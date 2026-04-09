To był piłkarski horror w Częstochowie. Znamy finalistów Pucharu Polski!

Mecz zaczął się od groźnego strzału Sebastiana Milewskiego z dystansu, który dobrze obronił Oliwier Zych. Chwilę później Ivan Lopez z Rakowa uderzył z rzutu wolnego, ale Dawid Kudła stanął na wysokości zadania. GKS objął prowadzenie w 21. minucie. Bartosz Nowak podał do Erika Jirki, a Słowak precyzyjnym strzałem lewą nogą umieścił piłkę w dolnym rogu bramki.

Tuż przed przerwą Arkadiusz Jędrych podwyższył na 2:0 z rzutu karnego, po faulu Oskara Repki na Nowaku. Raków szybko wyrównał po przerwie. Najpierw Jonatan Brunes trafił pięknym strzałem z dystansu, a chwilę później Bogdan Racovitan strzelił głową po rzucie rożnym Michaela Ameyawa. W 67. minucie Raków wyszedł na prowadzenie. Kudła obronił rzut karny Brunesa, ale dobitka Lamine Diaby-Fadigi dała gościom prowadzenie 3:2.Gospodarze doprowadzili do remisu w doliczonym czasie regulaminowego meczu za sprawą Adama Zrelaka. W dogrywce na 4:3 dla Rakowa głową trafił Leonardo Rocha, ale efektownym strzałem z dystansu wyrównał Eman Markovic, doprowadzając do rzutów karnych.

W serii „jedenastek” Raków był bezbłędny (4:2). Bramkarz Oliwier Zych obronił strzały Erika Jirki i Sebastiana Milewskiego.

W finale, który odbędzie się 2 maja na PGE Narodowym, rywalem Rakowa będzie Górnik Zabrze. Zabrzanie w środę wygrali z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz 1:0.

Raków sięgnął po Puchar Polski w 2021 i 2022 roku. Łącznie grał w finale tych rozgrywek cztery razy – w 2023 roku przegrał w rzutach karnych z Legią Warszawa. Dla częstochowian był to czwarty z rzędu półfinał, który udało im się wygrać.

