Kibice Lecha protestowali, potem wyszły na jaw te zdjęcia. Totalna demolka

Michał Skiba
2026-03-08 7:49

Jak podają „Express Ilustrowany” i inne łódzkie media, w sektorze gości podczas meczu Widzewa Łódź z Lechem Poznań doszło do incydentu – zdewastowano tam toalety, a skala zniszczeń jest duża.

Kibice Lecha Poznań przyjechali w sobotę do Łodzi na spotkanie z Widzewem. Weszli na stadion, jednak jeszcze w pierwszej połowie opuścili trybuny. Powodem była decyzja o niewpuszczeniu fanów zaprzyjaźnionego ŁKS Łódź, podjęta ze względów bezpieczeństwa.

Mecz miał status spotkania podwyższonego ryzyka, głównie ze względu na możliwy udział kibiców ŁKS. Bezpieczeństwa pilnowało co najmniej kilkuset funkcjonariuszy. W okolicy stadionu pojawiły się m.in. armatka wodna oraz oddziały policji konnej. Lech otrzymał około 900 biletów na sektor gości, jednak podczas meczu nie wszystkie miejsca były zajęte.

ZOBACZ TEŻ: Śląsk Wrocław – Wisła Kraków: Mecz zakończony! Wisła nie przyjechała, kibice fetowali wygraną

Powodem były właśnie problemy z wejściem na stadion części kibiców – przede wszystkim sympatyków ŁKS, którzy mieli licznie wspierać Lecha. Wielu z nich, podobnie jak część fanów Kolejorza, pozostało przed obiektem. W trakcie spotkania z trybun słychać było okrzyki: „Wpuśćcie kibiców”, jednak apel nie przyniósł efektu.

W geście protestu kibice Lecha obecni na stadionie Widzewa przerwali doping, zdjęli swoje flagi i opuścili trybuny jeszcze przed przerwą. Część z nich wróciła jednak na drugą połowę, oglądając dalszy przebieg meczu już w ciszy i na siedząco.

ZOBACZ TEŻ: Prezes Wisły Kraków zdradził, co wybrał zamiast meczu ze Śląskiem. Zaprosił kibiców

Mimo to nie udało się uniknąć incydentów. Po północy „Express Ilustrowany” poinformował, że w sektorze gości poważnie zniszczono toalety. Straty są na tyle duże, że ta część stadionu może zostać tymczasowo wyłączona z użytkowania.

Kibice Widzewa ze stadionu mogli jednak wyjść zadowoleni, bowiem ich zespół wygrał 2:1. W poniższej galerii mogą odnaleźć się na naszych zdjęciach...

