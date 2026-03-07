Widzew Łódź - Lech Poznań Transmisja TV, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-07 20:43

Widzew Łódź podejmuje Lech Poznań w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze mimo dużych inwestycji zajmują przedostatnie miejsce w tabeli i bronią się przed spadkiem. Z kryzysu ma ich wyprowadzić nowy trener Aleksandar Vuković. Goście z Poznania bronią tytułu. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Widzew - Lech NA ŻYWO.

i

Autor: Jaskółka Paweł / Super Express
  • Widzew Łódź mierzy się z Lechem Poznań w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy.
  • Czy trener Aleksandar Vuković wyprowadzi Widzew z kryzysu?
  • Sprawdź, gdzie oglądać mecz Widzew - Lech NA ŻYWO.

Widzew Łódź - Lech Poznań: SKŁADY

Widzew Łódź przystępuje do meczu z Lechem Poznań z nowym trenerem. Szkoleniowcem przedostatniej w tabeli PKO BP Ekstraklasy drużyny został Aleksandar Vuković. - Moment jest niezbyt dobry, ale jestem w stanie to wyprostować - oświadczył Serb na pierwszej konferencji prasowej. Poniżej składy:

Widzew Łódź: Veljko Ilić - Mateusz Żyro, Juljan Shehu, Emil Kornvig, Fran Álvarez, Christopher Cheng, Lukas Lerager, Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi, Marcel Krajewski, Sebastian Bergier.

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny, Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak, Michał Gurgul - Timothy Ouma, Gisli Thordarson, Luis Palma - Taofeek Ismaheel, Yannick Agnero, Leo Bengtsson.

Widzew - Lech: Vuković wyprowadzi łódzki zespół z kryzysu?

Mecz Widzew Łódź - Lech Poznań zapowiada się bardzo ciekawie. To debiut Aleksandara Vukovicia, który zastąpił Chorwata Igora Jovicevicia i będzie czwartym szkoleniowcem łódzkiej drużyny w tym sezonie. - To dla mnie duże wyróżnienie i nie mam co do tego wątpliwości. Widzew jest klubem z wielką historią i tradycją, wybitnym miejscem do pracy dla każdego trenera. Moment jest niezbyt dobry, ale mimo problemów, które widzę, jestem w stanie to wyprostować - powiedział Aleksandar Vuković.

Dwie wieże w obronie Widzewa. Rekordowe transfery uratują Ekstraklasę dla Łodzi?

Widzew Łódź to drużyna, która w ostatnim czasie przeszła dużą metamorfozę i choć trafili do niej wartościowi piłkarze, to wciąż nie są oni monolitem. - Zespołu nie budują najlepsze indywidualności, tylko tacy piłkarze, którzy najlepiej ze sobą współpracują. Moim zadaniem jest stworzenie grupy ludzi, która będzie jednością i popchnie Widzew w odpowiednią stronę - podkreślał trener Aleksandar Vuković

Widzew Łódź - Lech Poznań Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Widzew Łódź - Lech Poznań w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w sobotę 7 marca 2026. Początek meczu Widzew - Lech o godzinie 20.15. Transmisja TV z meczu Widzew Łódź - Lech Poznań na antenie Canal+ i Canal+ Sport 3 oraz online na Canal+ ONLINE.

