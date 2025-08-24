Legia traci jednego ze swoich filarów. To już przesądzone, pożegnał się z kolegami

Legia traci ofensywnego pomocnika

Decyzja o sprzedaży Morishity może budzić spore emocje. Jeszcze niedawno skrzydłowy był jednym z kluczowych elementów ofensywy „Wojskowych”. Teraz stołeczny klub zdecydował się na jego transfer – i to do ligi, którą rzadko obierają piłkarze Legii jako kierunek.

28-letni reprezentant Japonii od 2022 roku rozegrał dla warszawiaków 78 spotkań, zdobył 15 bramek i zaliczył 15 asyst. W poprzednich rozgrywkach wyrastał na jednego z liderów drużyny, natomiast w obecnym sezonie – szczególnie w ostatnich tygodniach – dostawał mniej szans od trenera.

Teraz kariera Morishity nabiera nowego tempa. Blackburn Rovers to klub o bogatej historii, który marzy o powrocie do Premier League. Japończyk ma pomóc zespołowi w realizacji tego celu. W zeszłym sezonie ekipa Rovers zajęła 7. miejsce w Championship, tylko dwa punkty za 6. miejscem (premiującym grą w play-offach o awans do Premier League).

