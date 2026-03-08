Kibice Lecha protestowali, potem wyszły na jaw te zdjęcia. Totalna demolka

Kibice Lecha Poznań przyjechali w sobotę do Łodzi na spotkanie z Widzewem. Weszli na stadion, jednak jeszcze w pierwszej połowie opuścili trybuny. Powodem była decyzja o niewpuszczeniu fanów zaprzyjaźnionego ŁKS Łódź, podjęta ze względów bezpieczeństwa.

Mecz miał status spotkania podwyższonego ryzyka, głównie ze względu na możliwy udział kibiców ŁKS. Bezpieczeństwa pilnowało co najmniej kilkuset funkcjonariuszy. W okolicy stadionu pojawiły się m.in. armatka wodna oraz oddziały policji konnej. Lech otrzymał około 900 biletów na sektor gości, jednak podczas meczu nie wszystkie miejsca były zajęte.

Kibole Kolejorza w Łodzi! 😎🔵⚪🔥Widzew Łódź - Lech Poznań 7.03.2026 pic.twitter.com/l2h9TADjc7— Kolejowy Klub Sportowy Lech Poznań (@KolejowyKlubLP) March 7, 2026

Kibice @LechPoznan przyjechali na stadion @RTS_Widzew_Lodz. Efekt? Pocięty i popalony branding stadionowy, rozerwane rury w łazience, zalana serwerownia, kompletnie zdemolowane toalety damskie i męskie. pic.twitter.com/p9BL3ztf4W— B.Derdzikowski (@bderdzik) March 7, 2026

Powodem były właśnie problemy z wejściem na stadion części kibiców – przede wszystkim sympatyków ŁKS, którzy mieli licznie wspierać Lecha. Wielu z nich, podobnie jak część fanów Kolejorza, pozostało przed obiektem. W trakcie spotkania z trybun słychać było okrzyki: „Wpuśćcie kibiców”, jednak apel nie przyniósł efektu.

W geście protestu kibice Lecha obecni na stadionie Widzewa przerwali doping, zdjęli swoje flagi i opuścili trybuny jeszcze przed przerwą. Część z nich wróciła jednak na drugą połowę, oglądając dalszy przebieg meczu już w ciszy i na siedząco.

Mimo to nie udało się uniknąć incydentów. Po północy „Express Ilustrowany” poinformował, że w sektorze gości poważnie zniszczono toalety. Straty są na tyle duże, że ta część stadionu może zostać tymczasowo wyłączona z użytkowania.

