Górnik Zabrze, prowadzony przez słowackiego trenera Michala Gasparika, awansował do finału Pucharu Polski, pokonując Zawiszę Bydgoszcz 1:0.

Dla Górnika to pierwszy finał od 2001 roku, a dla trenera Gasparika to już piąty finał pucharowy w karierze.

Zwycięskiego gola strzelił Yvan Ikia Dimi, a szkoleniowiec dedykuje ten sukces wiernym kibicom.

Czy Górnik Zabrze zdobędzie Puchar Polski po ponad 50 latach i powiększy swoją kolekcję trofeów?

Górnik Zabrze czekał 25 lat na finał Pucharu Polski

Górnik w kolekcji ma sześć triumfów, poprzedni mi miejsce w 1972 roku. Po raz ostatni dostał się do finału w 2001 roku, ale wtedy górą byli rywale. Czy teraz śląski klub powiększy kolekcję trofeów?

- Nie był to ładny mecz, ale to są mecze pucharowe, w których awans trzeba sobie wywalczyć - powiedział Gasparik. - Uczymy się wygrywać takie nieładne spotkania. Nie chce mi się wierzyć, że tak duża marka jak Górnik musiał czekać 25 lat na to, żeby zagrać w finale - dodał.

Kibic Górnika Zabrze przełożył datę swojego wesela

Szkoleniowiec przypomniał zabawną historię, która mu się przydarzyła przed kilkoma miesiącami.

- Byłem na stacji benzynowej, gdy podszedł do mnie pan - opowiadał. - Powiedział, że 2 maja miał zaplanowane wesele. Jednak zmienił datę, bo wierzy, że Górnik zagra w finale. To jest prezent dla kibiców, bo nam zawsze ufają. Mamy ich duże wsparcie, szczególnie w Zabrzu. Ten finał jest dla nich - zadedykował.

Michal Gasparik: Górnik może mieć wszystko albo nic

To będzie dla Gasparika piąty finał w karierze trenerskiej. Gdy prowadził Spartaka Trnava to zdobył trzy Puchary Słowacji. Przegrał tylko raz.

- Cieszę się, że jesteśmy w finale - zapewnił. - Musimy się przygotować do meczów w lidze. Walczymy o wszystko. Możemy mieć wszystko albo nic. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Mam doświadczenie z pucharów. Wiem, że nie trzeba zmieniać wejściowej jedenastki. Jeśli chcesz awansować do finału, to zawsze trzeba grać najmocniejszym składem - przyznał.

Nowi piłkarze Górnika potrzebują czasu na adaptację

Yvan Ikia Dimi przesądził o wygranej z Zawiszą w półfinale. To dla niego drugie z rzędu spotkanie z golem dla Górnika. Ostatnio przypieczętował zwycięstwo nad Cracovią w Ekstraklasie.

- Cieszę się z tego, bo zawsze jest trochę pretensji ze strony kibiców - wyjawił. - Jak przychodzą nowi piłkarze, to często jest tak, że oni potrzebują czasu na adaptację. I Dimi jeszcze tego potrzebuje. Wiemy, że może jeszcze lepiej zagrać. Nie miał idealnych występów, ale miał zaufanie ze strony sztabu szkoleniowego. Strzelił decydujące bramki w lidze i w pucharze. W ten sposób awansowaliśmy do finału - ocenił Gasparik.

