową jakość i styl gry, który ma przynieść Górnikowi sukcesy. - Mam już w głowie jedenastkę na pierwszy mecz. U mnie to nie jest tajemnica, dwa dni przed spotkaniem chłopcy już wiedzą, kto zagra. Mamy dużo nowych zawodników, ale to nasza praca, żeby to układać. Chłopaków mamy młodych, głodnych sukcesów – mówi Słowak. - Wiemy, jak chcemy grać, jak zdobywać punkty, żeby nie było wahań formy między poszczególnymi meczami.

Cel na sezon: „Ważny będzie Puchar Polski”

Górnik Zabrze w poprzednim sezonie zajął dziewiąte miejsce. Zarząd klubu i nowy trener mają jednak wyższe aspiracje. Michal Gasparik jasno deklaruje: - Chcemy osiągnąć lepszy wynik niż w poprzednich rozgrywkach. Liga jest trudna, ale jestem przyzwyczajony do walki o sukces. W Spartaku Trnava przez pięć lat z rzędu walczyliśmy o ważne cele, tu też na maksa tak chcemy.

Łukasz Milik dodaje: - Na papierze nasze transfery są dobre, ale wszystko zweryfikuje boisko. Mamy swoje ambicje, ważny będzie też Puchar Polski, chcielibyśmy awansować do finału.

Klucz do sukcesu? „Będziemy zgraną ekipą nie tylko na boisku”

Budowanie dobrej atmosfery w szatni to jeden z priorytetów nowego trenera. - Chrzest, czyli powitanie nowych piłkarzy, odbył się na obozie, było wesoło, wszyscy dali radę. Widać, że będziemy zgraną ekipą nie tylko na boisku – zapowiada doświadczony obrońca, Rafał Janicki. Właśnie defensywa to jeden z kluczowych elementów, które mają poprawić obraz Górnik na murawie.

- Każdy trener ma swoje pomysły i plany na zespół. Trenowaliśmy mocno, wiemy, co mamy robić, każdy przyswoił swoje założenia, w niedzielę chcemy to pokazać i liczymy, że wyniki potwierdzą, że idziemy w dobrym kierunku – zapewnia Janicki.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Górnik – Lechia?

W niedzielne popołudnie fani Górnika nie zobaczą na murawie Luki Zahovicia i Gabriela Barbosy, zmagających się z urazami. Początek meczu Górnika – Lechia o godz. 14.45 na Arenie Zabrze. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ 360.

